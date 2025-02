Dynamická otopná tělesa umožňují i chlazení

Využití obnovitelných zdrojů energie a větší účinnost zdrojů tepla jsou spojeny s poklesem teploty otopné vody, větší otopná tělesa. Dynamická tělesa JAGA tím, že jsou doplněna ventilátory, mohou být malá, umožní i chlazení a přitom jsou velmi tichá.

Martin Milichovský za české zastoupení belgické firmy Jaga NV, která je spojena s ekologickým přívlastkem Climate Designers, zdůraznil, že každý by se měl ve své činnosti snažit o ochranu klimatu. Proto jsou pod značkou JAGA (počáteční slabiky jména zakladatele firmy) nabízena řešení otopných těles, která zvyšují topný faktor tepelných čerpadel tím, že jim ke jmenovitému výkonu stačí velmi nízké teploty otopné vody, do 30 až 35 °C. V průměrných podmínkách tato tělesa nevyužívají činnost integrovaných ventilátorů. Teprve při zvýšení požadavku na tepelný výkon pro vytápění místnosti se ventilátory uvedou do provozu. Samozřejmostí je velmi tichý provoz ventilátorů.

V horkých dnech, kdy je třeba interiér chladit, lze dynamická tělesa JAGA rovněž využít. Například ve spolupráci s reverzibilními tepelnými čerpadly vzduch-voda a nebo i pro energeticky velmi efektivní chlazení s využitím chladu z vrtu bez činnosti tepelného čerpadla země-voda. Případně i malé snížení teploty vzduchu v interiéru je vždy dobré. Běžné otopné těleso by však mělo v takovém případě velmi malý chladicí výkon, neboť vzhledem k rosnému bodu vzduchu v interiéru nelze do těles vpouštět chladicí vodu s teplotou pod cca 18 °C.

Velmi důležitá je i přesná regulace činnosti dynamicky pracujících těles a její provázanost na vývoj počasí.



JAGA radiátory Briza Net Zero pro tepelná čerpadla s funkcí topení a chlazení – ocenění JAGA radiátory Briza Net Zero pro tepelná čerpadla s funkcí topení a chlazení – ocenění



JAGA radiátor Vertiga Hybrid s funkcí topení a chlazení – provoz JAGA radiátor Vertiga Hybrid s funkcí topení a chlazení – provoz

JAGA radiátory Briza Net pro tepelná čerpadla s funkcí topení a chlazení – stropní verze, složení JAGA radiátory Briza Net pro tepelná čerpadla s funkcí topení a chlazení – stropní verze, složení

JAGA radiátory Strada – Hybrid se systémem DBH JAGA radiátory Strada – Hybrid se systémem DBH