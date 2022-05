TZB-info / Vytápění / Úspory / Vídeňskou nemocnici budou vyhřívat počítače

Vídeňskou nemocnici budou vyhřívat počítače

Nejnovější vídeňská nemocnice získá od příštího roku netradiční zdroj tepla. Polovinu až 70 procent potřebné tepelné energie klinice s 800 lůžky dodá blízké výpočetní centrum. Díky inovativnímu využití odpadního tepla ze serverů ušetří Vídeň až 4 000 tun CO 2 ročně a přiblíží se k dosažení klimatické neutrality do roku 2040.

Rakouské hlavní město v posledních měsících a letech hledá neobyčejné cesty, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech a proměnit se do konce příštího desetiletí v klimaneutrální město, a to i v oblasti dálkového vytápění. Jedním z dalších kroků se stane propojení topného systému kliniky ve Floridsdorfu a chladícího zařízení několik stovek metrů vzdáleného výpočetního centra společnosti Interxion. Městský energetický podnik Wien Energie zřídí tepelná čerpadla, která využijí přebytečné teplo ze serverů, promění je v dálkové teplo pro nemocnici a zároveň ochladí serverovnu.

Odpadní teplo serverů má do budoucna pokrýt polovinu až sedmdesát procent tepelné spotřeby kliniky. „Jedná se o sousedskou spolupráci zaměřenou na ochranu klimatu. Nevyužité odpadní teplo poslouží jako klimaneutrální vytápění. Kooperace je skvělým příkladem toho, jak společně pracujeme na ochraně klimatu v digitalizovaném a na budoucnost připraveném městě jako je Vídeň,“ uvedl městský hospodářský radní Peter Hanke při představení projektu, kterého se zúčastnila i spolková ministryně pro klima Leonore Gewessler.

Další zástupci města zdůraznili, že Vídeň musí hledat všechny možné cesty k ochraně klimatu a úspoře CO 2 . „To vyžaduje i odvahu a kreativitu při implementaci konkrétních řešení. Je jasné, že pokud bude ohřívání planety pokračovat, bude v sázce zdraví nás všech,“ doplnil městský radní pro oblast zdravotnictví Peter Hacker. Díky novince Vídeň ušetří až 4 000 tun CO 2 ročně.

Na propojení serverovny a nemocnice pracuje město od podzimu 2021. Prvním krokem bude výstavba spojovacího vedení mezi oběma budovami, poté dojde k napojení na chladící systém Interxionu. Současně s tím zřídí Wien Energie tři tepelná čerpadla v prostorách kliniky, každé o výkonu jednoho megawattu. Systém získá energii z chladící vody o teplotě kolem 26 °C a využije ji k ohřevu nemocničního topného systému, a to až na 82 °C. Chladící kapalina zbavená přebytečného tepla se opět vrátí do datového centra, kde znovu poslouží k chlazení. Spuštění zařízení je v plánu v polovině roku 2023. Náklady se vyšplhají na 3,5 milionu eur, finance poputují i z ekologického fondu spolkového ministerstva.

Klinika Floridsdorf spotřebuje při topném výkonu 13 megawattů kolem 73 000 kubíků vody a 23 361 kilowatthodin ročně. V nemocnici s 800 lůžky je rozvedeno 90 000 metrů topení a vytápění běží v průměru 150 dní ročně. Moderní budova již nyní mimo jiné využívá solární energii, dešťovou vodu či dálkové chlazení, a v nemocničním areálu Vídeň zřídila i síť cyklostezek a 259 stojanů.

Projekt v kostce

Trvání: podzim 2022 – polovina 2023

Topný výkon: 3,0 MW

Chladící výkon: 2,1 MW

Úspora CO 2 : až 4 000 tun ročně

: až 4 000 tun ročně Investice: 3,5 milionu eur, projekt je podporován z prostředků na ochranu životního prostředí ministerstva BMK

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy.