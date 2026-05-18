TZB-info / Vytápění / Robur Days 2026 – Nové výzvy, nová řešení, 70 let inovací

Robur Days 2026 – Nové výzvy, nová řešení, 70 let inovací

18.5.2026
ROBUR, s.r.o.
Sponzorováno

Odborné setkání Robur Days 2026 se koná 9. 6. v Praze a 11. 6. v Brně. Na programu bude elektrifikace průmyslu, dekarbonizace plynárenství i tradiční systémy vytápění v návaznosti na legislativní požadavky v oboru HVAC. Dozvíte se informace o naší nové řadě elektrického vytápění e-Next Hydro, plynových tepelných čerpadlech GAHP Plus a teplovzdušných systémech ROBUR Next.


Dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání Robur Days 2026, které bude zaměřeno na praktická řešení aktuálních výzev v oblasti vytápění a dekarbonizace průmyslových, komerčních a veřejných budov.

Společně s odborníky z oboru Vám představíme možnosti, jak reagovat na měnící se požadavky trhu, legislativy i energetické efektivity, a nabídneme konkrétní řešení využitelná v praxi.

Účast na setkání je bezplatná. O vše potřebné bude postaráno – budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se osobně.

Termíny a místa:

9. 6. 2026 – Praha
Panská zahrada, Dobřichovice
Anežky České 432, Dobřichovice

 11. 6. 2026 – Brno
Sídlo společnosti Robur, Popůvky
Vintrovna 439/3g, Popůvky

Program

10:00–10:45

Úvodní blok

  • Uvítání a představení společnosti Robur
  • Nové výzvy a příležitosti globální výroby
    Zástupce výrobce (Robur Italy) představí aktuální trendy, kterým čelí výroba technologií na globální úrovni.
  • Současný stav a očekávaný vývoj oboru HVAC v České republice
    Odborníci z TZB-info představí pohled na současnou situaci v oboru a nastíní možné budoucí scénáře.
  • Legislativní požadavky na zdroje vytápění a chlazení
    Stručný přehled české legislativy v oboru HVAC a její vliv na tvorbu produktového portfolia (Robur CZ).
Diskuze/coffebreak – občerstvení zajištěno
11:00–12:00

Blok: Řešení Robur

  • Classic line
    Přehled tradičních způsobů průmyslového vytápění Robur Next-WFH
  • Absorpční technologie
    Představení nové řady plynových tepelných čerpadel GAHP Plus.
  • Electric line
    Nová elektrická řešení pro průmyslové aplikace Robur Hydro.

Firma Robur s.r.o. funguje více než 30 let jako výhradní obchodní partner italského výrobce systémů pro vytápění a chlazení v ČR a SK. Firma zajišťuje autorizovaný prodej a servis výrobků značky Robur. Mezi hlavní produkty patří plynové vytápěcí jednotky, ...

