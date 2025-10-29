Komplexní systémy vytápění a chlazení pro moderní budovy
Přehrát audio verzi
Komplexní systémy vytápění a chlazení pro moderní budovy
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Energetická efektivita patří mezi klíčové požadavky současné výstavby. Moderní i rekonstruované budovy musí zajistit úsporný provoz, dlouhou životnost technologií a špičkový komfort pro uživatele. Současné stavby proto nestaví jen na samotném zdroji tepla, ale na inteligentním, spolehlivém a flexibilním systému jeho distribuce.
Plastové potrubní systémy Pipelife představují nový standard v oblasti vytápění: zaručují dlouhou životnost, rychlou a čistou montáž, minimální tepelné ztráty i maximální provozní jistotu – pro radiátorové, podlahové i sálavé soustavy.
Podlahové a radiátorové systémy – komfort, který se vyplatí
Pipelife nabízí kompletní systémové řešení od trubek až po rozdělovače. U podlahového vytápění je možné volit mezi:
- Mokrými systémy – Tento způsob je ideální především pro novostavby, kde tvoří přirozenou součást první pokládky podlahy. Výhodou je výborná tepelná stabilita a dlouhodobě efektivní provoz.
- Suchými systémy – Tento systém se uplatní zejména při rekonstrukcích, kde je potřeba rychlá montáž, nízká konstrukční výška a minimální zatížení stropních konstrukcí. Reakce na změny teplot je u této varianty rychlejší.
Stěnové a stropní vytápění a chlazení – komfort 365 dní v roce
S rostoucími nároky na tepelnou pohodu získávají na významu sálavé stěnové a stropní systémy, které v zimě příjemně hřejí a v létě přirozeně ochlazují. Na rozdíl od tradičních konvekčních systémů nepracují s prouděním vzduchu, takže eliminují průvan, snižují prašnost a podporují zdravé vnitřní klima. To je předurčuje nejen pro rodinné domy a kanceláře, ale i pro prostory s vyššími nároky na čistotu a klid, jako jsou školy či nemocnice.
Významnou předností je možnost dosáhnout stejného tepelného komfortu při o 1–2 °C nižší teplotě vzduchu, což znamená energetickou úsporu až 6 % za každý stupeň. Stropní systém navíc nezasahuje do dispozice interiéru, neruší design, neomezuje rozmístění nábytku a v kombinaci s vhodným zdrojem tepla – například tepelným čerpadlem – plní i funkci sálavého chlazení.
Pipelife dodává tyto systémy buď pro montáž přímo na stavbě, nebo jako prefabrikované panely, které zrychlují, zpřesňují a zjednodušují instalaci. Výsledkem je celoroční tepelný komfort, který ocení uživatelé a dlouhodobé úspory, které ocení investoři.
Trubky s kyslíkovou bariérou CARBOoxy – základ dlouhodobě spolehlivého systému
Každý den se spoléháme na systémy, které nevnímáme, ale očekáváme jejich spolehlivý provoz. Mezi tyto systémy patří i topení a chlazení. Pro tyto systémy je kritická distribuce topné/chladicí vody. CARBOoxy bylo vyvinuto právě pro tato prostředí, kde se očekává maximální výkon a dlouhá životnost.
Trubka CARBOoxy vznikla evolucí osvědčené trubky CARBO pro rozvody teplé vody. Nový model si zachovává všechny přednosti původního řešení – vysokou mechanickou odolnost, stabilitu a jednoduchost zpracování – a zároveň přidává klíčovou vlastnost: plnou vhodnost pro uzavřené tlakové okruhy díky kyslíkové bariéře.
Komplexní řešení pro distribuci tepla v objektech
Patrové rozdělovače Pipelife zajišťují efektivní a vyvážený rozvod tepla v každém podlaží. Umožňují přesné řízení průtoků, jednoduchou regulaci a rychlou kontrolu celého systému. Díky možnosti osazení zónovými ventily, servopohony poskytují stabilní výkon, snadnou údržbu a optimální komfort v každé místnosti.
Podpora od návrhu až po realizaci
Ke všem systémům poskytuje Pipelife kompletní technickou, projekční i realizační podporu, takže projektanti i instalační firmy mají jistotu, že najdou optimální řešení pro každý typ stavby.
Více informací o všech systémech najdete také na našem webu www.pipelife.cz.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.