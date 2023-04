TZB-info / Vytápění / Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám / Poradce pro program „Nová zelená úsporám light“ musí být vybaven průkazem

Poradce pro program „Nová zelená úsporám light“ musí být vybaven průkazem

Bohužel existují případy tzv. poradců NZÚ Light, kteří neoprávněně vyžadují poplatek za podání žádosti, případně se snaží prodat žadatelům další služby, které vůbec nesouvisí s dotacemi na rychlé renovace. Řešením budou průkazy.

Citace z Informačního zpravodaje SFŽP, Priorita 1/2023:

„Abychom naše seniory a další oprávněné žadatele před tzv. šmejdy ochránili, nově se budou naši poradci prokazovat průkazkami, které zájemcům o dotace umožní jednoduše ověřit, že mají oprávnění poskytovat k Nové zelené úsporám Light poradenství. Tato asistence je hrazena státem, konkrétně z prostředků Národního plánu obnovy, a pro žadatele je tedy zcela zdarma. Pokud kdokoliv požaduje od žadatelů v NZÚ Light jakýkoliv poplatek, není to náš proškolený poradce,“ zdůrazňuje Petr Hladík, ministr životního prostředí.

„Průkaz budeme vydávat každému poradci z řad MAS a EKIS/M-EKIS, který splní všechny povinné kroky registrace do naší databáze. Spolu s registrací bude každému poradci přidělen i jedinečný identifikační kód. Podle něj si může každý na webu jednoduše ověřit, zda daný člověk skutečně patří do naší poradenské sítě. Pro okamžité ověření bude na kartě rovněž uvedena speciální telefonní linka,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že dohromady je do sítě zapojeno 307 poradců MAS a 52 konzultantů EKIS.

Poradci programu NZÚ Light poskytují komplexní pomoc s vyřízením dotace. Žadatelům potvrdí odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních, což jsou doklady potřebné k podání žádosti a doložení realizace. Zájemce, kteří si sami neporadí, provedou celým procesem od výběru vhodných opatření přes podání žádosti až po doložení realizace. Poskytnou jim rovněž telefonické konzultace k podmínkám programu. Kontakty na ně jsou k dispozici na webových stránkách programu, kde si každý může vybrat poradce podle svého bydliště a rovnou si domluvit osobní schůzku.

https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/