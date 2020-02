TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Společnost DZ Dražice dosáhla v minulém roce celkového obratu téměř 1,7 miliardy korun

Společnost DZ Dražice dosáhla v minulém roce celkového obratu téměř 1,7 miliardy korun

Společnost DZ Dražice uzavřela loňský rok s rekordními tržbami 1,69 mld. Kč1. Navýšení celkového obratu dosáhla prodejem 230 000 kusů ohřívačů vody a akumulačních nádrží a 3 500 kusů tepelných čerpadel NIBE. Firma navíc zahájila výrobu první dražické vnitřní jednotky k tepelným čerpadlům HMTM 250/50 a klimatizace AIR 26/35/53 s ekologickým chladivem R32.



Akumulační nádrž NAD 2000 v2 (DZD) Akumulační nádrž NAD 2000 v2 (DZD)

Společnost DZ Dražice dlouhodobě zastává pozici největšího českého výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží a výhradního dovozce environmentálně šetrných systémů NIBE do České republiky a na Slovensko. V minulém roce navíc rozšířila své aktivity o výrobu klimatizací (AIR) a vnitřních systémových jednotek pro tepelná čerpadla (HMTM 250/50). O všechny její produkty je na trhu dlouhodobý zájem. Největší nárůst prodejů firma zaznamenala u tepelných čerpadel NIBE.

„Větší příklon trhu k energeticky úsporné výstavbě a pokračování státních dotačních programů způsobilo, že se lidé intenzivněji zajímají o různé možnosti šetrného vytápění nebo chlazení svých nemovitostí. Největší nárůst prodejů – 14 % – jsme tak zaznamenali u tepelných čerpadel NIBE, která zajišťují vytápění nebo ohřev vody prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 30 %. Dalších 43 % tržeb připadlo na prodej produktů značky DZD, tedy ohřívačů vody a akumulačních nádrží, a 27 % na export především do pobaltských států, Polska, Ruska a na Ukrajinu. Celkově jsme prodali 3 500 kusů tepelných čerpadel, oproti 3 193 kusům v předloňském roce, a 230 000 kusů ohřívačů vody a akumulačních nádrží. K nejoblíbenějším modelům na českém a slovenském trhu patřily elektrické ohřívače vody a tepelná čerpadla systému voda-vzduch a na exportních trzích nepřímotopné zásobníky vody,“ komentuje Karel Pacourek, generální ředitel DZ Dražice.



Klimatizace AIR 26 (DZD) Klimatizace AIR 26 (DZD)

Vnitřní systémová jednotka HMTM 250/50 (DZD) Vnitřní systémová jednotka HMTM 250/50 (DZD)



V letošním roce plánuje společnost DZ Dražice zařadit do svého portfolia řadu novinek, z nichž první – vnitřní systémová jednotka LUCIE 200 Split – právě získala ocenění TOP výrobky vystavovatelů Infothermy 2020. Navíc se chystá investovat do vývoje dalších inovativních systémů a do modernizace a automatizace skladových a výrobních prostor. Aktuálně dokončila velký, plně automatizovaný sklad.



Vnitřní systémová jednotka LUCIE 200 Split (DZD) Vnitřní systémová jednotka LUCIE 200 Split (DZD)

Elektrický ohřívač vody OKHE Smart 3. generace (DZD) Elektrický ohřívač vody OKHE Smart 3. generace (DZD)



1 Výsledky podle IFRS standardů koncernu NIBE