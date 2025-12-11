DEVIreg™ Display Connect: Budoucnost inteligentní regulace vytápění
Přehrát audio verzi
DEVIreg™ Display Connect: Budoucnost inteligentní regulace vytápění
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V době, kdy energetická účinnost a inteligentní konektivita určují standardy moderních systémů budov, představuje společnost DEVI převratnou inovaci: termostat DEVIreg™ Display Connect a jeho společníka, gateway DEVI Connect. Toto řešení, které bylo uvedené na trh v listopadu 2025, je navrženo tak, aby splňovalo přísné požadavky dnešních projektantů, inženýrů HVAC, energetických auditorů a odborníků na udržitelnost.
Navrženo pro výkon, navrženo pro budoucnost
DEVIreg™ Display Connect není jen další termostat – je to modulární inteligentní řídicí systém, který je v souladu s nařízením o ekodesignu Lot 20 (EU 2024/1103), které platí od 1. července 2025. Toto nařízení nařizuje, že elektrické systémy podlahového vytápění musí být vybaveny termostaty, které snižují dopad na životní prostředí, aniž by byl ohrožen komfort. Řešení společnosti DEVI tyto požadavky splňuje a překračuje a nabízí instalaci připravenou na budoucnost, která podporuje ekologickou transformaci.
Tři režimy. Jedno zařízení. Naprostá kontrola.
Termostat DEVIreg™ Display Connect nabízí tři intuitivní režimy ovládání:
- Fit & Forget – Připraveno k použití ihned po vybalení, není potřeba žádná aplikace.
- Bluetooth – Rychlé nastavení pomocí aplikace DEVI Control App s podrobnými pokyny.
- Zigbee – Dálkové ovládání prostřednictvím aplikace DEVI Connect nebo jakékoli brány certifikované pro Zigbee 3.0.
Tato všestrannost zajišťuje bezproblémovou integraci do rezidenčního i komerčního prostředí s přesnou regulací pokojových, podlahových nebo kombinovaných teplotních režimů.
Inteligentní konektivita s bránou DEVI Connect
Úplný vzdálený přístup umožňuje brána DEVI Connect pro komunikaci založenou na Zigbee až s 200 termostaty. Uživatelé mohou vytvářet týdenní plány, aktivovat inteligentní předehřívání a spravovat spotřebu energie odkudkoli na světě. To umožňuje správcům budov i majitelům domů snadno optimalizovat pohodlí a efektivitu.
Univerzální kompatibilita a udržitelný design
Termostat je vhodný pro standardní rámečky 55 × 55 mm, obsahuje možnosti předního panelu R2,5 a R8 a je kompatibilní se 7 typy senzorů NTC (2/6/8/10/12/15/33/47 kΩ). Sdílený napájecí systém DEVI umožňuje snadný upgrade na všechny modely DEVIreg™, což zkracuje dobu instalace a snižuje náklady.
Udržitelnost je zakotvena v každém detailu – od CO2 neutrálních obalů s certifikací cradle-to-cradle až po opětovné použití napájecích zdrojů, minimalizaci odpadu a podporu principů oběhového hospodářství.
Proč na tom záleží
Pro profesionály v oblasti vytápění a energetiky představuje termostat DEVIreg™ Display Connect skok vpřed v oblasti inteligentního a udržitelného řízení vytápění. Zjednodušuje instalaci, zlepšuje uživatelský komfort a přináší měřitelné úspory energie – to vše při splnění nejvyšších regulačních standardů.
Ať už specifikujete systémy pro nové budovy nebo modernizujete stávající infrastrukturu, tento termostat nabízí bezkonkurenční flexibilitu, spolehlivost a připravenost na budoucnost.
Make it easy. Make it DEVI.
Další informace naleznete na webu www.DEVI.com nebo se obraťte na podporu společnosti DEVI na adrese eh@danfoss.com.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové vytápění DEVI, temperování studených podlah. Ochranný systém pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřevy potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Projekty - dodávky - montáže ...