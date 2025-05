TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Cílem byl komfort, neviditelnost TZB vybavení a nízká energetická náročnost

Cílem byl komfort, neviditelnost TZB vybavení a nízká energetická náročnost

Příklad řešení vilového objektu s tepelným čerpadlem země-voda.

Pražská vilová kolonie Šumava nacházející se severně nad smíchovskou Klamovkou přes ulici Podbělohorská patří mezi místa, kde lze stále cítit závan historie, bývalého příměstského klidu. Kolonií se zde myslí soustředěné, architektonicky jednotně pojaté území výstavby rodinných domů, které vzniklo v letech 1920 až 1924. Na nejjižnějším a nejzápadnějším konci kolonie u křižovatky ulic Podbělohorské a Nad Klamovkou byla původní vila zbourána. Místo ní byl postaven nový objekt a pojmenovaný Vila Clemance. Exkurzi do vily zajistila Česká rada pro šetrné budovy v rámci své aktivity Green Walk, Green Talk, jejímž cílem je představovat architektonicky i technicky zajímavé objekty.



Obr. Vila Clemance na rohu ulic Podbělohorská a Nad Klamovkou v Praze 5

Tento 6bytový vilový objekt se vyznačuje progresívním způsobem řešení tepelné pohody. Záměrem investora bylo nabídnout budoucím majitelům bytů maximální komfort s minimální viditelností prvků TZB v interiéru.



Obr. Jediným zřetelně viditelným prvkem, který se podílí na tvorbě vnitřního klimatu v pokojích, jsou podlahové mřížky větrání. Konstrukce podlahového vytápění je skrytá pod dřevěnou podlahovou krytinou.

Obr. Byty jsou určeny pro náročné zákazníky a k tomu patří také individuální řešení osvětlení. Jeho Instalace proběhla s ohledem na vedení potrubí chladicího stropu.



Koncepce zásobováním teplem a chladem je založena na tepelném čerpadle země-voda 40 kW se čtyřmi vrty. Tepelné čerpadlo vyrábí teplo a pro případ zvýšené potřeby s vyšší teplotou je do soustavy zapojen jako bivalentní zdroj elektrický kotel. Pro chlazení vnitřních prostorů je využito pasivní chlazení prostřednictvím vrtů, které se prospěšně projevuje tepelnou regenerací vrtů.



Obr. Vrty pro získávání tepla a případně jeho odvádění jsou skryty pod zahradní úpravou terénu.

Teplo pro vytápění je do místností distribuováno přes podlahové vytápění. Chlad je distribuován přes chladicí strop. Možný je režim buď vytápění všech bytů nebo jejich chlazení s individuální regulací v každé místnosti. Teplá voda je připravována průtokově, což si vyžádalo dva zásobníky s otopnou vodou a s adekvátně velkou teplosměnnou plochou. Výhodou průtokové přípravy je minimalizace rizika množení bakterií legionel v teplé vodě. Každý byt má vlastní větrací jednotku s rekuperací tepla. Čerstvý vzduch je do každé jednotky přiváděn samostatně. Do místností je přiváděn mřížkami v podlaze a odváděn centrálně, do společného výduchu pro celý objekt.



Obr. Pohled do technické místnost. Vlevo tepelné čerpadlo, uprostřed nahoře bivalentní elektrický kotel, pod ním u podlahy expanzní nádoba, vpravo od ní akumulační nádoba pro optimalizaci provozu tepelného čerpadla a zcela vpravo jeden ze zásobníků pro průtokovou přípravu teplé vody.

Obr. Vlevo dole tepelný výměník, kterým v případě potřeby cirkuluje chladná voda z vrtů jen s činností oběhového čerpadla, tedy s velmi nízkou spotřebou energie. Přitom se ochlazuje otopná voda a ta prostřednictvím stropů chladí interiéry bytů.





Obr. Velikost skříní daná množstvím elektrotechnických a elektronických prvků naznačuje nutnou vysokou odbornost projektanta i v oblasti měření a regulace, aby celek fungoval optimálně.

Závěr

Každý investor má možnost si v rámci legislativou daných limitů volit své individuální řešení. S ohledem na energetickou náročnost je ve vile Clemance hlavním zdrojem tepla tepelné čerpadlo a energetickou náročnost příznivě vylepšuje pasivní chlazení chladem ze země. Na snížení spotřeby tepla se podílí i větrání s rekuperací tepla.