Maximální energetickou efektivitu a tepelný komfort přináší stropní a stěnové sálavé systémy

V oblasti vytápění a chlazení privátních i komerčních nemovitostí se objevují stále nové technologie a řešení, které posouvají hranice komfortu a energetické efektivity o krok dál. Jedním z nich jsou stropní a stěnové sálavé systémy Wavin Comfia, k jejichž hlavním výhodám patří vedle maximálně úsporného a bezúdržbového provozu i absolutně tichý chod a nulový průvan. Nyní jejich výrobce, společnost Wavin Czechia, poskytuje na všechny projekty zdarma i odborné poradenství a přípravu technické dokumentace.

Stropní a stěnové sálavé systémy představují sofistikované řešení pro vytápění a chlazení, využívající sálavý princip přenosu tepla. Na rozdíl od dnes poměrně rozšířených klimatizačních systémů, zajišťujících ohřívání nebo ochlazování vzduchu v místnosti, pracují sálavé systémy na principu přímého ohřívání nebo ochlazování povrchů (stropů a stěn), a tím dokáží rychle a účinně ovlivňovat teplotu v místnosti.

Konkrétně řešení Wavin Comfia zahrnuje tenké, flexibilní trubky spojené do praktických prefabrikovaných panelů různých rozměrů, které mohou být snadno umístěny v konstrukci stropu v šikmé či svislé stěně, do betonové desky, pod omítku i podvěšený strop. Toto řešení nevyžaduje žádné hlučné ventilátory nebo kompresory, což přispívá k tichému a klidnému prostředí v místnosti s nulovým průvanem.

Diskrétní instalace umožňuje efektivní využití prostoru bez rušivých elementů

Jednou z klíčových vlastností systémů Wavin Comfia je jejich flexibilita a možnost kombinace vytápění i chlazení. Diskrétní instalace do stropů a stěn nevyžaduje žádné dodatečné radiátory nebo klimatizační jednotky, takže místnosti zůstávají bez rušivých elementů a jejich prostor lze maximálně efektivně využít.

Tyto stropní a stěnové systémy lze rovněž integrovat s různými zdroji tepla a chladu, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely nebo kotle, čímž se zvyšuje jejich univerzálnost a přizpůsobitelnost. Navíc lze řešení propojit se zónovým regulačním systémem Wavin Sentio, díky němuž si mohou uživatelé v každé místnosti nastavit požadovanou teplotu podle svého přání a využití prostoru, a zajistit tak tepelný komfort v průběhu celého dne. Teplotu je možné nastavit přímo na termostatu, pomocí PC nebo přes aplikaci v mobilním telefonu. Kromě samotného tepelného komfortu nabízí tato kombinace úspory nákladů za topení nebo chlazení ve výši 20–40 %.

Kombinovatelnost pro ještě větší tepelný komfort

Velkou výhodou pak je kombinovatelnost tohoto řešení s ostatními sálavými systémy, například s podlahovým topením. Dle potřeb a dispozic každé místnosti lze tedy instalovat jiný systém. Do obývacího pokoje například stropní panel, do ložnice stěnový a do koupelny či kuchyně podlahovku. Vše přitom může být napojeno na jeden zdroj a ovládáno jednou řídicí jednotkou.