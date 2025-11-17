Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Podlahové vytápění / Ticho, komfort, úspora: systémy vytápění mění způsob, jak vnímáme teplo

Ticho, komfort, úspora: systémy vytápění mění způsob, jak vnímáme teplo

17.11.2025
Wavin Czechia s.r.o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Ticho, komfort, úspora: systémy vytápění mění způsob, jak vnímáme teplo

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Zatímco tradiční topné systémy se po desetiletí spoléhaly na radiátory a nucenou cirkulaci teplého vzduchu, současný trend směřuje k řešením, která kombinují komfort, energetickou účinnost a udržitelnost – sálavým systémům. Ty představují moderní alternativu, která přináší rovnoměrné teplo, výrazné úspory energie a vyšší účinnost než konvenční systémy.

Asi nejčastěji využívaným sálavým systémem je podlahové vytápění. Tím, že pracuje při nižších teplotách než klasické radiátory, využívá energii efektivněji a kromě vyššího tepelného komfortu přináší i skutečné provozní úspory. Díky rovnoměrnému rozložení tepla z celého povrchu podlahy se také eliminuje proudění vzduchu a teplotní vrstvy, které bývají typické pro konvenční vytápění. Teplo tak zůstává tam, kde ho nejvíce potřebujeme a vnímáme.

Výsledky testování ukazují, že podlahové vytápění dosahuje o 25 % vyšší energetické účinnosti při 5 °C, a až o 40 % při −5 °C ve srovnání s radiátorovými systémy. Kromě toho dokáže snížit provozní náklady až o třetinu. „Údaje z nejnovějších studií potvrzují, že podlahové vytápění není jen otázkou komfortu, ale i racionální volbou pro snižování spotřeby energie,“ upozorňuje Stanislav Tejkal, produktový manažer pro vnitřní instalace CZ/SK/HU společnosti Wavin. Díky stabilní teplotě podlahy se snižují tepelné výkyvy a celý systém reaguje plynule, bez kolísání teplot.


Účinnější, chytřejší a udržitelnější vytápění

Podlahové vytápění se vyznačuje nízkou spotřebou energie, tichým provozem a minimální údržbou. Protože nevytváří proudění vzduchu, omezuje víření prachu a zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí – což ocení zejména alergici. „Z pohledu udržitelnosti jde o řešení, které pomáhá snižovat emise uhlíku a plně odpovídá principům moderní výstavby,“ poznamenává Stanislav Tejkal.

Podlahové vytápění přináší – podobně jako další populární sálavý systém v podobě stropních či stěnových sálavých panelů – také estetickou svobodu. Na rozdíl od radiátorů a přímotopných jednotek nezabírá žádné místo, a tím dává architektům větší volnost při navrhování interiéru.


Systém využívá teplotní rozdíly mezi povrchy

Zmíněné stropní a stěnové panely pracují na podobném principu – využívají nízkoteplotní a vysokoteplotní vodní okruhy, které zajišťují rovnoměrné sálání tepla nebo chladu prostřednictvím stavebních konstrukcí. Díky tomu, že systém staví na teplotních rozdílech mezi povrchy, je velmi úsporný. Typicky pracuje s teplotou topné vody kolem 30–35 °C a při chlazení s vodou o teplotě přibližně 16–18 °C, což umožňuje efektivní kombinaci s obnovitelnými zdroji energie – tepelnými čerpadly, solárními systémy či rekuperací.

Řešení je navrženo tak, aby pokrývalo širokou škálu potřeb – od masivních betonových konstrukcí po lehké suché systémy, které umožňují snadnou a čistou montáž,“ doplňuje Stanislav Tejkal z Wavinu a dodává: „Každý typ instalace má své specifické výhody, ale všechny spojuje vysoká účinnost, komfort a dlouhá životnost.


Tvarovky zaujaly na veletrhu For Arch

Součástí sálavých systémů je také řada dílčích montážních prvků, jejichž význam však bývá málokdy plně doceněn. Jednou z výjimek jsou lisované tvarovky Wavin K5/M5, které propojují sálavý okruh s distribučním systémem a umožňují bezpečné, rychlé a trvanlivé napojení trubek. Tyto tvarovky získaly ocenění Grand Prix na veletrhu For Arch, což potvrzuje jejich technickou kvalitu.

Ale nejde jen o jednotlivé komponenty. „My poskytujeme – ať už projektantům nebo samotným zadavatelům – kompletní projekční podporu a softwarové nástroje pro návrhy celého systému,“ zdůrazňuje Stanislav Tejkal a upřesňuje: „Tyto nástroje umožňují přesně optimalizovat výkon podle typu budovy a požadovaných teplotních zón.

Inteligentní řešení pro každou budovu

Podlahové vytápění a systémy stropního a stěnového vytápění a chlazení ztělesňují sofistikovaný přístup k řízení vnitřního klimatu: jsou efektivní, tiché, hygienické a nenápadné. Kombinují technologickou vyspělost s přírodním principem sálání tepla, který je lidskému tělu nejpřirozenější. Představují inteligentní řešení pro každou budovu od menších rezidenčních až po ty největší, ryze komerční.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 