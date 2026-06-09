Nová zelená úsporám 2026: Podpoří výměnu všech zdrojů tepla pořízených bez dotace
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Nová zelená úsporám 2026: Podpoří výměnu všech zdrojů tepla pořízených bez dotace
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Dle zveřejněných podmínek programu NZÚ pro 2026 lze nyní získat podporu na výměnu jakéhokoliv hlavního zdroje vytápění, pokud na něj v minulosti nebyla čerpána dotace.
Program NZÚ je nově rozdělen na dvě větve. Domácnosti ohrožené energetickou chudobou mohou čerpat přímou dotaci v režimu NZÚ Light. Ostatní domácnosti mají nárok na bezúročnou půjčku se splatností minimálně 10 let v rámci standardní NZÚ. Podpora míří jak na komplexní renovace rodinných a bytových domů, tak na dílčí energeticky úsporná opatření. Jedním z nich je právě výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za moderní ekologický zdroj.
Doposud jen výměna „neekologických“ zdrojů
V předchozích výzvách NZÚ byla podpora výměny zdrojů tepla cílena především na nejstarší a nejméně ekologické kotle. Šlo zejména o kotle na pevná paliva 1. a 2. třídy dle ČSN EN 303-5, jejichž provoz je od 1. 9. 2024 dle zákona o ochraně ovzduší zakázán.
V poslední výzvě platné do konce roku 2025 bylo možné získat dotaci na výměnu:
- Kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy
- Kotlů na topné oleje
- Lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla
- Elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo napojení na SZTE
- Plynových kotlů a topidel starších 20 let za tepelné čerpadlo
- Za hlavní zdroj nejsou považována přenosná topidla a jiné provizorně instalované zdroje.
Nově, rok 2026: Podpora na výměnu všech typů zdrojů bez předchozí dotace
Dle zveřejněných Závazných pokynů pro nové NZÚ a NZÚ Light dochází v podprogramu „Výměna zdrojů“ k zásadní změně. O přímou dotaci či bezúročnou půjčku lze nově žádat na výměnu jakéhokoliv stávajícího hlavního zdroje tepla pro vytápění.
Co je to hlavní zdroj tepla?
Za hlavní zdroj se považuje zařízení, které zajišťuje největší roční podíl dodávky tepla pro vytápění budovy a je pro tento účel přiměřeně dimenzováno.
Podmínky pro získání podpory
Bez předchozí dotace
Podporu nelze poskytnout, pokud byla na danou nemovitost v minulosti čerpána dotace na výměnu zdroje z programů Zelená úsporám, NZÚ nebo z tzv. kotlíkových dotací.
Bez napojení na CZT
Podporu nelze poskytnout, je-li stavba napojena na soustavu zásobování tepelnou energií. Výjimkou je případ, kdy provozovatel CZT oznámil ukončení provozu.
Minimální výkon nového zdroje
Jmenovitý výkon nově instalovaného zdroje musí krýt alespoň 60 % tepelné ztráty budovy.
Souhrn
Starým zdrojem, který lze v rámci podprogramu vyměnit, může být jakýkoliv hlavní zdroj tepla, na jehož pořízení nebyla dříve čerpána dotace. Patří sem tedy i dosluhující tepelná čerpadla, plynové kotle, kotle na uhlí, ale i kotle na biomasu včetně pelet, a to bez ohledu na jejich emisní třídu.
Tato změna výrazně rozšiřuje okruh žadatelů a umožňuje modernizaci i v domech, kde již funguje relativně novější, ale neefektivní nebo poruchový zdroj tepla.
Pozn. redaktora (Josef Hodboď)
NZÚ 2026 nezvyšuje motivaci provozovatelů zdrojů tepla urychlit instalačně jednoduchou výměnu nekondenzačních plynových kotlů (v provozu jich je cca 700 až 800 tisíc) za kondenzační s úsporným potenciálem běžně okolo 20 %, ale až 30 % plynu a tedy i souvisejících emisí CO2.
NZÚ 2026 mohla pomoci urychlit výměny starých plynových kotlů v bytech v bytových domech, kde jsou kotle napojeny na společný komín, kdyby motivovala majitele bytů k tomu, aby se všechny kotle měnily současně. V takových domech nelze předpokládat postupné výměny kotlů za tepelná čerpadla, zpravidla i z hlukových důvodů a majitelé bytů si zpravidla chtějí ponechat svou nezávislost na „společném“ zdroji tepla.