Vývoj oprávněných požadavků na tepelný komfort
Snaha o zajištění tepelného komfortu člověka se pravděpodobně vyskytuje od samých počátků jeho existence. Návrh a provoz systémů zajišťujících tepelný komfort v budovách se v posledních desetiletích velmi vyvíjel a změnil s cílem poskytnout maximální komfort. Vynález klimatizace od Willise Carriera v roce 1902 znamenal začátek technologicky řízeného přístupu k návrhu vnitřního prostředí v následujících desetiletích. Návrh parametrů vnitřního prostředí se tak stal v podstatě diktátem toho, co bylo a je technicky proveditelné. Pro tepelný komfort tak byly mimo jiné stanoveny vnitřní teploty, které by měly zajišťovat celkovou tepelnou pohodu. Teploty v budovách jsou dnes obvykle nastaveny tak, aby poskytovaly tepelný komfort pro obyvatele tím, že je udržují v rámci termoneutrality.
Úvod
Ve většině průmyslových zemích lidé v průměru tráví kolem 90 % svého života ve vnitřním prostředí budov a dopravních prostředků [1]. Vnitřní prostředí se tak stalo naším primárním prostředím, na které naše fyziologie reaguje a na které jsme pravděpodobně nejvíce adaptováni. Vzhledem k neustálému vystavení vnitřnímu prostředí je zřejmé, že vnitřní prostory mají velký význam pro naše zdraví a pohodu [2]. Je třeba poznamenat, že koncept vytváření zdravého vnitřního prostředí není ve skutečnosti synonymem pohodlí. Rostoucí počet budov je vybaven systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), jejichž cílem je vytvořit prostředí, které je považováno za komfortní. Situace je dnes taková, že navrhujeme a konstruujeme tepelné prostředí v podstatě podle našich přání a tužeb. V důsledku změn klimatu se očekává, že v nadcházejících letech prudce vzroste potřeba mechanického chlazení [3], což může znamenat značné množství energie vynaložené na zajištění přísně kontrolovaného tepelného prostředí, často s téměř stejnou cílovou teplotou po celý rok.
Tepelný komfort 19. a 20. století
Pokud krátce nahlédneme do dostupných údajů ohledně tepelného komfortu, resp. teplot interiéru používaných v českých budovách, zjistíme, že změna teplot je v průběhu let nepřehlédnutelná. Významný český fyziolog, anatom, biolog, básník, filozof Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) v posmrtně vydaném spisu Topení a větrání v obydlích lidských v kapitole nazvané Vytápění budov sděluje, že „Teplota potřebná zdravým osobám kolísá podle jejich věku, zvyku a způsobu zaměstnání mezi 10 až 12 °C.“ Ing. F. Srbek autor spisu Ventilace a topení škol z r. 1898 uvádí teplotu ve školách 15 až 18 °C. Z dobových článků v českých týdenících či měsíčnících lze odvodit, že kolem poloviny 19. století se teplota v interiéru pohybovala kolem 11 °C, na přelomu 19. a 20. století stoupla na 13 až 15 °C, před druhou světovou válkou na 16 až 17 °C, ke konci 20. století na 19 až 20 °C.
