Zemní čerpadlo Bosch Compress 7800i LW kombinuje vysokou účinnost s variabilním technickým řešením
Zemní čerpadlo Bosch Compress 7800i LW kombinuje vysokou účinnost s variabilním technickým řešením
Trh s tepelnou technikou se neustále vyvíjí a požadavky na účinnost i komfort topných systémů jsou rok od roku vyšší. Bosch na tento trend reaguje novinkou v kategorii zemních tepelných čerpadel – modelem Compress 7800i LW, který spojuje špičkovou technologii, tichý provoz a mimořádnou energetickou efektivitu. Díky využití stabilní teploty země přináší řešení, které se vyplatí nejen z hlediska provozních nákladů, ale i dlouhodobé udržitelnosti.
Mimořádná účinnost (A+++) a úsporný provoz tepelného čerpadla Compress 7800i LW jsou dány samotným principem funkce zemního čerpadla. Tepelná energie se neodebírá z okolního vzduchu, ale ze zemního masivu, kde je teplota stabilní po celý rok. Je jen na vás, zda jej využijete v kombinaci se zemním vrtem nebo plošným kolektorem. Jednoznačným měřítkem nekompromisní kvality tepelného čerpadla Bosch Compress 7800i LW je pak jeho sezónní topný faktor (SCOP) o hodnotě až 5,55, se kterým se dostává na přední příčky mezi konkurencí. V případě vrtu lze navíc snadno a efektivně využít i funkci pasivního chlazení v parném letním období, kdy naopak tepelné čerpadlo do země přebytečnou tepelnou energii z přehřátého domu ukládá a tím se vrt tzv. regeneruje a akumuluje na následující zimu.
Tepelný výkon je chytře uzpůsoben požadavkům novostavby rodinného domu, ale i domu vícegeneračního či bytového. K výběru jsou totiž 4 řady s jmenovitým výkonem od 5,85 kW do 15,53 kW (při B0/W35 °C), přičemž v případě potřeby vyššího výkonu lze využít kaskádového zapojení. Kdyby přeci jen výkon někdy nedostačoval, je součástí každého tepelného čerpadla Bosch i elektrická topná tyč o výkonu až 9 kW.
Nejefektivnější provoz tepelného čerpadla získáte ve spojení s velkoplošným vytápěním, ale díky teplotě výstupní vody tepelného čerpadla Bosch Compress 7800i LW až 71 °C, lze o tomto typu uvažovat také v případě rekonstrukce. Bosch dále umožňuje velmi variabilní volbu technického řešení vnitřní jednotky tepelného čerpadla (až 12 variant), kdy podle aktuální potřeby daného projektu lze vybírat z varianty s integrovaným 50l akumulačním zásobníkem nebo integrovaným zásobníkem na teplou vodu o objemu 180 l a nebo lze zvolit flexibilní řešení, kdy si zákazník vybere příslušenství zcela podle svých potřeb. Nabízené příslušenství (například nerezové zásobníky na TV o objemu 200 a 300 l, volitelně i se solárním ohřevem) je designově sladěno s vlastním tepelným čerpadlem a umožňuje úsporu instalačního prostoru díky koncepci „side by side“.
Jednou z obrovských výhod „zemních“ tepelných čerpadel, kterou nelze opomenout, je logicky absence venkovní jednotky s hlučným ventilátorem, a tudíž zcela nulový hluk ve venkovním prostředí. Zároveň vnitřní jednotka není o nic větší než jiný běžný typ tepelného čerpadla (rozměr 0,6 × 0,6 m). Je fér zmínit také to, že instalační náklady na tepelné čerpadlo země/voda jsou vyšší, než například na tepelné čerpadlo vzduch/voda. Je tomu tak především kvůli realizaci již zmíněných vrtů, které běžně dosahují hloubky přes 100 m. Ideálním kompromisem tak může být zemní kolektor, kde je zase potřeba dostatečně velký pozemek. Vyšší investici však lze ospravedlnit i nepoměrně vyšší provozní efektivitou celého systému.
Tepelné čerpadlo Bosch Compress 7800i LW je vybaveno tím nejmodernějším regulačním rozhraním UI800 s intuitivním barevným displejem, což umožňuje uživateli přehledně a přesně sledovat tepelné toky v domě (a to včetně historických analýz), ale také připojit další příslušenství od značky Bosch. Tepelné čerpadlo Compress 7800i LW lze díky tomu propojit s centrální větrací jednotkou Bosch Vent 5000 C. Samozřejmostí je i vzdálená správa a ovládání celého systému v domě skrze přehlednou aplikaci HomeCom Easy.
Pro případ potřeby optimalizace provozu tepelného čerpadla či nenadálého nestandardního stavu, je dobré vědět, že společnost Bosch disponuje odborníky a vlastním značkovým servisním zázemím, které je zákazníkům kdykoliv k dispozici a nastalou situaci lze často vyřešit i vzdálenou správou.
Zemní tepelné čerpadlo Bosch Compress 7800i LW je řešením pro ty, kteří hledají kombinaci účinnosti, komfortu a spolehlivosti. Nabízí flexibilitu, tichý provoz a chytré možnosti propojení. Zkrátka technologie pro moderní a úsporné bydlení.
Více informací získáte na www.bosch-vytapeni.cz
