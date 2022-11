Tepelné čerpadlo do 5 měsíců, FV i dříve, možnost expresní smlouvy a servis na 10 let

Instalace TČ za 8 měsíců až rok, slyší nyní běžně zákazník. Woltair dodává do 5 měsíců, FV v ještě kratším termínu a na vybrané značky i expresní smlouva. Ušetřit čas a usnadnit si práci, to je zase nabídka platformy Woltair pro řemeslníky.

Český startup Woltair plánuje stát se významným hráčem v instalaci zelených energetických řešení do domácností po celé Evropě, ať už jde o fotovoltaiku na střechy, nebo třeba tepelná čerpadla. Dnes je v Česku Woltair největší firmou se specializací na prodej, instalaci a servis zdrojů tepla a elektrické energie. A v roce 2022 k tomu přidal 2 významné milníky. Do vedení přišel v roce 2022 zkušený manažer Jan Hanuš, který dříve působil v PPF či Mall Group, a 400 milionů korun získal Woltair od investičních fondů z celého světa v rámci kola označovaného jako Series A s kanadským ArcTern Ventures, který se zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje. 1) Vedle samotné instalace solárů a tepelných čerpadel Woltair nabízí i profesionální poradenství ohledně dotací, aby lidem usnadnil cestu k obnovitelným zdrojům energie.

U mikrofonu estav.tv je Jan Hanuš, CEO, Woltair s.r.o.

Podle některých údajů se v prvním čtvrtletí letošního roku snížil zájem o řemeslníky v porovnání s loňskem téměř o 25 %. To se rozhodně netýká topenářů.

Jan Hanuš: „Ano, u nás je to přesně naopak. Potřebujeme každého, kdo se odhodlá a je dispozici. Řada řemeslníků se rekvalifikuje do fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel. Mohli bychom instalovat mnohem více, ale chybí nejen lidská síla, ale i technologie. To je strop, na který narážíme.“

Více značek umožňuje kratší dodací termíny

Jan Hanuš: „Výhodou Woltairu je to, že nejsme vázáni na jednu nebo dvě značky. Woltair je platforma, agregátor mnoha značek. Máme cca 20 značek, všechny významné hráče. Prioritou je Německo, ale logicky se díváme po celém světě. Máme tak flexibilitu, ale v současné době v uvozovkách, protože tepelná čerpadla opravdu nikdo nemá. Nejhorší situace byla v létě, nyní se nám už daří zkracovat dodávky a čas instalace. Na trhu je běžně nabídka na instalaci za 8 měsíců až rok, my dodáváme do 5 měsíců, FV v ještě kratším termínu. Na vybrané značky nabízíme i expresní smlouvu. Počty nám dodaných kusů TČ se liší podle značek. Díváme se samozřejmě i po nových dodavatelích. Nákup je vlastně nyní nejintenzívnější proces.“

Vstup do komfortního prostředí Woltair klade na řemeslníky podmínky

Jan Hanuš: „U řemeslníků je to s kapacitami ještě zajímavější. Díky tomu, že jsme digitální platforma, zbavíme řemeslníka všech starostí ohledně administrativy, koordinace apod. a mají pod naší značkou maximální komfort. Řemeslníkovi klikne poptávka. Na něm už je odpověď chci/nechci a vše ostatní včetně materiálu se již steče do jednoho místa, materiál přivezeme na míru konkrétní zakázce.

Vstupem do zakázek je Woltair akademie, kde si dáváme záležet na tom, aby řemeslníci věděli, co mají dělat. Přeci jen práce s několika značkami je náročnější, jednotlivé značky mají své odlišnosti. A ty je potřeba znát. Pak následuje kontrolní instalace a spolujízda. Pak teprve mohou na samostatnou instalaci. My s naším systémem přinášíme řemeslníkům komfort a úsporu času. Čas si pak užijí po svém, nebo stihnou více zakázek a více vydělají.“

Jak říká Jan Hanuš v rozhovoru, Woltair chce kolem řemesla vybudovat komunitu, něco jako cech. Nyní je to stále transakční záležitost, ale plány Woltair má, přičemž kvalita práce je prioritou. Pokud někdo nesplňuje požadavky, musí se s ním rozloučit, resp. mu nejsou přidělovány zakázky, dokud si vzdělání nedoplní.

Nejde jen o instalaci, ale o další servis v průběhu provozu

Servis je jednou z položek, která může také přispět k úsporám – uvědomují si to lidé? Vyžívají vaši zákazníci smlouvu o budoucím pravidelného servisu?

Jan Hanuš: „Jak na trhu vznikla poptávka, tak vznikla celá řada firem, které viděly příležitost. To samozřejmě trápí nás jako Woltair, ale i celou řadu dalších stabilních firem, které plánují na trhu být a plánují budoucnost. Jako standardní součást nabízíme garanci 10letého servisu. Smlouvu na pravidelný servis garantuje Woltair. Je tedy na nás rozhodnout, zda bude do budoucna jezdit servisovat ten, co montoval nebo jiný člověk. Ten potřebný následný servis je věc, na kterou by si zákazníci měli dávat pozor. Teď je boom, bude ještě 2–3 roky, pak celá řada firem zmizí, naplní si kapsu a už je to dál nebude zajímat. Ale na trhu zbydou zákazníci, kteří mají zařízení v hodnotě auta a nikdo nerozumí tomu, jak ho udržovat a servisovat.“

Zdroj není jen tepelné čerpadlo, trh se nyní mění každých čtvrt roku

Jan Hanuš: „Nyní je montáž TČ v našich zakázkách dominantní. Přinést digitální byznys do segmentu TČ byla maturita, ale dnes se nám to vyplácí. V tomto jsme nejpokrokovější z celé Evropy. Co se týká dalších nových technologií, tak jsme připraveni zařadit jakoukoliv novou zelenou technologii. Green energy je svěží téma, nový trh a nové technologie přicházejí. Rozhodující je pro nás to, aby novinka byla především z pohledu ceny zajímavá pro konečného zákazníka.“

Ve fotovoltaice plánujeme i dnes méně standardní řešení

Jan Hanuš: „FV fasády a tašky jsou nyní spíše záležitost B2B sektoru, ale plánujeme je přenést i do B2C. Cítíme, že lidé volají po vizuálně lepším řešení, případně po komfortnějším řešení. Předpokládám, že během příštího roku novinky přijdou. Co se týká FV, máme rádi komplexní řešení včetně akumulace, v kombinace s TČ, včetně bateriového úložiště atd. Není naším cílem být tím, kdo namontuje TČ, ale ideálně chceme být tím, kdo nabízí optimalizaci energetického plánu pro konkrétní nemovitost, domácnost, továrnu. Nicméně konečnou podobu konceptu dnes určuje cena a termín dodání. Denně jsme v situaci, že přizpůsobujeme představu investora nebo projekt aktuálním možnostem dodávky. Čas nyní hraje extrémně významnou roli.“

Jan Hanuš má ve Woltairu jasnou misi – posunout jeho podnikání do globálnější měřítka. To už přitom zdaleka nejsou jen topenářské služby, s nimiž firma začínala. Vedle pokračující expanze v Polsku se chce ještě letos podívat do Itálie a Německa. „V zahraničí je situace ještě horší, tam řemeslníci zakázky ani neberou; ne „dodám příští rok“, ale „zavolejte příští rok“,“ říká Jan Hanuš.

Díky nově získanému kapitálu chce Woltair svým zákazníkům poskytnout i financování počátečních nákladů. Dál vyvíjí také nástroje pro techniky.