Podíváme-li se za naše hranice, zjistíme, že na počátku 20. století si závodní lékaři uvědomili, že podmínky vnitřního prostředí ovlivňují zdraví a produktivitu pracovníků. Na základě analogie těla-stroje provedli američtí a evropští vědci experimentální studie, které považovaly účastníky za pasivní příjemce podnětů. Definovali soubor okolních podmínek, které vyvažovaly stimulaci prostředí a neutralizovaly smyslové vnímání, což bylo definováno jako tepelný komfort. Prostřednictvím definice nových norem, jako je například „Comfort Chart“ (1922) Americké společnosti inženýrů pro vytápění a větrání (American Society of Heating and Ventilating Engineers) stanovili sociálně-technické podmínky pro šíření smyslové neutrality a homogenizace vnitřního prostředí. Mezi 20. a 30. léty minulého století moderní architektura, jejímž představitelem, byl Le Corbusier, budovu/vnitřní prostor oddělovala od venkovního prostředí a standardizovala vnitřní prostředí. Cílem dle Le Corbusiera bylo: „vyrábět celý rok vnitřní prostředí vzduchem přesných parametrů – vzduch bez prachu, dezinfikovaný, přesně zvlhčený a ohřátý na konstantní teplotu asi 18 °C“ (Le Corbusier 1933). Tento přístup neutralizace klimatu v architektuře cirkuloval po celé Evropě a Americe. Například na světové výstavě v Chicagu (1933 až 1934) – nazvané Century of Progress – výstava „House of Tomorrow“ představila plně vzduchem řízený prototyp, kde klimatizační systémy „automaticky udržují vzduch v budovách čerstvý, bez zápachu, bez prachu a konstantní teploty a vlhkosti za všech okolností a ve všech ročních obdobích“ [4]. Dodnes jsou teploty v budovách obvykle nastaveny tak, aby poskytovaly tepelný komfort pro obyvatele tím, že je udržují v rámci termoneutrality.
„Comfort chart“ je psychrometrický graf, který se již dlouho používá k vizualizaci „komfortní zóny“ – oblast kombinací operativní teploty a vlhkosti, doporučených jako návrhové podmínky pro pobyt lidí. Obr. 1 ukazuje historii ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) zimní komfortní zóny během sedmdesáti let. Zde je zřejmá dlouhodobá nejistota v chápání tepelného komfortu člověka. Z obr. 1 je však patrný dlouhodobý trend posunu zón zimního komfortu k postupně teplejším podmínkám během posledních sedmi desetiletí (1941 až 2010). Obr. 2 ukazuje historické trendy zimních vnitřních obytných teplot ve Velké Británii, USA, Japonsku a Číně. Obrázek naznačuje, že „propast v komfortu“ se v průběhu času zmenšuje a konverguje k nějaké neutrální zimní obytné teplotě kolem 21 °C kolem roku 2010. Někteří výzkumníci tento trend dokonce pojmenovali jako „homogenizace vnitřního prostředí“. [5]
Obr. 1 Komfortní zóna ASHRAE pro zimní období 1941 až 2010 (podle normy ASHRAE 55); oblast kombinací operativní teploty a vlhkosti, doporučených jako návrhové podmínky pro pobyt lidí [5]
Obr. 2 Dlouhodobé trendy teplot v zimním období v obytných budovách ve Spojeném království, USA, Japonsku a severní Číně [5]
Současný stav legislativních požadavků na tepelný komfort
Stručný přehled norem vnitřního tepelného prostředí
Zjednodušeně lze konstatovat, že existují dva základní modely, které se v současnosti používají k předpovídání tepelného komfortu lidí uvnitř budov a k hodnocení a návrhu tepelného prostředí v budovách. Na těchto modelech se též zakládají současné normy vnitřního tepelného prostředí. Jeden model je založen na výpočtu tepelné bilance člověka ve vnitřním prostředí, druhý je známý jako model adaptivního komfortu. V 60. a 70. letech 20. století přitahovaly modely komfortu tepelné bilance velkou pozornost výzkumné komunity lidské biometeorologie. V té době navrhl P. O. Fanger široce používané indexy Predicted Mean Vote (PMV; předpokládaná průměrná volba) a Predicted Percentage Dissatisfied (PPD; předpokládané procento nespokojených) [6]. Index PMV předpovídá tepelný vjem jako funkci šesti parametrů tepelné bilance (metabolické teplo, izolace oblečení, teplota vzduchu, střední radiační teplota, rychlost vzduchu a relativní vlhkost). Model PMV byl od té doby aplikován jako oficiální metoda hodnocení tepelné pohody mnoha národními a mezinárodními normalizačními organizacemi, včetně normy EN ISO 7730 [7], ASHRAE Standard 55 [8], EN 16798 [9] a čínské GB/T 50785 [10]. Většina současných norem, s výjimkou ASHRAE Standard 55, vytvořila klasifikaci pro identifikaci kvality vnitřního tepelného prostředí na základě hodnot PMV-PPD (viz Tab. 1). Čím vyšší je třída klasifikace, tím užší je rozsah přípustných hodnot PMV, což odpovídá užšímu přípustnému teplotnímu rozsahu pro interiér. Z toho je zřejmé, že existuje v rámci těchto norem předpoklad (kromě ASHRAE 55), že absence jakéhokoli patrného tepelného podnětu ve vnitřním prostředí představují nejvyšší možnou kvalitu, že vnitřní prostředí budov by mělo usilovat o tepelnou nevnímatelnost (kategorie I).
