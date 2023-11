Klíčem ke snížení nákladů za energie je výměna zastaralých typů oběhových a cirkulačních čerpadel

Účty za elektřinu jsou pro majitele domů mnohdy černou můrou a více než kdy dříve je tomu dnes, kdy ceny za energie dále stoupají. To vede nejen majitele domácností ale i firem a průmyslových budov k zamyšlení nad opatřeními, která by mohla vést k úspoře vynaložených prostředků za energie i ke snížení energetické závislosti. Poslechněte si rozhovor s Ing. Matějovským.

Málokdo by tušil, že cílená obměna oběhového nebo cirkulačního čerpadla může uspořit až 80 % elektrické energie, dokonce i více. Záleží vždy na tom, jak stará čerpadla v domě máme. Je proto dobré těmto schovaným žroutům energie věnovat stejnou pozornost, jako jiným spotřebičům v domácnosti, které máme denně na očích.

Otázkou však je, kdy je takové čerpadlo zralé na výměnu. Odborníci ze společnosti Wilo z praxe ví, že většina majitelů objektů mění čerpadla až ve chvíli, kdy přestanou fungovat. To vede k situaci, kdy čerpadla mění například až po třiceti letech provozu. Ponechat takto staré čerpadlo v otopném systému je vysoce nehospodárné, a správně by se čerpadla měla měnit již po deseti letech od uvedení do provozu.

Neméně důležitá je také správná volba oběhového či cirkulačního čerpadla, jelikož na trhu je stále velké množství nekvalitních čerpadel, která po jejich uvedení do provozu jsou typická právě pro velkou neúspornost.

V některých evropských zemích bude výměna zastaralých typů oběhových čerpadel brzy povinnostní. I tom hovořil v podcastu Jan Matějovský, obchodní a marketingový ředitel společnosti Wilo CS.