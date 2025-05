TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / GasNet nasazuje do provozu unikátní mobilní kompresor

GasNet nasazuje do provozu unikátní mobilní kompresor Snižuje emise metanu a šetří životní prostředí

Největší tuzemský distributor plynu, skupina GasNet, nasadila do provozu jedinečnou technologii pro přečerpávání zemního plynu, která výrazně snižuje emisní stopu plynárenských prací. Nový mobilní kompresor GasNetu umí z odstaveného plynovodu vyčerpat plyn, stlačit ho a následně bezpečně vrátit zpět do distribuční sítě – bez nutnosti jeho vypuštění do ovzduší.