Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů
Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí každoročně vždy před zahájením hlavní topné sezóny.
Probíhá na celém území České republiky a v tomto termínu ji provádějí všechny tři plynárenské distribuční společnosti. Výrazně intenzivnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynovodů a umožní odběratelům zjistit i nejmenší netěsnosti v domovních rozvodech nebo u plynových spotřebičů. Nárazová odorizace má preventivní charakter a nedochází při ní k žádnému přerušení ani omezení dodávek plynu.
„Odorizace představuje jeden z hlavních pilířů bezpečného a spolehlivého provozu naší distribuční soustavy. Po inspekcích plynárenských zařízení prováděných zejména na jaře a v létě se jedná o poslední velkou kontrolu před mrazy. Chceme mít jistotu, že je naše infrastruktura připravena na vrchol topné sezóny v maximální možné míře,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet, a dodává: „V době nárazové odorizace registrujeme až o polovinu více hlášení na naši nonstop pohotovostní linku. I přes toto zvýšené vytížení prověří naši pracovníci každé oznámené podezření na únik plynu.“
Silnější zápach plynu může odhalit i drobné netěsnosti
Zemní plyn je v přirozeném stavu bez zápachu. Proto se do něj ve speciálních zařízeních, odorizačních stanicích, přidává silně zapáchavá látka, takzvaný odorant. „Ve skupině GasNet zajišťuje odorizaci 98 odorizačních stanic. Zemní plyn v nich odorizujeme po celý rok. V rámci této podzimní akce ale krátkodobě zdvojnásobíme množství odorantu, a tím zajistíme spolehlivou kontrolu naší soustavy před zimou,“ uvádí Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Během pěti dnů nárazové odorizace spotřebuje GasNet zhruba 1 800 kg odorantu. Do míst odorizace ho rozváží distributor ze svých osmi centrálních skladů. Běžně se přidává asi 10 mg odorantu do jednoho kubíku distribuovaného plynu, při nárazové odorizaci je to až 20 mg.
Podezření na únik plynu? Volejte nonstop pohotovostní linku 1239
Odorant má charakteristický sirný zápach připomínající zkažená vejce. Pokud ho lidé ucítí, měli by okamžitě volat nepřetržitou pohotovostní službu plynařů na telefonním čísle 1239.
Dispečerovi se hlásí jméno, adresa a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby skupiny GasNet dostanou co nejrychleji na místo možné poruchy.
Za vnitřní plynové rozvody a spotřebiče odpovídá majitel
Plynovody a další plynárenská zařízení skupiny GasNet se kontrolují pravidelně v průběhu celého roku a distributor ručí za jejich spolehlivost. Plynárenská zařízení distributora končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu odběratele.
Za bezpečný provoz odběrných plynových zařízení, tedy vnitřních, domovních nebo bytových rozvodů plynu a plynových spotřebičů, jako jsou například sporáky nebo plynové kotle, nese odpovědnost majitel těchto zařízení, kterým je zpravidla vlastník dané nemovitosti. Jejich servis ani opravu distributor plynu neposkytuje a vždy je potřeba se obrátit na odborníky – topenáře nebo tzv. plynoservisy.
Jedná se o firmy specializující se na oblast vytápění, plynu a instalatérské práce. Tyto služby nabízejí také výrobci a prodejci plynových spotřebičů. V rámci své nabídky poskytují kontrolu plynových zařízení a jejich opravu i někteří obchodníci s plynem, u kterých mají odběratelé podepsanou smlouvu na dodávku plynu.
„Domovní rozvody plynu a plynové spotřebiče je potřeba pravidelně kontrolovat. Jejich vlastníci jsou plně zodpovědní za jejich provozuschopnost a bezpečnost. Z preventivních důvodů doporučujeme nechat vnitřní rozvody a plynové spotřebiče zkontrolovat alespoň jednou ročně,“ říká Petr Koutný z GasNetu.
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků.