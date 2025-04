TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Barbora Svobodová a Denis Sobotka z Brna jsou Plynaři roku

Barbora Svobodová a Denis Sobotka z Brna jsou Plynaři roku Na stupních vítězů stanuli také studenti z Pardubic a Nitry

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2025 zná své vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Barbora Svobodová a Denis Sobotka ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Historicky poprvé tak titul získala i dívka. Druhé místo patří studentům Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice a bronzovou medaili si odnesl slovenský tým Stredné odborné školy stavebné z Nitry.

Třetí ročník klání řemeslníků proběhl na Stavebním veletrhu v Brně a zúčastnilo se ho devět dvoučlenných týmů z Česka a Slovenska. Cílem soutěže bylo ocenit nejtalentovanější studenty plynařiny a příbuzných oborů, představit veřejnosti možnosti studia a české plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.

Studenti soutěžili nejen v teoretických znalostech, ale především v praktických dovednostech spojených s plynařinou, jako jsou výstavba polyethylenové plynovodní přípojky s propojením na plynoměr nebo lisování měděných spojů s připojením na plynový kotel.

Třetí ročník soutěže bořil zažité stereotypy, když se historicky poprvé do finále probojovala dívka – Barbora Svobodová, studentka třetího ročníku oboru Mechanik plynových zařízení ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Se spolužákem Denisem Sobotkou společně získali i letošní titul: „Jsme hrdí na to, co vše dokážeme v rámci plynárenského řemesla, na naše učitele a školu. Být studentkou plynařiny je zatím výjimečné. Nicméně jsem ráda, že takto tvořím cestu i pro budoucí studentky, kterým bych chtěla vzkázat: Pokud vás něco baví, jděte za tím, jděte za svým srdcem,“ říká Barbora.

Česká energetika se bez nových plynařů a plynařek neobejde

Na tuto skutečnost upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací největšího českého distributora plynu skupiny GasNet, která byla generálním partnerem soutěže:

„Nové generace plynařů a plynařek budou pro českou energetiku klíčové. Plyn je a bude součástí tuzemského energetického mixu. Plynárenství vstupuje do nové éry inovací, moderních technologií, připravuje se na nástup obnovitelných plynů, jako jsou biometan a vodík. Současně roste zájem o plyn, což potvrzují také naše data. Například u domácností jsme meziročně zaznamenali více než třetinový nárůst zájmu o připojení k plynárenské distribuční soustavě. Spotřeba plynu bude stoupat i v následujících letech. Jen v souvislosti s přechodem velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn očekáváme nárůst spotřeby o 18 TWh do roku 2030. Abychom získali nové plynaře, podporujeme středoškolské studenty stipendii, placenými praxemi a zavádíme nástavbové formy studia plynařiny pro technické obory. To vše jsme veřejnosti prezentovali během soutěže na Stavebním veletrhu,“ popisuje Zajíček.

GasNet na akci představil také technologické novinky, například mobilní přečerpávací kompresor plynu na vozidle TATRA 8x8. Ten firmě pomáhá minimalizovat objem plynu vypouštěného z distribuční soustavy v důsledku technologických operací, jako jsou rekonstrukce plynovodů nebo opravy, a umožňuje provádění některých těchto prací bez přerušení dodávek plynu odběratelům.

Řemeslo má zlaté dno

Akce PLYNAŘ ROKU 2025 byla součástí multioborové středoškolské soutěže „Mistři všedních dnů“, kterou organizovala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Na Stavebním veletrhu v Brně tak soutěžili v odborných dovednostech i žáci dalších oborů, například tesaři, čalouníci, zedníci či klempíři. „Odborně vyučených řemeslníků je na trhu práce nedostatek, a tak dnes opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno. Naši žáci jsou zaměstnavateli velmi žádaní. To platí i pro absolventy oboru Mechanik plynových zařízení,“ uzavírá Jiří Košťál, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

PLYNAŘ ROKU 2025 O titul PLYNAŘ ROKU 2025 soutěžily dvoučlenné týmy z celkem devíti škol: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy; Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice; Střední škola řemesel Frýdek-Místek; Střední škola ESOZ Chomutov; Střední škola polytechnická Kyjov; Střední škola řemesel, Šumperk; Střední odborná škola Jarov, Praha; Střední škola technická Znojmo; Stredná odborná škola stavebná, Nitra. Organizátorem třetího ročníku mezinárodní středoškolské soutěže byla Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Generálním partnerem akce byl největší český distributor plynu skupina GasNet. Partnery byly: Jihomoravský kraj, COVpS JMK, České ručičky, NET4GAS, innogy Česká republika, Pražská plynárenská, MND, HUTIRA, FASTRA, ENBRA, THERMONA, BERNER, ALIAXIS, TECHCO.