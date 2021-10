TZB-info / Vytápění / Podlahové vytápění / Kompletní systém podlahového vytápění Termtech

Kompletní systém podlahového vytápění Termtech Komfortní řešení od české firmy

O trendech a benefitech podlahového vytápění, dodacích lhůtách i pokládce s námi hovořil zástupce společnosti Termtech, pan Jan Klement.

TZB-info: Podlahové vytápění je oblíbené, ale co vy sami považujete za největší benefit podlahového vytápění?

Termtech: Podlahové topení navíc odstraní negativní vlivy klasických topných systémů na vnitřní prostředí v místnosti, včetně víření vzduchu, průvanu nebo hromadění tepla u stropu. Tento způsob vytápění přináší velkou úlevu osobám, které trpí alergiemi a mají zdravotní problémy s dýchacími cestami – astma, alergie atd.

Podlaha se sálavým podlahovým topením se na dotek nejeví jako teplá (její teplota je 25–26 °C), nicméně nevyvolává pocit chladu, který je typický pro prostředí vytápěná tradičními systémy, a je tudíž možno se bez problémů pohybovat naboso.

Použití velkoplošných sálavých topných systémů umožňuje udržovat v místnostech o 2–3 °C nižší teplotu než u konvenčního způsobu vytápění (radiátory), při stejném pocitu tepelné pohody. Udržování nižší teploty v místnosti přináší úsporu dodané energie a tím i úsporu nákladů na vytápění.

TZB-info: Na trhu s podlahovkou je poměrně plno, co je benefitem pro zákazníka u Termtechu?

Termtech: Jsme česká firma a veškeré komponenty jsou vyráběny v EU. To je zejména v současné době, kdy je problém s mezinárodní dopravou, hodně velká výhoda a díky rozsáhlým skladovým zásobám běžně dodáváme do 48 hodin od objednání.

Na celý náš systém je záruka 25 let a zákazníkům poskytujeme služby od projektu, grafického návrhu pokládky, cenové nabídky až po dodání přímo na stavbu.



TZB-info: Nabízíte do systému celoplastová potrubí PE-Xc a PE-RT a kompozitní PEX/AL/PEX a potrubí v tyčích PE-Xc/AL/PE-Xc. Proč takový výběr?

Termtech: Především všechna potrubí mají kyslíkovou bariéru, to je důležité. Čistě pro podlahovku je PE-RT s teplotou do 70 °C a tlaku 6 bar. PE-Xc je do max. teploty 90 °C a tlak 10 bar, tj. lze využít i pro vnitřní vodovod. Kompozitní trubka v návinu i v tyčích s hliníkem pak do max. teploty 95 °C a tlak 10 bar. Doplňkem pak je chránička v návinu a vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc – v izolaci 6 a 8 mm. pro rozvody pitné vody a topení a max. teplota 95 °C a tlak 10 bar.

K potrubí jsou v nabídce mosazné rozdělovače české výroby určené jak pro podlahové vytápění, tak pro připojení otopných těles. Nabízíme je s různým vybavením, v setech, včetně například čerpadla a skříně. Jednotlivé komponenty (kohouty, průtokoměry, t kusy s teploměrem, skříně, adaptéry a termostaty atd. jsou samozřejmě i samostatně).

Součástí systému jsou HENCO lisovací tvarovky. Nabízíme jak tradiční mosazné lisovací tvarovky, a to nejen pro podlahovku, ale i pro radiátorové připojení, ale i plastové PVDF lisovací tvarovky, které mají nízkou hmotnost, odolnost vůči vysoké teplotě a tlaku a ohebnost do 10 ° s lze u nich počítat s tím, že absorbují síly roztažnosti trubek.

TZB-info: Jakou regulaci ve svých systémech používáte?

Termtech: Nabízíme značku SALUS, a to jak termoelektrické pohony, tak termostaty manuální, manuální digitální, elektronický manuální a programovatelný týdenní termostat. Stejné značky je pak i centrální svorkovnice podlahového vytápění, ovládání čerpadla a kotle. Často se zákazníci ptají a v nabídce máme i SALUS bezdrátovou regulaci, včetně velmi tenkého a stylového termostatu s čidlem vlhkosti.

TZB-info: Jaké jsou možnosti pokládky?

Termtech: Podle preference montážní firmy je na výběr klasická systémová deska s montážními výstupky a s kročejovým útlumem 28 dB a systémové rohože s odrazivou fólií a rastrem, a to klasické, pro zvýšené zatížení nebo s kročejovým útlumem.

V nabídce je i řešení pro suchý systém pokládky podlahového a stěnového vytápění.

Tento systém podlahového vytápění můžete dokonce položit i na stávající podlahu. Jedná se o švédský patent a design desky umožňuje pokládku finální krytiny přímo na tuto desku. S ohledem na konstrukční výšku může být deska použita v novostavbách i při rekonstrukcích. Desky emitují teplo rychleji a efektivněji než tradiční systémy, neboť vzdálenost mezi topným potrubím a povrchem finální krytiny je velmi malá a je tedy menší objem vytápěné hmoty. Deska je vhodná tam, kde je požadována dodatečná tepelná izolace. Systém lze použít i na stěnové vytápění.

Izolační panely pro suchý systém podlahového vytápění jsou z 25 mm slabé desky z vysoce hustotního polystyrénu EPS S300, který je celoplošně potažen hliníkovou fólií. Desky mohou být jednoduše položeny na většinu nosných podlah. Desky není třeba navzájem spojovat, což pokládku usnadňuje a zlevňuje.

TZB-info: Nářadí a doplňky pro montáž lze také do objednávky přidat?

Termech: Samozřejmě. Ať už se jedná o dilatace, vodící oblouky, instalační lišty, spony pro fixaci trubek, ale i nářadí jako lisovací čelisti pro fitinky, tackery, nůžky na trubky apod.