Víte, co rozhoduje o úspěšné rekonstrukci domu?
Jak efektivně rekonstruovat bytové domy, snižovat jejich energetickou náročnost a zároveň zajistit dlouhodobě spolehlivý provoz technologií? Těmto otázkám se věnovala konference Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou pravidelně pořádá portál TZB-info.
Reportáž z konference TZB-info: Rekonstrukce a provoz bytových domů 2026
Na akci vystoupila řada odborníků z oblasti energetiky, technických zařízení budov, regulace nebo správy domů. Naše video reportáž shrnuje tato hlavní témata:
Chyby při výměně měřidel
Jedním z témat byla výměna měřidel v bytových domech. Podle odborníků často vznikají problémy už na začátku projektu. Společenství vlastníků nebo správci domů si někdy přesně nedefinují, co od systému měření a přenosu dat očekávají. Výsledkem je, že zakázka je soutěžena především podle ceny, nikoli podle skutečných potřeb domu a kompatibility jednotlivých technologií.
Podpora energetických úspor
V oblasti podpory energetických úspor dochází k postupné změně přístupu. Místo klasických dotací se více prosazují finanční nástroje, například zvýhodněné úvěrové financování. Programy zároveň více podporují přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie.
Řízené větrání v omezeném prostoru
Návrh řízeného větrání v rekonstruovaných domech bývá komplikovaný, zejména kvůli omezenému stavebnímu prostoru. Projektanti musí hledat řešení, které zajistí dostatečnou výměnu vzduchu, přijatelnou hlučnost i kvalitní vnitřní prostředí. Často jde o hledání kompromisu mezi výkonem zařízení, objemem vzduchu a vedením rozvodů tak, aby měl systém co nejmenší odpor.
Jak pečovat o ploché střechy
Důležitou součástí dlouhodobého provozu domu je také správná údržba plochých střech. Odborníci doporučují tři základní kroky. Prvním je kontrola správného provedení střechy už během výstavby nebo rekonstrukce. Druhým je provedení zkoušky těsnosti hydroizolace. Třetím krokem je nastavení pravidelných kontrol, například v dvouletých intervalech, které pomohou včas odhalit případné poruchy a zabránit nákladným opravám.
Nové technologie vytápění
Na konferenci se představily také nové technologie pro vytápění větších objektů. Příkladem je tepelné čerpadlo určené pro bytové domy, hotely nebo administrativní budovy, které má nabídnout vysokou provozní účinnost a úspory energie při vytápění, chlazení i přípravě teplé vody.
Výměna oken a izolačních skel
Při rekonstrukci obvodového pláště je důležité správně sladit tepelnou izolaci, akustiku a konstrukční možnosti oken. Pokud se mění pouze izolační skla, je nutné respektovat tloušťku a hmotnost, kterou unese původní rám a jeho kování. V případě výměny celých oken je možné parametry navrhnout flexibilněji a optimalizovat jak tepelně technické vlastnosti, tak akustiku.
Regulace vytápění a podpora projektantů
Významnou roli při snižování spotřeby energie hraje také regulace otopných soustav. Výrobci regulační techniky dnes poskytují projektantům odbornou podporu například prostřednictvím specializovaných design center, která pomáhají s návrhem konkrétních projektů nebo s optimalizací stávajících řešení.
Jak zvyšovat účinnost kotelen
U bytových domů s plynovými kotelnami je pro dosažení úspor důležité zajistit co nejvyšší podíl kondenzačního provozu. To platí nejen pro vytápění, ale také pro přípravu teplé vody.
Rekonstrukce budov jako promyšlený proces
Další z diskutovaných témat se týkalo strategie energetických renovací. Odborníci upozorňují, že jednotlivá opatření je nutné plánovat v logické posloupnosti. Pokud se například nejprve vymění zdroj tepla a až později se dům zateplí, může být nový zdroj zbytečně předimenzovaný a provoz bude méně efektivní.
Úspory díky regulaci a hydraulickému vyvážení
Samotná instalace chytrých zařízení na vstupu do domu většinou nestačí. Pro skutečné úspory je nutné nejprve správně nastavit celou otopnou soustavu. To zahrnuje přepočet výkonu otopných těles podle aktuální tepelné ztráty budovy, hydraulické vyvážení stoupaček a stabilizaci tlakových poměrů. Teprve poté lze využít moderní prvky regulace a monitoringu, které umožní přesně měřit a řídit spotřebu tepla.
Tepelná čerpadla v bytových domech
Zajímavým tématem bylo také využití tepelných čerpadel v bytových domech. Klíčové je posoudit, zda stávající otopná soustava dokáže pracovat s nižší teplotou topné vody. Po zateplení domu a výměně oken se tepelná ztráta často sníží o desítky procent, což umožní snížit teplotu topné vody přibližně na 55 až 60 stupňů Celsia, tedy hodnotu vhodnou pro provoz tepelných čerpadel.