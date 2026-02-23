Instalační firmy – pozor na včasné a řádné platby DPH
Instalační firmy – pozor na včasné a řádné platby DPH
V elektronickém EKPrůvodci daněmi a účetnictvím, únor 2026, upozornili Zuzana Potočková a Jakub Kutý na nový nástroj Celní správy k vymáhání dluhů na DPH.
Již loni získala česká Celní správa možnost zabavit neplatičům DPH movité věci s cílem posílit nástroje pro vymáhání nezaplacených pokut a dalších daňových nedoplatků. Sleduje se tím zvýšení vymahatelnosti práva a zabránění vzniku dojmu, že se neplacení daní vyplácí.
Případné zadržení movité věci je nástrojem daňové exekuce, která má být využívána až v případě selhání méně invazivních forem zabezpečení úhrady dluhu. Celní správa může princip zadržení uplatnit vůči věcem, s nimiž se běžně setkává při výkonu své činnosti. Primárně jde o motorová vozidla a jejich náklad. Pokud celníci při kontrole zjistí relevantní daňový nedoplatek, který nebude na místě uhrazen, mohou movitou věc zadržet. Následně může být vydán exekuční příkaz a za účelem úhrady nedoplatku může být věc prodána v daňové dražbě.
Opatření má být uplatňováno přiměřeně a cíleně, zejména u závažnějších případů. Dosavadní praxe Celní správy ukazuje, že tento postup v některých případech vede i k okamžité úhradě dluhu v řádech milionů korun.
Pozn. redaktora: Zatím tento nový nástroj Celní správy není zaměřen na osoby, u nichž vznikl nedoplatek neúmyslně, ani vůči osobám, které mají jen drobný dluh. Teoreticky si však lze představit situaci, kdy se určitá firma tak dlouho potýká se včasností plateb DPH, až Celní správě dojde trpělivost a sama nebo ve spolupráci s policií zadrží automobil dlužníka, třeba s tepelnou technikou. Neboť i z jejího prodeje a instalace je firma povinna uhradit DPH. Motivem k tomu může být i nelegální prodej s nižší sazbou DPH maskovaný údajně provedenou instalací, který měl být zatížen sazbou DPH vyšší.