Zásadně odlišný přístup k PMV-PPD modelu tepelné pohody je znám jako adaptivní model [11]. Ve srovnání s modely tepelné bilance, které vidí obyvatele ve všech typech budov a všech klimatických zón jako pasivní příjemce tepelných podnětů, adaptivní přístupy zdůrazňují roli, kterou obyvatelé hrají při vytváření vlastního stavu tepelné pohody prostřednictvím fyziologických, behaviorálních a psychologických procesů. Dosud byla většina výzkumné pozornosti zaměřena na fyziologické a behaviorální lidské tepelně adaptivní reakce, přičemž psychologické procesy byly opomíjeny. Klíčovým prvkem psychologické tepelné adaptace je očekávání pohodlí. První implementací adaptivního přístupu v normě pro tepelnou pohodu se zabývali de Dear a Brager [12], kteří v 90. letech 20. století využili kvalitativně zajištěnou databázi terénních studií tepelné pohody ze všech hlavních klimatických zón světa. Tento adaptivní model komfortu dává do souvislosti vnitřní komfortní teploty s venkovním klimatem a v roce 2004 byl adaptivní model de Deara a Bergera [12] přijat v normě ASHRAE 55 [8] pro aplikaci na budovy s přirozeným větráním jako alternativní metoda vedle přístupu PMV-PPD pro budovy, které se při zajišťování komfortu uživatelů spoléhají na zařízení HVAC. Po iniciativě ASHRAE 55 týkající se adaptivního komfortu v roce 2004 byly podobné adaptivní modely postupně začleněny do dalších norem, jako je evropská norma EN 16798 [9] a čínská GB/T 50785 [10]. Obecně platí, že akceptované vnitřní teploty pro celkovou tepelnou pohodu jsou stanoveny odděleně pro mechanicky klimatizované budovy a budovy větrané přirozeně. Model PMV je použitelný pro mechanicky klimatizované budovy (Fanger, 1964), pro přirozeně větrané budovy (s lokálními mechanickými klimatizačními prostředky) je použitelný model adaptivní (de Dear & Brager, 1998).
|Norma
|Kategorie
|Rozsah indexu PMV
[–]
|PPD
[%]
|ISO 7730
|I
|−0.2 < PMV < +0.2
|< 6
|II
|−0.5 < PMV < +0.5
|< 10
|III
|−0.7 < PMV < +0.7
|< 15
|EN 16798
|I
|−0.2 < PMV < +0.2
|< 6
|II
|−0.5 < PMV < +0.5
|< 10
|III
|−0.7 < PMV < +0.7
|< 15
|IV
|PMV < −0.7 nebo PMV > +0.7
|> 15
|ASHRAE 55
|–
|−0.5 < PMV < +0.5
|< 10
|GB/T 50785
|I
|−0.5 < PMV < +0.5
|< 10
|II
|−1 < PMV < −0.5 nebo +0.5 < PMV < 1
|10–25
|III
|PMV < −1 nebo PMV > 1
|> 25
Rozsah přijatelných provozních teplot odpovídající určité úrovni PPD se zužuje s rostoucí úrovní očekávání ve všech výše uvedených normách (kategorizace prostředí viz Tab. 1), vyjma standardu ASHRAE 55, který přijatelné provozní teploty definuje pouze v „akceptovatelném“ rozsahu podmínek bez kategorizace. Uvedené normy byly primárně navrženy pro tepelnou pohodu v prostorách, kde jsou obyvatelé v sedavém stavu (tj. kancelářská práce).
