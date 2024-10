TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Zlatý plamen 2023: Výsledky soutěže o nejlepší topidla a kamna v ČR

Zlatý plamen 2023: Výsledky soutěže o nejlepší topidla a kamna v ČR

Topidla mají být nejen krásná, ale i účelná. Výsledky soutěže Zlatý plamen to dokazují.

Cech kamnářů ČR letos uspořádal a vyhodnotil prestižní soutěž Zlatý plamen 2023, která se těší širokému zájmu jak odborné veřejnosti, tak i milovníků designu a funkčnosti topidel na pevná paliva. Cílem soutěže je ocenit vynikající díla v oblasti vytápění, a to ve čtyřech kategoriích: krby, kamna, sporáky a speciální topidla.

Hlasování veřejnosti a odborné poroty

V letošním roce se soutěže zúčastnilo mnoho talentovaných kamnářů, kteří představili svá esteticky působivá díla. Hlasování probíhalo jak mezi širokou veřejností, tak i mezi odbornou porotou složenou z profesionálů blízkých oboru kamnářství. Tato kombinace názorů zajišťuje, že vítězná topidla jsou skutečně reprezentativními vzory kvality a kreativního přístupu v oblasti kamnářství. Neboť hodnocení, zvláště pak odborné poroty, nezahrnovalo jen názory členů poroty na design topidla, jejich začlenění do prostoru, ale i na další technické parametry.

„Jako člena hodnotící komise mne zaujalo to, že došlo k částečnému průniku finalistů vzešlých z hodnocení veřejnosti a z hodnocení odborné poroty. Není totiž ojedinělé, pokud se hodnocení odborné komise od hodnocení veřejnosti i diametrálně liší. Přitom pro činnost komise jsme si stanovili více i technických kritérií než jen design. Osobně jsem věnoval pozornost například i řešení příručního skladu paliva, který nemusí být integrovanou součástí topidla. A mimo moji pozornost nezůstal ani vztah topidla k prostoru, ve kterém je umístěno. Palivové dřevo, dřevní biomasa, patří mezi obnovitelné zdroje energie a s jejím dalším dlouhodobým využitím se proto počítá. A pokud by šlo o lokální zdroj tepla na biomasu, topidlo, se samočinnou dodávkou paliva, tak na jeho pořízení lze nyní od 1. září získat i dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Krásná individuálně stavěná kamna, krby, ale ani sporáky nemusí zůstat jen u štípaných polen, byť je to klasika. Využití dřevních pelet pro větší komfort obsluhy a splnění kritérií dotací je možné. Žijeme v zajímavé době a budoucnost může přinést další inovace.“



Výsledky Zlatý plamen 2023 – porota Výsledky Zlatý plamen 2023 – porota

Výsledky Zlatý plamen 2023 – veřejnost Výsledky Zlatý plamen 2023 – veřejnost



Prezentace vítězných děl

Vybraná díla jsou prezentována v aktuálním vydání Kamnářského speciálu, který nabízí podrobný pohled na soutěžící topidla a jejich tvůrce. Je možné je také nalézt na webových stránkách Cechu kamnářů ČR, kde si zájemci mohou prohlédnout fotografie a specifikace jednotlivých výrobků.

Soutěž Zlatý plamen nejen podporuje kvalitu a inovace v oblasti kamnářství, ale také pomáhá zviditelnit tradici a řemeslnou zručnost, která je v České republice dlouhá léta přítomná.