Teplovodní řešení pro odtávání sněhu Pipelife

Bezpečné a funkční venkovní plochy i v zimních podmínkách

22.12.2025
Pipelife Czech s.r.o.
Zimní období klade na venkovní plochy mimořádné nároky. Sníh, led a mráz výrazně zvyšují riziko úrazů, komplikují provoz a generují vysoké náklady na údržbu. Teplovodní sálavé systémy Pipelife pro odtávání sněhu představují moderní, spolehlivé a dlouhodobě efektivní řešení, které zajistí bezpečnost, dostupnost a bezproblémový provoz venkovních ploch po celou zimní sezónu – a to i při teplotách až do −30 °C.

Proč zvolit teplovodní systém Pipelife?

Společnost Pipelife je osvědčeným partnerem v oblasti vytápění a chlazení s dlouholetými zkušenostmi a silným mezinárodním zázemím.

Teplovodní systémy pro odtávání sněhu jsou navrženy jako ucelené systémové řešení, kde jednotlivé komponenty perfektně zapadají a zajišťují maximální spolehlivost, dlouhou životnost a bezchybný provoz.

Díky nízkoteplotnímu provozu a rovnoměrnému sálání tepla dochází k plynulému tání sněhu bez teplotních šoků a bez poškození povrchů.

Hlavní výhody teplovodního odtávání sněhu

Úsporný a energeticky efektivní provoz

Systémy pracují s nízkou teplotou topné vody, což výrazně snižuje spotřebu energie a provozní náklady – i u rozsáhlých ploch.

Maximální bezpečnost osob i dopravy

Chodníky, rampy, vjezdy i komunikace zůstávají bez sněhu a ledu. Riziko uklouznutí, pádů a dopravních nehod je výrazně omezeno, a to bez nutnosti ručního odklízení nebo chemických posypů.

Ochrana povrchů a majetku

Eliminací solí a agresivních chemikálií nedochází k degradaci betonu, dlažby ani asfaltu. Povrchy mají delší životnost a snižují se náklady na opravy a renovace.

Plná dostupnost ploch po celý rok

Díky inteligentní regulaci a senzorům lze systém nastavit tak, aby se aktivoval ještě před začátkem sněžení. Veřejné i soukromé plochy tak zůstávají nepřetržitě provozuschopné.

Ekologické řešení budoucnosti

Teplovodní systémy Pipelife lze snadno kombinovat s moderními zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla, zemní kolektory nebo kondenzační kotle. Možné je také propojení s vnitřním vytápěním objektu.

Flexibilita a řešení na míru

Používané potrubní systémy Pipelife jsou vysoce flexibilní a umožňují instalaci i v členitých nebo technicky náročných prostorech. Každý projekt je navržen a optimalizován podle konkrétních podmínek.

Odborné zázemí silného výrobce

Pipelife poskytuje technickou podporu od návrhu přes projektování až po realizaci a servis. Jistotu kvalitního řešení podtrhují ověřené produkty a mezinárodní reference.


Kde nachází ideální využití?

Teplovodní odtávání sněhu Pipelife je ideální zejména pro:

  • veřejné chodníky a pěší zóny
  • školy, školky, nemocnice a domovy pro seniory
  • vjezdy do garáží, rampy a šikmé plochy
  • parkoviště, křižovatky a kruhové objezdy
  • komerční a průmyslové areály

Systém je kompatibilní s různými typy povrchů – betonem, asfaltem, kamenem, dlažbou i zhutněným štěrkem.

Komplexní systémové řešení

Součástí řešení jsou kvalitní trubky PE-RT s kyslíkovou bariérou EVOH, průmyslové rozdělovače z nerezové oceli, zakázkové rozdělovače, šroubení, montážní lišty a další systémové komponenty. Vše je navrženo s důrazem na dlouhou životnost, snadnou montáž a bezchybnou funkci i v náročných venkovních podmínkách.

Investice, která dává smysl

Teplovodní řešení pro odtávání sněhu Pipelife není jen technologií – je to investice do bezpečnosti, komfortu a ochrany hodnoty vašeho majetku.

Ve srovnání s tradiční zimní údržbou přináší nižší provozní náklady, vyšší spolehlivost a ekologičtější provoz.

Pipelife – chytré řešení pro bezpečné venkovní plochy po celý rok.

Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.

