Fyzikální vlastnosti nemrznoucích směsí a navrhování soustav
Fyzikální vlastnosti teplonosné látky ovlivňují návrh všech prvků otopných soustav, které se v praxi většinou dimenzují na průtok vody a pak se jen vymění náplň za jinou kapalinu, pro kterou projektanti nemají k dispozici potřebné údaje.
Článek byl zveřejněn 1. 11. 2010 a doplněn v únoru 2026.
Důsledkem je v lepším případě odlišné chování soustavy, v horším případě pak třeba i destrukce expanzní nádoby. Fyzikální vlastnosti teplonosné látky mají přitom zásadní vliv jak na návrh zabezpečovacího zařízení, tak i na návrh potrubí, čerpadel, armatur a dalšího zařízení. Rozhodujícími vlastnostmi teplonosné látky jsou měrná hmotnost ρ (kg.m−3), měrná tepelná kapacita C (J.kg−1.K−1), tepelná vodivost λ (W.m−1.K−1), kinematická viskozita ν (m2.s−1) a součinitel teplotní roztažnosti β (K−1).
Fyzikální vlastnosti teplonosné látky potřebují mít projektanti k dispozici ve formě ucelených podkladů, protože ve všech případech různých koncentrací nemrznoucích směsí jde vlastně o jinou teplonosnou látku.
V TAB.1, TAB.2 a TAB.3 jsou pro porovnání uvedeny základní fyzikální vlastnosti vody a v různé koncentraci i směsí voda + propylenglykol (vypočteno dle podkladů M.Conde Engineering Zurich Switzerland) a Tyfocor L "G" s inhibitory (údaje Bosch).
Výpočet hodnot v TAB.2 byl proveden podle vztahů (1) a (2) a kořenů A1 až A5 M. Conde Engineering Zurich Switzerland
Vztah (1) pro ρ (kg.m−3), C (J.kg−1.K−1) a λt (W.m−1.K−1)
Vztah (2) pro dynamickou viskozitu, z níž byl následně proveden výpočet kinematické viskozity ν (m2.s−1)
Údaje v TAB.3 jsou převzaté hodnoty Bosch.
Údaje v obou tabulkách byly doplněny o vypočtené hodnoty tepelné roztažnosti β (K−1) podle vztahu (3), kde to = 10°C.
1. Vliv fyzikálních vlastností na velikost expanzní nádoby
Pro porovnání slouží příklad výpočtu objemu EN za stejných podmínek. t = 90°C, objem kapaliny v soustavě Vo = 300 dm3, Ph,dov,A = 250 kPa, hydrostat.výška h = 7,5 m, požadovaný rozdíl mezi absolutními tlaky za tepla a za studena p2a − p1a = 100 kPa
Výstupy:
Voda + 50% PPG – ρ = 981,87324 kg.m−3, β = 0,063885993 při Δt = 80 K, η = 0,361232151, ΔV = 19,1658
Voda – ρ = 965,41975 kg.m−3, β = 0,03556 při Δt = 80 K, η = 0,365592193, ΔV = 10,6668
Pozn.:
U solárních kolektorů s eventuelní záměrnou volbou vyššího pracovního tlaku pro snížení vývinu par se rozdíl velikosti expanzní nádoby snižuje.
2. Vliv na průtok
Přenášený tepelný výkon P = 10 000 W, tp = 90 °C, tz = 70 °C, tv = 20 °C, ts = 79,44026824 °C
Vstupy - výstupy:
Voda + 50% PPG – Cts = 3763,2695 J.kg−1.K−1
Voda – Cts = 4196,48379 J.kg−1.K−1
Tyfocor L "G" 50% – Cts = 3775 J.kg−1.K−1
3. Vliv na tlakové ztráty v potrubí
Použité výpočtové vztahy:
Měrná tlaková ztráta v přímém potrubí R (Pa.m−1)
Rychlost proudění teplonosné látky w (m.s−1)
Objemový průtok Qo (m3.s−1)
Reynoldsovo číslo Re (-)
Součinitel tření λ (-) v laminární oblasti proudění
Součinitel tření λ (-) v přechodové oblasti proudění
Součinitel tření λ (-) v turbulentní oblasti proudění
Tlaková ztráta vřazeným odporem Z (Pa) a součinitel ξ pro známou tlakovou ztrátu Z a rychlost w (m.s−1)
Celková tlaková ztráta (Pa)
4. Orientační shrnutí a porovnání výsledků
Nezjednodušené výpočty poskytují přesnější obraz o vlivu nemrznoucích směsí na dimenzování potrubí a na parametry oběhového čerpadla, než publikované vztahy zjednodušené. Obecně lze říci, že při pracovní teplotě kolem 80 °C nejsou rozdíly proti průtoku vody tak významné, jak někdy vyplývá ze zjednodušených výpočtů.
Při střední teplotě 80 °C a při teplotním spádu 20 K je k přenesení stejného výkonu u směsi voda+50% PPG potřebný průtok cca 111,5% průtoku vody a tlaková ztráta potrubí DN 20 přitom činí cca 142,9% tlakové ztráty vody.
