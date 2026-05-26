Topný faktor tepelných čerpadel vzduch-voda – změřeno ve WPZ Buchs, Švýcarsko
Topný faktor tepelných čerpadel vzduch-voda – změřeno ve WPZ Buchs, Švýcarsko
Sezónní topný faktor SCOP tepelného čerpadla vzduch-voda může být i vyšší než 6,0. Potvrzují to švýcarské testy komerčně dostupných strojů.
Autorizovaných zkušeben s oprávněním testovat tepelná čerpadla (TČ) je v Evropě více. Ne vždy jsou však veřejně dostupné výsledky měření, protože si to mnozí výrobci, kteří za zkoušky platí, nepřejí.
OST – Ostschweizer Fachhochschule je univerzita aplikovaných věd pro šest kantonů východního Švýcarska a Lichtenštejnské knížectví a má více než 170 letou tradici. Působí v ní přibližně 3 800 studentů v šesti katedrách, 1 500 odborníků a realizuje více než 1 000 aktuálních výzkumných projektů. Od ledna 2005 se v univerzitním testovacím centru WPZ Buchs testují tepelná čerpadla podle normy EN 14511. Měření podle normy EN 14825 jsou k dispozici od roku 2014. Tepelná čerpadla jen na přípravu teplé vody se v centru WPZ testují podle normy EN 16147 od ledna 2012.
Výsledky testů EHPA (European Heat Pump Association) jsou zveřejňovány pouze s výslovným souhlasem klienta. Jsou uvedeny výkonnostní údaje určené dle zkušebních předpisů EHPA. Na základě měření může tepelné čerpadlo obdržet evropský certifikát kvality EHPA Quality Label.
Na webu univerzity jsou nyní uvedeny výsledky testů s aktualizací k 15. lednu 2026. Některá z testovaných TČ jsou běžně dostupná i na českém a slovenském trhu. Cílem tohoto článku není předložit detailní analýzu dostupných dat, tu si musí provést každý sám. Cílem článku je ukázat, s jakými parametry mohou pracovat aktuální, technicky vyspělá TČ. A tím poukázat na důležitost volby konkrétního typu TČ pro očekávané snížení provozních nákladů, a tedy ekonomickou návratnost investičních nákladů.
Tepelná čerpadla vzduch-voda
Následující text se týká výběru z testovaných TČ, u kterých jsou údaje zjištěné při provozní podmínce A2/W35 a r.v. vzduchu 84 %. Teplotu vzduchu 2 °C lze považovat za přijatelnou srovnávací základnu a teplota otopné vody na výstupu 35 °C odpovídá energeticky úsporným domům. Takových TČ je v přehledu 53 a pracují s chladivy R134A, R290, R32, R410A, R407C nebo R513A. Jde o TČ monobloková pro venkovní nebo vnitřní instalaci, případně splitová. Je zřejmé, že vzhledem k Nařízení o F-plynech, které omezuje použití flurovaných chladiv, nemají zejména chladiva R134A, R410A a R407C optimistickou budoucnost. Ale některá TČ s těmito chladivy mohou být uváděna na trh v EU ještě řadu let a jak je zřejmé z informací níže, mohou být velmi účinná.
Rozsah vlastností výběru z testovaných TČ při A2/W35, r.v. 84 %
- Tepelný výkon nejméně výkonného 2,4 kW
- Tepelný výkon nejvíce výkonného 51,9 kW
- COP energeticky nejméně účinného 3,00
- COP energeticky nejvíce účinného 5,20
- SCOP energeticky nejméně účinného 3,38
- SCOP energeticky nejvíce účinného 6,10
Topný faktor COP změřený za podmínky A2/W35 a r.v. vzduchu 84 % lze považovat za významný údaj, nicméně mnohem větší vypovídací hodnotu má pro provozovatele průměrný topný faktor SCOP. Ten se vypočítává z COP změřených za různých provozních podmínek a přitom se zvažuje doba trvání konkrétní podmínky podle provozního profilu definovaného normou.
O vysoké technické úrovni testovaných TČ hovoří to, že 42 TČ z vybraných testovaných 53 TČ má SCOP vyšší než 4,0. Zajímavé je i to, že nejde jen o TČ s chladivem R290, o kterém se obecně hovoří jako o energeticky velmi efektivním, ale i s chladivem R410A, se kterým mají 2 TČ dokonce SCOP vyšší než 5,00.
Reálná zkušenost mnohých provozovatelů, že jejich TČ vzduch-voda pracuje s průměrným ročním topným faktorem menším než 3,0 svědčí o tom, že buď jde o TČ s nízkou technickou úrovní nebo o technicky špatné propojení otopné soustavy a TČ a nerespektování vlastností TČ. Otázkou je, zda vzniku těchto situací na straně návrhu otopné soustavy mohou zabránit nyní zaváděné „renovační pasy“ jako podmínka pro získání případné státní podpory, pokud se na jejich zpracování nebudou podílet projektanti s dostatečnou zkušeností s TČ. Protože o vhodnosti instalace TČ nerozhoduje jen dostatečně zateplená obálka domu.
