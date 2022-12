TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Efektivní vytápění s moderní regulací

Efektivní vytápění s moderní regulací

S rostoucí inflací a cenami energií stále více investorů řeší, jak se připravit na zimu a pro jaký způsob topení se rozhodnout. Náklady na vytápění, které dosud tvořily přibližně 52 % celkových nákladů průměrné domácnosti, lze snadno optimalizovat s pomocí systémů plošného topení. Při kombinaci s moderním inteligentním systémem řízení vytápění mohou úspory dosáhnout až na 40 %.

Nový koncept plošného vytápění a chlazení nedávno představil výrobce Wavin. Jedná se o sálavé systémy Tempower, které se instalují do konstrukce stěny nebo stropu a díky tomu nabízí maximální tepelný komfort. Sálavé systémy totiž na rozdíl od těch konvekčních, které zahřívají především vzduch v prostoru, ohřívají stěny a předměty okolo stěn, a ty pak sálají teplo dále do místnosti, a to rovnoměrně a bez víření vzduchu. V případě montáže do stropu navíc využívá jediný povrch v místnostech, který je téměř celý volný. Stěnová verze zase odstraňuje problém s vrstvením vzduchu a pokrývá největší plochu lidského těla (viz obrázky). V obou případech je pak zaručen tichý chod a omezen je i pohyb vzduchu a prachu. Panely totiž nevyužívají žádné ventilátory ani vyústky, takže při topení či chlazení nevzniká nežádoucí proudění vzduchu ani hluk.









Teplota teplonosné kapaliny je v případě systémů Wavin Tempower jen mírně vyšší, anebo v případě chlazení nižší než teplota místnosti, což podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, například geotermální energie pomocí tepelného čerpadla, které lze použít jak pro topení, tak i chlazení. Jako zdroj tepla lze využít i běžný kondenzační plynový kotel či elektrokotel. Ideálním zdrojem je pak tepelné čerpadlo, které ve většině případů umí topit i chladit, a tak pro vytápění a chlazení postačí pouze jeden zdroj. Pokud jako zdroj tepla používáme např. kondenzační plynový kotel, pro chlazení je potřeba připojení na další zařízení – např. klimatizační jednotku. Právě relativně nízká teplota teplonosné kapaliny může za to, že provoz je energeticky mnohem úspornější než v případě běžných radiátorů.

Snadná montáž díky předmontovaným panelům

Systém Tempower aktuálně zahrnuje celkem pět variant: CW-90 a CM-70 pro montáž do stropní konstrukce a CD-4, WW-10 a WD-75 pro využití na strop i stěnu. Jednou z nejpoužívanějších variant je systém CD-4 určený pro sádrokartonové konstrukce. Na stavbu se dodává v podobě předmontovaných panelů, které jsou k dispozici ve více rozměrových variantách – šířka činí 333 mm a délka v rozmezí 800–5 000 mm. Jednotlivé panely se pak zabudovávají přímo do stropní konstrukce a montáž je tak velmi rychlá a jednoduchá. Instalovat se dají nejen do novostaveb, ale i při rekonstrukci. Panely se skládají z pětivrstvých PE-RT trubek, které jsou serpentinovitě navlečeny do teplonosných kovových desek. Rozměr trubek, které jsou dle normy DIN 1726 vybaveny kyslíkovou bariérou, je 10×1,3 mm. Každý panel se skládá ze 4 teplonosných profilůumístěných vedle sebe. Jednotlivé teplonosné kovové pláty jsou spojeny speciálními nosnými profily, které zajišťují tuhost panelu a možnost jeho zavěšení do nosného rámu podhledu.

Ještě větší úspory díky zónové regulaci

Stropní a stěnové sálavé systémy Tempower lze stejně jako standardní radiátory či podlahové topení propojit s regulačním systémem Wavin Sentio, který díky vyspělé technologii umí jednotlivá zařízení zapínat ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba, a zajistit tak požadovanou teplotu a tepelný komfort v průběhu celého dne. Právě přesné řízení tepelného komfortu v jednotlivých zónách domu umožní dosáhnout ještě větších úspor než samotný úsporný systém vytápění.

Srdcem systému Sentio je Centrální řídicí jednotka, kterou lze použít až s 24 drátovými nebo bezdrátovými termostaty nebo senzory, a která může ovládat až 16 termoelektrických pohonů pro řízení až osmi různých zón. Navíc jednotka disponuje pěti teplotními vstupy a dvěma výstupy. K Centrální jednotce jsou připojeny příslušné periferie pro získávání potřebných dat – termostaty a sensory. Na základě těchto dat je pak řízena teplota v místnostech. Požadovanou pokojovou teplotu lze nastavit přímo na termostatu, nebo pokud je Centrální jednotka připojena na internet, tak i přes aplikaci pomocí PC nebo mobilního telefonu. Softwarové prostředí regulačního systému má integrovanou umělou inteligenci. Systém díky tomu dokáže sám reagovat na aktuální situaci v určitém předstihu. Požadovanou teplotu lze nastavit i vzdáleně. Aplikace lze jednoduše stáhnout z obchodu Google Play nebo iOS App Store.

Moderní regulační systém Sentio je neustále vylepšován a jsou mu přidávány nové funkcionality, jako je například mechanická ventilace a hlídání koncentrace CO 2 . Pořízení systému zónové regulace sice předpokládá jistou investici, podle dosavadních zkušeností investorů se ale náklady obvykle vrátí již během dvou topných sezón.