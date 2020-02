Konference Vykurovanie 2020 – část 6. Meranie a rozpočítavanie tepla

Co zaznělo v sekci Meranie a rozpočítavanie tepla na slovenské konferenci Vykurovanie 2020?

Stručně z 28. ročníku mezinárodní vědecko-odborné konference Vykurovanie 10. až 14. února 2020, kterou pořádá Slovenská společnost pro techniku prostředí ve spolupráci se Stavební fakultou STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenskou komorou stavebních inženýrů.





Odborný program konference se skládal z těchto bloků:

V pokračujícím textu jsou zachyceny citace z přednášek, stručná shrnutí autora, případně některé komentáře přednášejících. Cílem textu je naznačit, na co se přednášející zaměřili.

Den čtvrtý, 13. února 2020

9. Meranie a rozpočítavanie tepla

Vedoucí sekce: Ing. Michal Piterka

Nové požiadavky na meranie a rozpočítanie v európskej legislatíve

Ing. Miroslav Mariaš

V rokoch 2018 a 2019 Európska únia vydala sériu energetickej legislatívy.

Novela 2018/2002 smernice 2012/27 o energetickej efektívnosti upravila požiadavky na meranie, vyúčtovanie a informovaní o vyúčtovaní tepla, teplej vody a chladu úplne novým a podrobným spôsobom. Táto téma ako celok bola oddelená od elektriny a plynu a tieto články boli sprehľadnené. Bol komplexne doplnený chlad do celého súboru článkov 9a až 11a.

Článok 9a Meranie v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody

Článok 9a upravuje meranie tepla, teplej vody a chladu vo všeobecnosti. Je ustanovená povinnosť inštalácie meradla za konkurenčné ceny a ktoré zobrazuje skutočnú spotrebu energie. Taktiež sa uvádza umiestnenie meradla buď na odbernom mieste, alebo pri výmenníku tepla.

Článok 9b Pomerové meranie a rozdelenie nákladov v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody

Článok 9b upravuje pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie, chladenie a teplú vodu. Ide o trojkrokové riešenie podobne ako v pôvodnej smernici. V prvom kroku ide o požiadavku inštalácie individuálnych meradiel spotreby, pričom sa vyzdvihuje požiadavka na ekonomické a technické hodnotenie, a otázka primeranosti inštalácie z pohľadu úspor energie. V druhom kroku, t.j. v prípade, ako nie je možné z niektorého z vyššie uvedených dôvodov inštalovať určené meradlo, je možné inštalovať pomerové rozdeľovače. Inštalácia pomerových rozdeľovačov sa taktiež posudzuje z pohľadu technickej vhodnosti a nákladovej efektívnosti. Tretím krokom v prípade nemožnosti využívania pomerových rozdeľovačov je využívanie alternatívnych nákladovo efektívnych spôsobov merania spotreby.

Každý stát si má stanovit vlastní kritéria, metodiku, které určí, kdy je instalalce poměrových indikátorů nebo měřidel nákladově efektivní a kdy není, kdy je technicky možná.

Podrobný článek k této problematice z pohledu firmy poskytující služby rozúčtování v České republice je na TZB-info: „Vyúčtování nákladů za tepelnou energii se změní“

Zákon o metrológii z pohľadu používateľov určených meradiel a registrovaných osôb

Ing. Tomáš Švantner

Od 1. 07. 2018 je účinný zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza a upravuje pravá a povinnosti používateľov určených meradiel, ale i registrovaných osôb. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ruší zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol na Slovenskú účinný od 17. 03. 2000, pričom za celú dobu platnosti tohto zákona bol novelizovaný len 4krát. Vzhľadom na dĺžku doby platnosti tohto zákona a nízky počet novelizácií je potrebné informovať odbornú verejnosť o týchto zmenách.

Byla sjednocena lhůta ověřování měřidel tepla a teplé vody na 5 let

Zákonem vznikla nová skupina firem – použivatelé povinně kalibrovaných měřidel

Medzi novinky, ktoré zákon o metrológii zavádza do praxe, a patria zmeny v skupinách meradiel Zákon o metrológii zaraďuje meradlá do nasledovných skupín:

Národné etalóny a ostatné etalóny; Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály; Určené meradlá a povinne kalibrované meradlá. Povinne kalibrovaným meradlom je meradlo alebo určený výrobok určený na povinnú kalibráciu.

