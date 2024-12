TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Pořízení tepelného čerpadla je stále výhodné i při současných cenách elektřiny

Pořízení tepelného čerpadla je stále výhodné i při současných cenách elektřiny

Jak ušetřit na vytápění díky moderním tepelným čerpadlům a fotovoltaickým systémům? Ing. Pavel Dufek z firmy Regulus vysvětluje, proč je tato kombinace nejen účinná, ale i finančně výhodná.

Na veletrhu FOR ARCH 2024 pro estav.tv sdělil Ing. Pavel Dufek, vedoucí oddělení nabídek firmy Regulus, že pořízení tepelného čerpadla je stále výhodné i při současných cenách elektřiny. Ceny elektřiny se na podzim 2024 pohybují na úrovni 4,70 Kč za kilowatthodinu. Pro novostavby to představuje náklady na teplo asi 20 Kč, zatímco pro starší domy se to může vyšplhat na 50 až 60 Kč. Tepelná čerpadla se tak řadí mezi nejlevnější způsoby vytápění, srovnatelné s cenou vytápění uhlím, ale přinášejí další úspory v řádu tisíců korun ročně.

Účinnost a finanční výhody tepelných čerpadel

Díky nové dotaci z programu Zelená úsporám, která nahrazuje skončenou kotlíkovou dotaci, je nyní možné získat finanční podporu i na výměnu starých uhlíkových kotlů bez ohledu na jejich emisní třídu. Regulus zákazníkům nabízí pomoc s vyřízením těchto dotací, zahrnující kompletní servis od podání žádosti po komunikaci s fondem.

Velmi účinným řešením je kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem. Fotovoltaika vyrábí elektrickou energii, kterou tepelné čerpadlo využívá pro vytápění, ohřev vody nebo chlazení. V letních měsících, kdy je přebytek sluneční energie, lze tuto energii efektivně využít pro chlazení domácnosti nebo ohřev bazénu.

Synergie tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů

Společnost Regulus rovněž nabízí možnost ukládat přebytečnou letní energii do virtuálních baterií, které umožňují využití této energie v zimních měsících. Tento systém je řízen inteligentním regulátorem IR, vyvinutým přímo Regulusem, který optimalizuje využití všech dostupných zdrojů energie.

Kromě toho má Regulus nonstop dohled nad systémy tepelných čerpadel a fotovoltaických instalací, což zákazníkům umožňuje ovládat systém přes jednoduchou mobilní aplikaci bez nutnosti zasahovat do složitějšího nastavení. Toto vše zajistí, že uživatelé mohou efektivně a bez starostí využívat své systémy k vytápění, chlazení a dalším účelům.