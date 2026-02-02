Flexibilní řešení pro moderní koupelnovou architekturu
Spojení funkčnosti a estetiky je v současných interiérech standardem, který klienti očekávají. Pro projektanty a architekty však hraje klíčovou roli také variabilita a snadná instalace. Designový radiátor Zehnder Roda Duo přináší odpověď na požadavky moderního trhu – kombinuje vysoký tepelný výkon, sofistikovaný asymetrický design a technické řešení, které zjednodušuje proces navrhování i samotnou montáž na stavbě.
Nový koupelnový radiátor Zehnder Roda Duo zaujme svým klasickým nadčasovým designem: kulaté svislé sběrné trubky a vodorovné přesné ploché trubky v asymetrickém uspořádání umožňují pohodlné boční zasunutí a předehřátí ručníků a osušek.
Ergonomie a technické provedení
Asymetrický design není jen estetickou volbou, je to promyšlené funkční řešení. Technický základ tvoří svislé sběrné trubky (ø 38 mm), na které jsou navařeny vodorovné ploché trubky o rozměru 70 × 11 mm, uspořádané po dvou kusech s bočním otevřením. Toto konstrukční řešení zajišťuje nejen vysoký tepelný výkon, ale především maximální uživatelský komfort zásluhou dostatečné plochy pro sušení ručníků.
V případě kombinovaného provozu radiátoru Zehnder Roda Duo se používá připojovací armatura Yucca s krátkou krytkou a elektrickou topnou tyčí IHE (na obr.) či IHC.
Pravé, nebo levé provedení? Rozhodněte se až při instalaci
Zehnder zde eliminuje jedno z běžných rizik při zařizování koupelny: chybnou objednávku. U teplovodní verze se nemusíte předem rozhodovat, zda potřebujete pravou, či levou variantu. Orientace otevřené strany se jednoduše určí až otočením tělesa na místě instalace. Tento prostý princip výrazně zjednodušuje plánování, minimalizuje riziko chyby a zaručuje bezproblémovou montáž bez ohledu na dispozice místnosti.
Univerzální orientace: Zjednodušení logistiky a plánování
Jednou z největších předností modelu Zehnder Roda Duo flexibilita při realizaci. U teplovodní varianty odpadá nutnost specifikovat levé či pravé provedení ve fázi objednávky. Orientace otevřené strany čistě teplovodního provozu se určuje až při instalaci prostým otočením tělesa. Tento princip výrazně zjednodušuje plánování, minimalizuje riziko chyby a zaručuje bezproblémovou montáž bez ohledu na dispozice místnosti.
Radiátor je standardně dodáván v bílé barvě RAL 9016, ale je k dispozici také v téměř 50 barevných provedeních z palety Zehnder. Pro dosažení dokonale jednotného vzhledu lze ve stejném barevném odstínu jako radiátor dodat také ventily, připojovací armatury a termostatické hlavice, například z řady Design Line.
Systémové řešení a barevná variabilita
Zehnder Roda Duo nabízí široké možnosti integrace do interiéru díky paletě téměř 50 barevných odstínů. Nejde však pouze o barvu tělesa.
- Designová konzistence: Možnost dodat připojovací armatury a termostatické hlavice (např. řada Design Line) ve stejném odstínu jako radiátor.
- Architektonický soulad: Barvy jsou vybrány s ohledem na aktuální trendy v současné interiérové a koupelnové architektuře, což usnadňuje návrh harmonického celku.
Prémiová kvalita výroby: Laserové svařování
Skutečnou kvalitu produktu odhalí detaily. Zehnder Roda Duo využívá pokročilé technologie svařování, díky níž jsou spoje mezi plochými a sběrnými trubkami prakticky neviditelné. Absence viditelných svárů nejen zvyšuje estetickou hodnotu produktu, ale také eliminuje místa náchylná k usazování nečistot či korozi, což prodlužuje životnost produktu a zvyšuje spokojenost majitelů.
Závěr: Ideální volba pro moderní koupelny
Zehnder Roda Duo představuje spolehlivou volbu. Spojuje v sobě švýcarskou kvalitu, promyšlenou logistiku díky univerzální orientaci (teplovodní provedení) a vysokou estetickou úroveň.
Je to produkt, který splňuje nároky na moderní vytápění a zároveň slouží jako výrazný designový prvek.
Více z nabídky designových radiátorů Zehnder
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.