Zákon o metrológii v prípade registrovaných osôb definuje povinnosti.

registrovaná osoba nově musí evidovat i každou opravu měřidla a archivovat ji

na měřidle je úředně povolené označení, žádné reklamy

mění se postup námitky na nepřesnost měření – nezpracovává se posudek jeho činnosti, ale ověření přesnosti

„následné ověření“ je vždy po opravě – po opravě nelze uvádět „primární“ ověření

Po dvou letech nečinnosti registrované firmy jí automaticky zaniká registrace.

Požiadavky EED o diaľkovom odpočte a transparentnejšom prístupe k informáciám o spotrebe

Ing. David Samek

Požiadavka diaľkového odpočtu dát

Od 25. októbra 2020: Novo namontované meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov majú umožňovať diaľkový odpočet, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a časté poskytovanie informácií o spotrebe. (odst. 33 preambula, článok 9c odst. 1)

Od 1. januára 2027: Meradlá a pomerové rozdeľovače tepla, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.



Zbernica dát memonic® 3 Zbernica dát memonic

Minimalizaci elektromagnetického smogu souvisejícího s požadavkem zvyšováním frekvence odečítání lze dosáhnout vzájemnou komunikací různě rozmístěných přístrojů. Každý z nich může komunikovat s kterýmkoliv dalším, což snižuje požadavky na sběrnice dat, kritický požadavek na volbu místa měřiče. Přístroje nejsou neustále zapnuty, komunikace se zapíná jen na základě požadavku.

Již před 2 lety převažovaly odečty přes sběrnice nad odečty pomocí přístrojů PDA

Důležitá je spolehlivost přístrojů, komunikace. Je dosažitelný poměr z 1000 přístrojů pouze 3 nekomunikující. Vyhledání nekomunikujících přístrojů je velmi snadná.

Proč mít k dispozici denní data? Technických důvodů je mnoho, zásadní je zvýšení důvěry zákazníků.

Při výměně měřidel je záhodno zvážit nyní levnou instalaci měřidla bez komunikace s náklady na povinné doplnění měřidla o komunikační prvek, které bude povinné.

Integrace systémů

Doc. Ing. Michal Kabrhel, PhD.

Ubývá kvalifikovaných pracovníků, roste cena práce, zákazníci požadují zkrátit lhůty modernizací budov, a to zvyšuje atraktivitu použití prefabrikovaných, modulárních panelových systémů s integrovanými instalacemi.

Pro výrobu panelů je nutné přesné zaměření. K přesnému zaměření lze nyní využít skenování v 3D prostoru, z jehož výsledků software zpracuje rozměrově přesný 3D model budovy. A následně je snadný přenos do projektování v BIM.

Prefabrikované systémy mohou řešit nejen požadavky tepelné izolace, ale i vytápění, větrání, požadavky hasičů.

Velký potenciál uplatnění je při modernizaci typově postavených budov ve výrazně kratších časech, než se současnými stavebními technologiemi.

Diaľkové odpočty prostredníctvom pevnej rádiovej siete meračov tepla a vodomerov

Ing. Patrik Durdiak

V príspevku si popíšeme odpočtové systémy s pevnou rádiovou sieťou. Konkrétne sa zameriame na systém READy od spoločnosti Kamstrup a systém centrálnych odpočtov (CRS) od spoločnosti Apator. V oboch prípadoch sú merače odčítavané na dennej báze pomocou jednej alebo niekoľkých pevných odpočtových jednotiek pre zber dát.

Systém READy ponúka:

bezdrôtové odčítanie vodomerov, meračov tepla a chladu, elektromerov,

flexibilné prispôsobenie systému odpočtu,

zobrazenie GIS informácií na základe adresy meracieho miesta,

možnosť odpočtu na dennej alebo hodinovej báze,

odčítanie až 15 000 meračov.

Na sieťový odpočet READy potrebujeme mať zberné jednotky (koncentrátory) umiestnené na strategických miestach a PC program READy Manager.

Rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica

Jozef Buzaši

Postup a metodika rozpočítavania nákladov za dodávku tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov je v sledovaných bytových domoch takmer rovnaká. V obidvoch domoch sa konečné náklady za dodávku tepla na vykurovanie rozdelia na základnú a spotrebnú zložku v pomere 30 % : 70 %.

