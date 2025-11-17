Ticho, komfort, úspora: systémy vytápění mění způsob, jak vnímáme teplo
Ticho, komfort, úspora: systémy vytápění mění způsob, jak vnímáme teplo
Zatímco tradiční topné systémy se po desetiletí spoléhaly na radiátory a nucenou cirkulaci teplého vzduchu, současný trend směřuje k řešením, která kombinují komfort, energetickou účinnost a udržitelnost – sálavým systémům. Ty představují moderní alternativu, která přináší rovnoměrné teplo, výrazné úspory energie a vyšší účinnost než konvenční systémy.
Asi nejčastěji využívaným sálavým systémem je podlahové vytápění. Tím, že pracuje při nižších teplotách než klasické radiátory, využívá energii efektivněji a kromě vyššího tepelného komfortu přináší i skutečné provozní úspory. Díky rovnoměrnému rozložení tepla z celého povrchu podlahy se také eliminuje proudění vzduchu a teplotní vrstvy, které bývají typické pro konvenční vytápění. Teplo tak zůstává tam, kde ho nejvíce potřebujeme a vnímáme.
Výsledky testování ukazují, že podlahové vytápění dosahuje o 25 % vyšší energetické účinnosti při 5 °C, a až o 40 % při −5 °C ve srovnání s radiátorovými systémy. Kromě toho dokáže snížit provozní náklady až o třetinu. „Údaje z nejnovějších studií potvrzují, že podlahové vytápění není jen otázkou komfortu, ale i racionální volbou pro snižování spotřeby energie,“ upozorňuje Stanislav Tejkal, produktový manažer pro vnitřní instalace CZ/SK/HU společnosti Wavin. Díky stabilní teplotě podlahy se snižují tepelné výkyvy a celý systém reaguje plynule, bez kolísání teplot.
Účinnější, chytřejší a udržitelnější vytápění
Podlahové vytápění se vyznačuje nízkou spotřebou energie, tichým provozem a minimální údržbou. Protože nevytváří proudění vzduchu, omezuje víření prachu a zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí – což ocení zejména alergici. „Z pohledu udržitelnosti jde o řešení, které pomáhá snižovat emise uhlíku a plně odpovídá principům moderní výstavby,“ poznamenává Stanislav Tejkal.
Podlahové vytápění přináší – podobně jako další populární sálavý systém v podobě stropních či stěnových sálavých panelů – také estetickou svobodu. Na rozdíl od radiátorů a přímotopných jednotek nezabírá žádné místo, a tím dává architektům větší volnost při navrhování interiéru.
Systém využívá teplotní rozdíly mezi povrchy
Zmíněné stropní a stěnové panely pracují na podobném principu – využívají nízkoteplotní a vysokoteplotní vodní okruhy, které zajišťují rovnoměrné sálání tepla nebo chladu prostřednictvím stavebních konstrukcí. Díky tomu, že systém staví na teplotních rozdílech mezi povrchy, je velmi úsporný. Typicky pracuje s teplotou topné vody kolem 30–35 °C a při chlazení s vodou o teplotě přibližně 16–18 °C, což umožňuje efektivní kombinaci s obnovitelnými zdroji energie – tepelnými čerpadly, solárními systémy či rekuperací.
„Řešení je navrženo tak, aby pokrývalo širokou škálu potřeb – od masivních betonových konstrukcí po lehké suché systémy, které umožňují snadnou a čistou montáž,“ doplňuje Stanislav Tejkal z Wavinu a dodává: „Každý typ instalace má své specifické výhody, ale všechny spojuje vysoká účinnost, komfort a dlouhá životnost.“
Tvarovky zaujaly na veletrhu For Arch
Součástí sálavých systémů je také řada dílčích montážních prvků, jejichž význam však bývá málokdy plně doceněn. Jednou z výjimek jsou lisované tvarovky Wavin K5/M5, které propojují sálavý okruh s distribučním systémem a umožňují bezpečné, rychlé a trvanlivé napojení trubek. Tyto tvarovky získaly ocenění Grand Prix na veletrhu For Arch, což potvrzuje jejich technickou kvalitu.
Ale nejde jen o jednotlivé komponenty. „My poskytujeme – ať už projektantům nebo samotným zadavatelům – kompletní projekční podporu a softwarové nástroje pro návrhy celého systému,“ zdůrazňuje Stanislav Tejkal a upřesňuje: „Tyto nástroje umožňují přesně optimalizovat výkon podle typu budovy a požadovaných teplotních zón.“
Inteligentní řešení pro každou budovu
Podlahové vytápění a systémy stropního a stěnového vytápění a chlazení ztělesňují sofistikovaný přístup k řízení vnitřního klimatu: jsou efektivní, tiché, hygienické a nenápadné. Kombinují technologickou vyspělost s přírodním principem sálání tepla, který je lidskému tělu nejpřirozenější. Představují inteligentní řešení pro každou budovu od menších rezidenčních až po ty největší, ryze komerční.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...