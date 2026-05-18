Robur Days 2026 – Nové výzvy, nová řešení, 70 let inovací
Odborné setkání Robur Days 2026 se koná 9. 6. v Praze a 11. 6. v Brně. Na programu bude elektrifikace průmyslu, dekarbonizace plynárenství i tradiční systémy vytápění v návaznosti na legislativní požadavky v oboru HVAC. Dozvíte se informace o naší nové řadě elektrického vytápění e-Next Hydro, plynových tepelných čerpadlech GAHP Plus a teplovzdušných systémech ROBUR Next.
Dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání Robur Days 2026, které bude zaměřeno na praktická řešení aktuálních výzev v oblasti vytápění a dekarbonizace průmyslových, komerčních a veřejných budov.
Společně s odborníky z oboru Vám představíme možnosti, jak reagovat na měnící se požadavky trhu, legislativy i energetické efektivity, a nabídneme konkrétní řešení využitelná v praxi.
Účast na setkání je bezplatná. O vše potřebné bude postaráno – budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se osobně.
Termíny a místa:
|9. 6. 2026 – Praha
Panská zahrada, Dobřichovice
Anežky České 432, Dobřichovice
|11. 6. 2026 – Brno
Sídlo společnosti Robur, Popůvky
Vintrovna 439/3g, Popůvky
Program
|10:00–10:45
|
Úvodní blok
|Diskuze/coffebreak – občerstvení zajištěno
|11:00–12:00
|
Blok: Řešení Robur
Firma Robur s.r.o. funguje více než 30 let jako výhradní obchodní partner italského výrobce systémů pro vytápění a chlazení v ČR a SK. Firma zajišťuje autorizovaný prodej a servis výrobků značky Robur. Mezi hlavní produkty patří plynové vytápěcí jednotky, ...