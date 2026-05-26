Výhody tepelných čerpadel BOSCH s ekologickým chladivem pro zákazníky
Přehrát audio verzi
Výhody tepelných čerpadel BOSCH s ekologickým chladivem pro zákazníky
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
„Od konce roku 2024 jsme začali nabízet na trhu tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW a první instalace proběhly hned v lednu 2025,“ upřesňuje Jaroslav Bican, specialista na tepelná čerpadla Bosch, postup zavádění tepelných čerpadel s přírodním chladivem R290 a dodává: „Takže už máme skoro dvě topné sezóny za sebou.“ O tento typ tepelného čerpadla mají zákazníci velký zájem. Potvrzuje to fakt, že v současnosti jeho podíl na prodejích tepelných čerpadel Bosch přesahuje 60 %.
Proč si toto tepelné čerpadlo vzduch-voda získalo tak rychle velkou oblibu u zákazníků je podle slov Jaroslava Bicana dáno tím, že bylo vyvíjeno tak, aby mělo maximální účinnost, minimální hlučnost, líbivý design venkovní jednotky a snadnou instalaci vnitřní jednotky. Zákazníky neodrazuje ani na první pohled vyšší cena, protože zahrnuje vše. Tepelné čerpadlo je dodáno jako komplet a ve výsledku je tak jeho cena konkurenceschopná. Nezanedbatelnou výhodou výrobků Bosch je záruka dodávek náhradních dílů po dobu 15 let.
Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800 je vhodné pro domy s tepelnou ztrátou do cca 16 kW, ale již jsou zkušenosti i s kaskádami tří jednotek, například pro penzion.
Základem bezpečnosti provozu tepelných čerpadel s chladivem R290, tedy tepelných čerpadel Bosch Compress 5800i AW, je dodržení pokynů výrobce pro instalaci. „Pokud dodržíte stavební připravenost, tato pravidla v návodu pro instalaci, tak je toto chladivo naprosto bezpečné.“
Koncern Robert Bosch od počátku devadesátých let minulého století postupně nakupoval řadu značek tepelné techniky. „Těch značek začalo být příliš mnoho, a proto bylo rozhodnuto, že od roku 2020 budou na trh dodávány nové výrobky tepelné techniky pod značkou Bosch.“ Například tepelná čerpadla má Bosch díky fúzi v sortimentu od roku 2005. Se značkou Bosch byla vyvinuta nová a ta jsou na trhu právě od roku 2020. Tradice značky tepelných čerpadel Bosch je sice relativně krátká, ale navazuje na tradici výroby dlouhou téměř půl století.
Konstrukce tepelného čerpadla Bosch Compress 5800i AW je unikátní v tom, že toto tepelné čerpadlo je mimořádně tiché a nerušící okolí bez jakýchkoliv doplňujících opatření. A to nejen z hlediska vibrací a hluku, jak je běžně citem a sluchem vnímáme. Ale i z hlediska psychiky a zraku, neboť pokud se něco viditelně hýbá, otáčí, ruší to náš vnitřní klid. Zásadní podíl na tom má protihlukový difuzor, který nejen optimalizuje nutné proudění vzduchu vyvolané činností ventilátoru, ale i překrývá ventilátor tak, že pohyb lopatek není prakticky vidět. „Za ty už téměř dvě sezóny máme vyzkoušeno, že tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW neslyšíte ani při venkovních teplotách okolo −10 °C až −12 °C. Vždycky jsme měli tichá tepelná čerpadla, ale slyšeli jste foukání ventilátoru,“ popisuje Jaroslav Bican zpětnou vazbu od zákazníků. „Máme dokonce problém to i zákazníkům předvést, protože nevěří, že je tepelné čerpadlo v provozu.“
Instalační firmy preferují jednoduchost montáže a i to je předností kompletu tepelného čerpadla Bosch. Nabízí se několik typů vnitřních jednotek, od nejjednodušších až po komplety obsahující zásobník pro přípravu teplé vody a třeba i akumulační nádrž.