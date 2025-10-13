Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Sálavé systémy, které dokáží i chladit

Sálavé systémy, které dokáží i chladit

13.10.2025
redakce

Sálavé systémy vytápění přenášejí teplo primárně prostřednictvím sálání, zatímco u ostatních systémů převažuje proudění. Díky možnosti použití i pro chlazení interiérů představují univerzální řešení pro udržení tepelného komfortu po celý rok. Společnost Wavin nabízí hned několik různých řešení sálavých systémů přesně na míru každému projektu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

V rámci sytému Comfia nabízí společnost Wavin hned pět variant řešení. Mezi dvě nejběžněji používané patří systém CW-90 do betonové desky, instaluje již ve fázi hrubé stavby, a systém CD-4 do sádrokartonové konstrukce. Obě varianty představují prefabrikované panely, které jsou vyráběny na míru. V projekční fázi je třeba brát v úvahu další prvky vstupující do stropní konstrukce. V případě SDK podhledu jde například o osvětlení nebo vzduchotechnické vyústky.

Oproti běžným otopným tělesům nabízí sálavé systémy větší komfort v režimu chlazení, provoz je tichý a bez rizika průvanu. Stropní panely jsou skryté v konstrukci, systém je bezúdržbový a nezasahuje do interiéru.
Instalace systému CW-90 do betonové desky je zpravidla i cenově výhodnější než kombinace podlahového vytápění a strojního chlazení např. pomocí jednotky multi-split.

Systémy jsou vyráběny v České republice, což umožňuje pružnou reakci na poptávku. Společnost Wavin je schopná reagovat v rámci jednotek dní a přizpůsobit tak dodávku průběhu stavebních prací.

 
 
Reklama