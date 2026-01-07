Evropská komise ruší návrh zákazu prodeje samostatných plynových kotlů od roku 2029
V prosinci 2025 předložila Evropská komise upravený návrh nařízení o ekodesignu, který ruší faktický zákaz prodeje samostatných plynových kotlů od září 2029 podle předchozího znění nařízení z roku 2023.
Technické a emisní podmínky pro uvádění plynových kotlů na společný trh EU definuje Nařízení Komise EU č. 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (nařízení o ekodesignu), které vešlo v platnost v roce 2015. Toto nařízení je platné pro všechny teplovodní zdroje tepla pro vytápění o jmenovitém výkonu do 400 kW (plynové a kapalinové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla, solární termické systémy), s výjimkou kotlů na pevná paliva, které mají své „vlastní“ nařízení o ekodesignu.
Jako zcela zásadní limitní hodnotou pro uvádění nových plynových kotlů na trh EU je v nařízení o ekodesignu stanovena minimální sezónní energetické účinnosti vytápění, které musí při certifikaci dosáhnout. Tato účinnost je pro potřeby ekodesignu počítána ze spalného tepla plynu, navíc je do ní započítávána spotřeba pomocné elektrické energie potřebné pro provoz spotřebiče, a ztráty způsobené regulací kotle. Od 26. září 2015 lze na trh v EU dle tohoto nařízení uvádět pouze plynové kotle, jejichž sezónní účinnost vytápění nesmí být nižší jak 86 %.
I když se zde nehovoří o konkrétní technologii spalování, fakticky to vylučuje z trhu kotle s atmosférickými hořáky, protože takto vysoké sezónní energetické účinnosti vztažené ke spalnému teplu mohou dosáhnout pouze kondenzační kotle. Výjimku mají kotle v provedení B1 o jmenovitém výkonu 10 kW a nižším, a kombinované kotle v provedení B1 do jmenovitého výkonu 30 kW. Pro tyto plynové spotřebiče platí požadavek, že jejich sezónní energetická účinnost nesmí být nižší než 75 %.
Návrh na změnu z dubna 2023
V dubnu roku 2023 ovšem přišla Evropská komise s návrhem novely nařízení o ekodesignu, podle které mělo být od roku 2029 možné uvádět na jednotný trh EU pouze zdroje tepla, jejichž sezónní energetická účinnost by byla vyšší jak 115 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnotu vyšší jak 100 %, tuto podmínku by nemohly splnit ani nejúčinnější kondenzační plynové kotle. Pokud by tedy byla novela schválena v takto navrženém znění, znamenalo by to, že od 1. září 2029 by nebylo možné uvádět na trh samostatné kotle na plynná a kapalná paliva a elektrokotle, ale pouze jejich varianty integrované do některého z typů hybridních zdrojů. Tedy do jakési kompaktní sestavy těchto kotlů s elektrickým tepelným čerpadlem, či solárními tepelnými kolektory, řízené regulátorem, zajišťujícím optimalizovaný provoz tohoto „hybridu“.
Změna návrhu z prosince 2025
Návrh revize nařízení o ekodesignu byl Evropskou komisí v dubnu 2023 předložen zástupcům členských zemí EU na konzultačním fóru. Jednotlivé členské země poté k předloženému materiálu v průběhu roku 2023 zaslaly EK množství zásadních nesouhlasných připomínek, týkajících se především technické neproveditelnosti plošného zákazu prodeje kondenzačních plynových kotlů, a jejich náhrady složitými hybridními systémy, a v neposlední řadě také případnými sociálními dopady této regulace. Komise téměř 2 roky „mlčela“ a k případné změně návrhu na základě velkého odporu členských zemí se nijak nevyjadřovala. To vedlo ke vzrůstajícím spekulacím médií (hlavně těch „antifosilních“), že rok 2029 znamená definitivní konec prodeje plynových kotlů v EU.
Na závěr roku 2025 byl Evropskou Komisí předložen přepracovaný návrh nařízení o ekodesignu, který přinesl zásadní obrat.
Podmínka minimální sezónní energetické účinnosti 115 % pro plynové kotle byla v novém návrhu zcela vypuštěna. Došlo „pouze“ ke zpřísnění dosavadních požadavků na tuto účinnost:
- U kotlů do jmenovitého výkonu 70 kW se posunula hranice minimální sezónní energetické účinnosti na 92 % (ze stávajících 86 %),
- U kotlů v provedení B1 do 10 kW a kombinovaných kotlů v provedení B1 do 30 kW na 76 % (z původních 75 %).
Navržená hranice 92 % u kondenzačních kotlů je velice přísná, ale mnoho stávajících kotlů ji je již nyní schopno splnit, takže by to rozhodně nemělo znamenat konec plynových kotlů v EU.
V současnosti probíhá veřejná konzultace navrženého znění novely nařízení o ekodesignu, do které se může přihlásit kdokoliv. Ta skončí 23. ledna, a poté začne proces schvalování, kterého se zúčastní zástupci jednotlivých členských zemí EU. Finální výsledek lze očekávat na konci roku 2026.
In December 2025, the European Commission presented a revised proposal for an Ecodesign Regulation, which repeals the de facto ban on the sale of stand-alone gas boilers from September 2029 under the previous version of the 2023 regulation.