Hodnoty príslušných korekčných koeficientov vyjadrujúcich nepriaznivú orientáciu a polohu miestnosti bytov v stavebnej sústave bytového domu boli na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu na Nemčianskej ulici číslo 21,23,25 úplne zrušené a od roku 2014 sa v rozpočítavaní nepoužívajú. Naopak v bytovom dome na Nemčianskej ulici číslo 27, 29, 31 sú pri rozpočítavaní nákladov používané príslušné hodnoty korekčných koeficientov odporučené v prílohe číslo 2 Vyhlášky MHSR číslo 240/2016 Z. z.

Autor přednášky se velmi podrobně zabývá problematikou opodstatněnosti polohových koeficientů. A to na základě konkrétních poznatků z rozúčtování ve stavebně prakticky stejných bytových domech, přičemž v jednom z nich se polohové koeficienty využívají a v druhém ne. Ukazuje se, že v některých typech bytových objektů po jejich zateplení a optimalizaci vytápění při zvoleném rozdělení základní a spotřební složky nemusí být použití koeficientů doporučených vyhláškou MHSR číslo 240/2016 Z. z. nutné. Neboť původní nevýhoda umístění bytu zásadně poklesla po energetické sanaci objektu.

Pokiaľ by sa vlastníci „domu B“ rozhodli zrušiť používanie doteraz priznaných polohových korekčných koeficientov, toto rozhodnutie by neznamenalo zvýšenie nákladov v nevýhodne umiestnených bytoch, ale by len zvýšilo rozdiely v nákladoch jednotlivých bytov. Na základe uvedených porovnaní možno konštatovať, že použitie polohových koeficientov v bytovom „dome B“ na Nemčianskej ulici číslo 27, 29, 31 nemalo pri rozpočítavaní nákladov dodávky tepla na vykurovanie za rok 2018 žiadne opodstatnenie.

Ekonomické aspekty pri posudzovaní prevádzky CZT v budove

Ing. Miroslav Verčimák

Opodstatnenosť existencie a budovanie domových kotolní z pohľadu vlastníkov bytov a NP spočíva v ekonomickom prínose, ktorý je v každom bytovom dome s domovou kotolňou odlišný v závislosti na úrovni zabezpečovania prevádzky domových kotolní a následne zákonným objektívnym rozpočítaním nákladov.

Vlastníci bytov a NP spoločenstva vlastníkov bytov F/12 na Furdekovej 12 v Bratislave jako reakciu na neodôvodnené zvyšovanie cien za teplo a teplú vodu sa v roku 2007 rozhodli na zabezpečenie lepších prevádzkových podmienok a na základe energetického auditu vybudovali si vlastný zdroj tepla v budove. Predchádzala tomu približne dvojročná príprava pri tvorbe finančných prostriedkov vo Fonde prevádzky, údržby a opráv (Fond PÚO).

Spotreba tepla na vykurovanie v nasledujúcom roku 2008 po obnove klesla z 993 MWh na hodnotu 538 MWh, t.j. o cca 45 %. V ďalších rokoch sa ustálila v priemere na hodnote cca 474 MWh, čo je o cca 52,3 % menej oproti pôvodnému stavu

Základem motivace majitelů bytů v SVJ je přesná identifikace nákladů. S tím souvisí i nutnost potlačit nesprávné chování „šetřílků“, z nichž někteří se nechají vytápět od sousedů.

Argument o „stanovení přiměřené ceny tepla ze zdrojů CZT“ je nic neříkající, pokud si odběratelé nemohou přesně porovnat skladbu nákladů na teplo CZT s náklady, které jim vznikají z vlastní objektové kotelny.

Kvalitné meranie

Ing. Milan Raček

I na příkladě aktuálně prezentoavných teplotních a vlhkostních parametrů v kongresovém sále během probíhající konference Vykurovanie je zřejmé, jak by bylo možné snížit spotřebu tepla. Mění se počet posluchačů, externí solární zisky atp., ale použity systém vytápění na to nedokáže rychle reagovat.

Bez ověřeně přesných měření, tedy jak vhodných měřidel, tak i metod, nelze skutečné parametry zjistit.

Integrace systémů

Doc. Ing. Michal Kabrhel, PhD.