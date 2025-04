TZB-info / Vytápění / Spotřeba plynu během topné sezóny vzrostla o 12 %

Spotřeba plynu během topné sezóny vzrostla o 12 %

Celková spotřeba plynu dosáhla v topné sezóně 2024/2025 na distribučním území GasNetu téměř 4,1 miliardy m3. Hlavním faktorem nárůstu spotřeby bylo chladnější počasí.

Topná sezóna v plynárenství trvá každoročně od 1. října do 31. března. Během té letošní spotřebovali odběratelé na distribučním území GasNetu celkem 4 099 610 591 m3 plynu. V předchozí sezóně 2023/2024 činila distribuce 3 654 996 441 kubíků.

„Letošní zima byla o 2,3 °C chladnější než ta předchozí, což se promítlo i do vyššího odběru plynu. Největší měsíční objem jsme zaznamenali v lednu, a to přes 840 milionů kubíků. Absolutního denního maxima jsme dosáhli 17. února, kdy Česko zasáhly silné mrazy a distribuovaný objem plynu se vyšplhal ke 33 303 407 m3. To představuje skokový nárůst o 58 % oproti průměrnému dennímu odběru v rámci sezóny,“ říká generální ředitel skupiny GasNet Andrzej Martynek.

GasNet zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky plynu na 80 % území České republiky. Z pohledu provozu plynárenské distribuční soustavy představuje topná sezóna vždy nejvytíženější období.

„Význam dodávek plynu roste zejména v zimě, kdy se na nás spoléhají domácnosti, školy, úřady, nemocnice, domovy seniorů i firmy a průmyslové podniky. V tomto období vždy klademe zvýšený důraz na kontrolu a správné fungování celé naší sítě. Letos jsme však věnovali velké úsilí také regionům, které zasáhly ničivé povodně. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo zajistit distribuci plynu ve standardním režimu i v těchto lokalitách, kde stabilita dodávek hrála zcela zásadní roli,“ uzavírá Martynek.