Nová generace inteligentní regulace topení Wavin Sentio dokáže řídit i ventilaci

Společnost Wavin Czechia představila novou generaci inteligentní zónové regulace Wavin Sentio. Verze s označením 14 dokáže kromě regulace vytápění a chlazení v jednotlivých zónách budovy také účinně řídit ventilaci, čímž eliminuje nadměrnou koncentraci oxidu uhličitého (CO 2 ).

I když CO 2 obvykle není přímo nebezpečný pro lidské zdraví, ve vysokých koncentracích může způsobovat nepříjemnosti, jako jsou bolesti hlavy, únava, podrážděnost nebo zvýšená srdeční frekvence. Novinka je proto vhodná například pro objekty, kde se v jedné místnosti nachází vyšší počet lidí – jako jsou školy, úřady, kulturní domy, obchody, nemocnice nebo kancelářské firmy. Tato funkce je užitečná i v laboratořích, průmyslových provozech nebo uzavřených místnostech s omezenou ventilací.

Úspora energie i ochrana zdraví

Srdcem systému je centrální řídicí jednotka (CCU), která s pomocí umělé inteligence zapíná a reguluje topení i chlazení tak, aby byl v jednotlivých místnostech či zónách zajištěn co nejvyšší tepelný komfort při co nejnižší spotřebě energie. Potřebuje k tomu jen vstupní data o teplotách venku i vevnitř. Informace o venkovní teplotě jí předává venkovní teplotní čidlo, které musí být instalováno na severní straně budovy a mělo by být chráněné před slunečním svitem. Údaje o pokojových teplotách zase získává s pomocí senzorů, které jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech. Celkem dokáže pracovat s až 24 termostaty nebo senzory a ovládat až 16 termoelektrických pohonů pro až osm různých zón.

Kromě tepelného komfortu umožňuje Wavin Sentio ve verzi 14 uživatelům udržovat i optimální vlhkost a zdravé ovzduší s bezpečnou koncentrací CO 2 . S inteligentním řízením vytápění, chlazení a větrání podle denních a týdenních plánů je každá místnost objektu vždy připravena k užívání.

„Kvůli snaze o energetickou úsporu zateplujeme zdi a vyměňujeme okna za plastová, což s sebou při nedostatečném větrání nese riziko zvyšování koncentrace CO 2 . Obzvlášť v malometrážních prostorech mohou lidé pociťovat dušnost, únavu a bolesti hlavy. Kvůli tomu, že je oxid uhličitý těžší než vzduch, drží se při zemi. A proto nejvíce ohrožuje sedící či ležící osoby, tedy například školáky či pacienty v nemocnici. Ukázal to i průzkum Státního zdravotního ústavu či nedávný příklad ze školy z Brna, která musela přesunout výuku do jiného objektu, a to mimo jiné i kvůli nadlimitnímu množství CO 2 , které zjistil až soudní znalec, a které způsobovalo zdravotní komplikace žáků,“ vysvětluje Šárka Piechowiczová, produktová manažerka Wavin Czechia, s tím, že systém Wavin Sentio ve verzi 14 podobným případům dokáže předcházet.

Jednoduchá instalace, intuitivní ovládání

Wavin Sentio spolupracuje s různými zdroji energie, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, elektrické vytápění a rekuperace, stejně jako s dalšími, například plynovými saharami, často využívanými v průmyslových objektech. Instalace může být provedená kabelově, bezdrátově nebo kombinovaně. Tato flexibilita umožňuje umístění Sentio jak do nových objektů, tak do stávajících budov. Bezdrátové instalace nebo jejich kombinace nepotřebují zásahy do stavebního plánu, což urychluje instalaci a umožňuje změny i během užívání objektu.

Ovládání a nastavení Wavin Sentio jsou intuitivní jak pro uživatele, tak pro profesionály, topenáře nebo instalatéry. Možnosti ovládání zahrnují PC, mobilní telefon nebo dotykovou obrazovku. Rozsah nastavení je plně přizpůsobený potřebám investora, specifikacím topné soustavy a způsobu užívání objektu. Jednou z významných výhod systému je možnost tzv. vzdáleného přístupu. Díky němu mohou odborní technici zkontrolovat a nastavit Wavin Sentio bez nutnosti osobní přítomnosti, což výrazně snižuje provozní náklady.

Návrat investice již během 2 sezón

Podle dosavadních zkušeností investorů se náklady na pořízení systému Wavin Sentio obvykle vrátí již během dvou topných sezón, a to bez ohledu na typ nemovitosti. Největší úspěch Wavin Sentio dosud zaznamenal v rodinných domech, stále častěji se však instaluje i v kancelářích, hotelech či objektech, které kombinují výrobní či skladovací haly s obchodními a kancelářskými prostory. Díky nové funkci se dá očekávat růst zájmu ze strany nemocnic či škol.