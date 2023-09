TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / 11 let průmyslových kotlů Bosch

Průmyslové kotle značky Bosch mají letos číselně zajímavé jubileum. Uběhlo totiž 11 let od instalace prvního průmyslového kotle se značkou Bosch v červnu 2012. Jednalo se o univerzální parní kotel Bosch UL-S určený pro dodávku energie pro výrobní linku „Convenience Poultry Products“ dolnosaského výrobce lahůdek Allfein.

Průmyslové kotle pod značkou Bosch sice letos slaví 11. výročí, ale ve skutečnosti jde o tradici od roku 1865. V tomto roce totiž založil Philipp Loos v německém městě Neustadt (region Falc) společnost na výrobu kotlů. O tom, že nešlo jen o jednoho z více výrobců, svědčí například patent na horizontální třítahový plamencový kouřovodný kotel s vnitřní, vodou chlazenou reverzní komorou spalin, který byl uznán v roce 1952. Vysoká technická úroveň kotlů LOOS, i jejich životnost, se podílely na tom, že v roce 1964 byl evidován prodej 30tisícího kotle a v roce 2005 toto číslo narostlo na 100 tisíc. Někdy v té době začala probíhat jednání mezi koncernem Bosch a společností LOOS o užší spolupráci. Tato jednání byla završena v roce 2009, kde se společnost LOOS stala součástí koncernu Bosch, konkrétně Bosch Thermotechnik GmbH. K oficiálnímu přejmenování LOOS na Bosch Industriekessel došlo v roce 2011. Již pod hlavičkou Bosch pak v roce 2015 proběhla oslava 150 let výroby průmyslových kotlů.

Kotle značky LOOS jsou velmi aktivně zastoupeny i na českém trhu. 11 let od praktického ukončení prodejů průmyslových kotlů pod touto značkou je doba, kdy pro mnohé z provozovatelů těchto kotlů se může objevit otázka, jak dál, jak modernizovat, jak snížit náklady. Vzhledem k dlouhodobé spokojenosti se značkou LOOS by si neměli nechat ujít příležitost konzultovat své potřeby s pokračovatelem v tradici těchto kotlů, a to u českého zastoupení ve společnosti Bosch Termotechnika.