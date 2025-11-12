Soutěž Plynař roku 2026 odstartovala školními koly v Brně a Znojmě
Česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je velice chytrá a perspektivní volba. Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 odstartovala letos v říjnu prvními školními koly.
Plynař roku je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Cílem soutěže, jejímž hrdým partnerem je i Český plynárenský svaz, je ocenit nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, představit veřejnosti možnosti studia a české plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.
Finálové kolo se koná každé jaro na Stavebním veletrhu v Brně
Finálové kolo je součástí multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů. Do finále postoupí v příštích týdnech ještě další týmy z celkem devíti českých středních škol a jedné slovenské.
Stavební veletrh v Brně se bude konat 25.–28. března 2026.
„Česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je velice chytrá a perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je generálním partnerem soutěže.
„Plynařina má budoucnost, zažívá renesanci. Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o více než 18 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát klíčovou roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.
Do mezinárodního finále z nich postoupili studenti
- Martin Beránek s Ondřejem Černým ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy
- Matouš Stojan se Štěpánem Šmídem ze Střední školy technické Znojmo–Uhlárka.