Závěr
Od doby, kdy byla na začátku minulého století vynalezena klimatizace, se vnitřní prostředí v moderních budovách „dodává“ ve standardizovaném formátu, který klade důraz na konstantní teplotu v čase a rovnoměrnost teploty v prostoru a zaměřuje se na vjemovou tepelnou neutralitu. Všudypřítomné systémy vytápění, větrání a klimatizace v našich budovách stlačují rozsah teplotních expozic v našem každodenním životě a přibližují se stále blíže k teoreticky ideálním podmínkám. To vyvolává otázku, zda skutečně došlo k úměrnému nárůstu tepelné spokojenosti obyvatel budovy, zda je tento trend dlouhodobě udržitelný, zda nebude docházet v důsledku klimatických změn k značnému nárůstu spotřeby energie a v neposlední řadě tu nejdůležitější otázku, zda je tento přístup vhodný pro naše zdraví. Z realizovaných výzkumů se jeví, že lidé žijící po dlouhou dobu v „ideálním“ vnitřním klimatu mají stále vyšší a vyšší teplotní očekávání, což způsobuje, že jsou stále „náročnější“ ohledně svého tepelného prostředí, což nevede ke zvýšení spokojenosti, naopak to někdy vede dokonce ke snížení spokojenosti ve srovnání s těmi, kteří obývají prostředí s mnohem větším teplotním rozsahem.
V průběhu času, zejména v západních a průmyslových zemích, se budovy vyvinuly tak, aby téměř úplně chránily obyvatele před venkovními podmínkami. V důsledku toho si lidé tak zvykli na stálé, tzv. pohodlné vnitřní prostředí, že se jen těžko vyrovnávají s teplotními výkyvy. Na zajištění přísně kontrolovaného tepelného prostředí je mnohdy vynakládáno značné množství energie. Dnes už je navíc známo, že být většinově vystaven stálým a pohodlným vnitřním teplotám může mít negativní dopad na zdraví a zhoršit naši lidskou schopnost vypořádat se s tepelnými problémy. To je v kontextu budoucích změn, a s tím související budoucí problematiky „jak se vyrovnat s klimatickými výzvami“, pro člověka více než nevýhodné. Nabízí se tedy otázka, zda s ohledem na změnu klimatu, udržitelnost životního prostředí, lidské zdraví, a dokonce i kulturní rozmanitost nenastal čas na změnu používaných norem, resp. v současné době používaných teplot a teplotních rozsahů.
Literatura
Článek otevírá důležitou otázku dlouhodobého vývoje požadavků na tepelný komfort a jejich vztahu k energetické náročnosti budov. Připomeňme si, že lidský organismus má schopnost adaptace na měnící se podmínky vnitřního prostředí a že tepelný komfort nemusí být vnímán výhradně jako výsledek technických opatření, ale také jako proces postupného přizpůsobení uživatele. Tento pohled přináší širší kontext k současným trendům v oblasti návrhu vnitřního prostředí budov. Za přínosné lze považovat zejména otevření diskuze o hledání rovnováhy mezi úrovní tepelného komfortu a energetickou náročností provozu budov. Text naznačuje, že stále vyšší míra technického přizpůsobení vnitřního prostředí uživateli může vést ke zvýšeným energetickým nárokům, a zároveň ponechává prostor pro úvahy o roli přirozené adaptace uživatelů.
The desire to ensure thermal comfort for humans has probably existed since the dawn of time. The design and operation of systems ensuring thermal comfort in buildings has evolved and changed significantly in recent decades with the aim of providing maximum comfort. The invention of air conditioning by Willis Carrier in 1902 marked the beginning of a technologically controlled approach to indoor environment design in the following decades. The design of indoor environment parameters thus became essentially dictated by what was and is technically feasible. Among other things, indoor temperatures were set to ensure overall thermal comfort. Today, temperatures in buildings are usually set to provide thermal comfort for occupants by keeping them within the thermoneutral range.