Při nižších pracovních teplotách se u nemrznoucí směsi výrazněji mění kinematická viskozita než u vody, významně klesá měrná tepelná kapacita a narůstá měrná hmotnost.
4. Závěr
Údaje v TAB.2 a TAB.3 lze použít jako vstupní data při aplikaci běžného SW pro dimenzionálních výpočty okruhů soustav s nemrznoucí směsí.
Podklady
Ing. Jiří Matějček, CSc. Zkušenosti s aplikacemi nemrznoucích směsí v otopných soustavách
M.Conde Engineering Vztah (1), vztah (2)
Bosch Údaje v TAB.3
Výpočty a grafy
ORIGINAL=CRA=SOFTWARE
Aktualizační doplněk
Ing. Josef Hodboď, únor 2026
V tabulce níže jsou uvedeny velikosti koeficientu objemové roztažnosti β [10−5·K−1] pro směs vody a propylenglykolu TYFOCOR® L, jak je uvádí výrobce TYOFROP Chemie GmbH.
Vzhledem k tomu, že velikost koeficientu β závisí na teplotě kapaliny, výrobce pro běžný technický výpočet změny objemu doporučuje použít velikost koeficientu β určenou pro střední teplotu kapaliny mezi nejnižší výchozí teplotou kapaliny a nejvyšší uvažovanou teplotou kapaliny. Změna objemu kapaliny se pak vypočte jako součin koeficientu β, rozdílu pracovních teplot a objemu kapaliny při výchozí teplotě.
Diskuse k příkladu viz kapitola 1.
Autor ve svých tabulkách uvádí součinitel β, ale správně jde o n, součinitel zvětšení objemu, protože jde o hodnotu vypočtenou pro uvedený rozdíl teplot jako součin β a rozdílu teplot. Tedy jde o bezrozměrný údaj a jeho rozměr nemůže být K−1. Veličinu n má autor uvedenu v použitém výpočetním vzorci, viz příklad výpočtu v kapitole „1. Vliv fyzikálních vlastností na velikost expanzní nádoby“, ale následně použije svou β. Proto je mezi jeho tabulkami a přiloženou tabulkou od výrobce kapaliny TYFOCOR® L značný číselný rozdíl a čtenáře to může klamat. Současně je nutné doplnit, že ochodně nabízené kapaliny na bázi směsi propylenglykolu a vody zpravidla obsahují i jiné látky, jako např. glycerol a různé inhibitory koroze a i tyto příměsi mají vliv na objemovou roztažnost.
Za podmínek příkladu výpočtu expanzní nádoby, který zpracoval autor, by podle doporučení výrobce TYFOCOR® L v koncentraci 50 % by měl být použit koeficient β určený pro střední teplotu 10 + (90 − 10)/2 = 50 °C, čemuž odpovídá 68·10−5 [K−1]. Z toho pak pro teplotní rozdíl 90 − 10 = 80 K vyplývá součinitel zvětšení objemu n = 0,00068 × 80 = 0,0544. Protože stupeň využití expanzní nádoby určil autor jako η = 0,361232151. Pak objem expanzní nádoby vychází:
To je méně než výpočet autora, kterému vyšlo 68,97 dm3.
Příčinu rozdílu vidím v tom, že autor do výpočtu vložil „koeficient objemové roztažnosti β“, respektive součinitel zvětšení objemu n vycházející z koeficientu objemové roztažnosti β pro nejvyšší pracovní teplotu 90 °C. Autorově hodnotě β, respektive n = 0,063885993 při Δt = 80 K odpovídá β = 0,0007985 K−1, což přibližně koresponduje s údajem výrobce kapaliny pro tuto teplotu 0,00078 K−1 a rozdíl mohou vytvářet příměsi.
Z tabulky koeficientů objemové roztažnosti 50% kapaliny TYFOCOR® L od jejího výrobce je zřejmé, že teplotě 10 °C odpovídá zvětšení objemu kapaliny oproti stavu, kdy zkapalněla (pod −30 °C) dané koeficientem objemové roztažnosti β = 0,00057. Při poklesu pracovních teplot se v případě diskutovaného příkladu zmenšení objemu kapaliny zastaví na uvažovaných 10 °C a dále již pokračovat nebude. Pokud by výpočet měl být proveden přesně, pak by se zvětšení objemu kapaliny mělo počítat postupně po malých teplotních rozdílech s jim odpovídajícím koeficientem objemové roztažnosti a výsledek sečíst, řešit to integrací. Zmíněný výrobce to řeší popsaným způsobem použití střední velikosti koeficientu objemové roztažnosti.
Odborně zpracovaný článek přináší do projektové praxe obtížně dostupné podklady pro projektování solárních systémů a otopných soustav s teplonosnými látkami v různé koncentraci nemrznoucích směsí. Na příkladech objasňuje vliv fyzikálních vlastností teplonosné látky na dimenzionální výpočty teplosměnných ploch výměníků tepla, potrubí, čerpadel a návrh zabezpečovacího zařízení.
The physical properties of heat transfer fluids affect the design of all the components of heating systems, which in practice are in most cases dimensioned for water flow, which is later replaced by another liquid for which designers do not have the necessary data.