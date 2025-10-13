Sálavé systémy, které dokáží i chladit
Sálavé systémy vytápění přenášejí teplo primárně prostřednictvím sálání, zatímco u ostatních systémů převažuje proudění. Díky možnosti použití i pro chlazení interiérů představují univerzální řešení pro udržení tepelného komfortu po celý rok. Společnost Wavin nabízí hned několik různých řešení sálavých systémů přesně na míru každému projektu.
V rámci sytému Comfia nabízí společnost Wavin hned pět variant řešení. Mezi dvě nejběžněji používané patří systém CW-90 do betonové desky, instaluje již ve fázi hrubé stavby, a systém CD-4 do sádrokartonové konstrukce. Obě varianty představují prefabrikované panely, které jsou vyráběny na míru. V projekční fázi je třeba brát v úvahu další prvky vstupující do stropní konstrukce. V případě SDK podhledu jde například o osvětlení nebo vzduchotechnické vyústky.
Oproti běžným otopným tělesům nabízí sálavé systémy větší komfort v režimu chlazení, provoz je tichý a bez rizika průvanu. Stropní panely jsou skryté v konstrukci, systém je bezúdržbový a nezasahuje do interiéru.
Instalace systému CW-90 do betonové desky je zpravidla i cenově výhodnější než kombinace podlahového vytápění a strojního chlazení např. pomocí jednotky multi-split.
Systémy jsou vyráběny v České republice, což umožňuje pružnou reakci na poptávku. Společnost Wavin je schopná reagovat v rámci jednotek dní a přizpůsobit tak dodávku průběhu stavebních prací.