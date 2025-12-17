Nejnavštěvovanější odborný web
Kdo vyzkoušel stropní vytápění a chlazení, nebude chtít nic jiného

17.12.2025
redakce

Odborně správně navržené a instalované stropní vytápění a chlazení je návykové, říká Ing. Martin Šesták, produktový manažer společnosti Wavin Czechia zaměřený na velkoplošné systémy. Neříká to jen za sebe, tak se o komfortu velkoplošných systémům vyjadřují zákazníci po získání zkušeností.

Sdílení tepla i chladu z velké části sáláním, žádný průvan a hluk jak při vytápění, tak zejména při chlazení. K tomu jednoduchá instalace a cena komplexu potřebných zařízení a jejich instalace srovnatelná s jinými způsoby vytápění a chlazení.

Zvláště stropní chlazení je jedinečný systém, který je v souladu s parametry tepelných čerpadel určených pro vysokoteplotní chlazení a nízkoteplotní topení.

Wavin nabízí několik variant velkoplošných systémů lišících se konstrukcí pod společným obchodním názvem Wavin Comfia.
Společně se systémy Comfia se doporučuje využít i zónovou regulaci Wavin Sentio. Zejména pro režim chlazení, kdy regulace zajistí, aby se v místnosti na aktivním povrchu nesrážela vlhkost obsažená ve vzduchu.

Historické mýty o nedostatečném výkonu velkoplošných systémů, neúměrně vysoké ceně a složité instalaci jsou již překonané. Pro dnešní budovy s minimem tepelných zisků a ztrát je výkon plošného systému plně dostačující. Dokazuje to například přiložený graf vztahující se k systému Comfia CD-4, který je založen na stropních panelech vkládaných do konstrukce sádrokartonových stropů.


Velkoplošné systémy nevyžadují téměř žádný servis a mají dlouhou životnost. Instalačně jsou velmi jednoduché. Pro komplexní instalaci topného systému a splnění záručních podmínek je žádoucí práce odborného řemeslníka.

 
 
