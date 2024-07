TZB-info / Vytápění / Provoz a údržba / Novinky v nářadí pro instalatéry a topenáře a legislativní změny pro živnost

Novinky v nářadí pro instalatéry a topenáře a legislativní změny pro živnost

Novinky v nářadí pro instalatéry a topenáře, novinky ve výuce oborů a důležité legislativní změny pro řemeslníky byly představeny v bloku CTI ČR na jarním Aquathermu Praha.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Novinky v nářadí pro instalatéry a topenáře byly představeny nejen na stáncích samotných výrobců, ale i v rámci prvního dne veletrhu Aquatherm Praha v bloku Cechu topenářů a instalatérů ČR. Ten byl o nářadí, řemesle, nové legislativě, zárukách a s moderovaným workshopem, přednáškami a praktickými ukázkami.

V prvním bloku doprovodného programu CTI ČR Bc. Vilém Kodíček, zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů, Střední odborné školy Jarov a místopředseda sekce Celoživotního vzdělávání CTI ČR, představil změny v učebních programech a hovořilo se o modelech spolupráce škol a firem. Ing. Ladislav Lněníček, statutární ředitel firmy E S L, a.s., ukazoval výhody výukového systému INVYSYS a možnosti digitální transformace.

Sledovat měnící se legislativu je pro řemeslníky v praxi obtížné. A protože novela zákona o zaměstnanosti dopadá přímo na samotnou existenci živností, v samostatném bloku programu vysvětloval Mgr. Jan Ambrož, MBA, LL.M., Advokátní kancelář A/B PARTNERS, na co si dát nově pozor. Více dále v článku a závěru videa.

Partnerem doprovodného programu byly dodavatelé nářadí

Testo i REMS přímo v sále představili novinky a účastníci měli možnost se s nářadím na místě seznámit. Kromě standardních veletržních stánků vzniklo tak další místo, kde dostalo slovo moderní nářadí, které usnadní práci, přispívá ke kvalitě montáže a servisu a také dostojí požadavkům na dokumentaci měření a odpovídá požadavkům na digitalizaci a trendům.

Které novinky a stálice představil REMS?





Čištění topného systému – nářadí a pravidla. Kdy se provádí? REMS Multi-Push S – proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu a další nabídku ze sortimentu pro topenáře a instalatéry – ohýbačky, odhrotovačky, lisovačky, kamerové systémy a další nářadí REMS.

REMS Akku-Press Connected, akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcionalitou Connected a OLED displejem

Které novinky a stálice v přístrojích pro montáž a servis TZB a pro stavbu představilo Testo?





Digitální měřicí přístroje, např. teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, termokamery potřebuje každý. Přijďte se podívat na novinky.

Testo 310 II – Analyzátor spalin, který pro kominíky, topenáře a servisní techniky znamená profesionální podporu a termokameru Testo 883 s vyměnitelnými objektivy.

„Bylo důležité, že se představily nejen novinky REMS a TESTO, ale i stálice v nabídce. I u nich totiž v průběhu času dochází k vylepšení. Mnohdy však bez pozornosti, které se dostává novinkám. A tak si řemeslníci mohli vyzkoušet novou podobu toho, co mnohdy používají řadu let, dobře znají a dobře jim slouží. Jen teď mají ke zvážení, zda už je čas si práci ulehčit,“ říká k ukázkám Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR.

Čím dál větší podíl na trhu získávají aku přístroje



Vpravo Ing. Mojmír Böhm, jednatel REMS Česká republika Vpravo Ing. Mojmír Böhm, jednatel REMS Česká republika

„Hlavní novinkou je REMS Akku-Press Connected, akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcionalitou Connected a OLED displejem. Je určen pro lisování fitinek až do 108 mm a dělá záznamy o všech parametrech lisování. Je možno jej programovat, na dálku dělat protokoly apod. Je to zajímavá a progresivní mašina a my se ji tady snažíme zákazníkům co nejvíce předvést, proto ji máme tady na každém stole,“ říká s úsměvem Ing. Mojmír Böhm, jednatel REMS Česká republika.

„Pokud je řemeslník s naší mašinou spokojen a používá ji 20 let, tak nás to jen těší. Pro nás je to samozřejmě obtížnější, protože udržení obratu znamená získat nové zákazníky. U těch stávajících pak za nás musí pracovat skutečné výhody novinky nebo vylepšení, které přesvědčí stávajícího zákazníka, že má smysl novou verzi koupit. A my musíme umět ukázat, jak mu ušetří čas, usnadní práci a zlepší jeho službu zákazníkovi,“ reaguje Böhm na dotaz, zda kvalita nářadí není pro byznys vlastně kontraproduktivní.

„Čím dál větší podíl na trhu získávají aku přístroje. Zákazníci se na variantu aku stále více ptají a stále více tuto variantu kupují. Jsem přesvědčen, že u některých řemeslníků aku varianta časem převládne. Přesto máme řadu věcí, které v aku variantě být nemohou. Například závitořezy s potřebou vysokého výkonu,“ říká k volbě varianty aku nebo standard Böhm.

U novinek hraje roli jednoduchá konektivita, možnost volby protokolů a komfort práce



Jan Lacina, vedoucí marketingu společnosti Testo Jan Lacina, vedoucí marketingu společnosti Testo

„Letošní novinkou je Testo 310 II – Analyzátor spalin, který pro kominíky, topenáře a servisní techniky znamená profesionální podporu. Přístroj má velký displej, může měřit až 7 různých veličin a má skvělou odběrovou sondu. Pro topenáře je opravdu vítaným pomocníkem a je tady o ni velký zájem. Veškerá data je možno zpracovat v aplikaci, která je zdarma a podle potřeby mohou být protokoly podrobné nebo jednodušší a samozřejmostí je možnost protokoly dále jednoduše sdílet,“ popisuje jarní top novinku 2024 Jan Lacina, vedoucí marketingu společnosti Testo. Novinka nahrazuje původní černobílou verzi Testo 310, která neposkytovala takový komfort a možnosti výstupů.

„Druhou novinkou je termokamera Testo 883, které je perfektním pomocníkem nejen pro topenáře, ale i stavaře, servisní techniky klimatizace, hodí se pro kontrolu systémů vytápění, elektroinstalací, ale i třeba FV panelů. Výhodou je možnost výměny objektivů. Např. při kontrole FV zvolíme širokoúhlý objektiv, pro vzdálenější objekty teleobjektiv. Termodiagnostiku usnadní možnost výběru řady protokolů,“ popisuje novinku Lacina.

Dopad novely zákona o zaměstnanosti a novely zákoníku práce na řemeslníky a živnostníky



Mgr. Jan Ambrož, MBA, LL.M., Advokátní kancelář A/B PARTNERS Mgr. Jan Ambrož, MBA, LL.M., Advokátní kancelář A/B PARTNERS

V dopoledním přednáškovém bloku Mgr. Jan Ambrož, MBA, LL.M., Advokátní kancelář A/B PARTNERS, shrnul novelu zákona o zaměstnanosti, problematiku ztráty živnostenského oprávnění, GDPR ve vztahu k dodavatelským službám a dočasného přidělení zaměstnanců vč. možností jeho ukončení a diskutovalo se o zárukách na práci topenáře a instalatéra.

„Novela zákona o zaměstnanosti a s tím spojená novela zákoníku práce nám poněkud mění definici nelegálního zaměstnávání jako takového. Spolu s tím se nesou i další změny z pohledu zpřísnění sankcí z ručení v dodavatelském řetězci a změna kompetencí orgánů státní správy, kdy část kompetencí přechází z Úřadu práce na MPSV ČR,“ uvádí legislativní rámec Ambrož.

„Neméně důležitý je i trest zákazu činnosti v případě porušení pravidel v části nelegálního zaměstnávání. Primárně změna dopadá na úsek zaměstnávání cizinců. Je nutné požadovat po potenciálním zaměstnanci povolení k pobytu a povolení k té práci jako takové,“ upozorňuje Ambrož na vážné nebezpečí z nových právních změn.

„Co se týká záruky za práci a služby, zde bych apeloval na pečlivé smluvní vztahy a doporučuji nepodceňovat uzavření písemné smlouvy se svými zákazníky. Pečlivá smlouva dává jistotu řemeslníkovi i zákazníkovi. Důležité je rozlišovat mezi zákonnou odpovědností za vadné plnění a zárukou samotnou. Z pohledu smlouvy o dílo tady máme zákonné požadavky za vady plnění, samotná záruka musí být sjednána ve smlouvě o dílu, musí být dobrovolně poskytnuta například záručním listem apod.,“ vysvětluje Ambrož s tím, že u řemesla je situace složitější než standardní dvouletá záruka na běžné zboží a také s připomínkou známé věty, že dobrá smlouva dělá dobré přátele.

„Záruka rozšiřuje základní odpovědnost za vadné plnění a dává zákazníkovi určitý nadstandard, a to jak v samotné délce, tak v rozsahu. Naproti tomu práva z vadného plnění upravují případné vady v okamžiku, kdy přichází nebezpečí škody na věci ve chvíli, kdy se předává samotné dílo zákazníkovi,“ vysvětluje Mgr. Jan Ambrož, MBA, LL.M. z Advokátní kanceláře A/B PARTNERS.