TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Nové tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW – propanové tepelné čerpadlo bez kompromisů

Nové tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW – propanové tepelné čerpadlo bez kompromisů

Společnost Bosch uvedla na trh zcela novou generaci propanových tepelných čerpadel vzduch-voda Compress 5800i AW s výkonem až 12,6 kW (při A2/W35). Díky těmto tepelným čerpadlům již jednoduše nebudete muset dělat žádné kompromisy.

Kompromis 1: Když mám staré radiátory

„Mám radiátory, ale nejsem si jistý, jestli tepelné čerpadlo dokáže efektivně pokrýt moji potřebu tepla, a tak raději zvolím jiný zdroj nebo jejich kombinaci.“

Od teď už to neřešte a zažijte novou úroveň vytápění. Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW pracuje s velice efektivním přírodním chladivem R290 (propan), jehož technické vlastnosti umožňují dosahovat teplotu vody až 75 °C. Tepelné čerpadlo lze proto provozovat s výstupní teplotou 55 °C i při nižších venkovních teplotách, a to bez použití elektrického topného tělesa! Díky výkonovému rozsahu (pět řad: 4,3 až 12,6 kW) se tak jedná o perspektivní řešení nejen pro novostavby, ale právě i pro rekonstrukce. Navíc, R290 je chladivo budoucnosti – má téměř nulový potenciál globálního oteplování, což již nyní zaručuje udržitelnou dodávku tepla i v době, kdy ostatní, dnes běžná chladiva budou legislativně omezena, či jejich cena neúměrně poroste.

Kompromis 2: Když je tepelné čerpadlo příliš hlučné

„Bydlím v řadové zástavbě a tepelné čerpadlo je hlučné. Mám volit nějaký speciální zákryt nebo snad čekat na sousedovy stížnosti nebo se tepelnému čerpadlu raději úplně vyhnout?“

Věřte nám – jednoduše hluk už není téma! Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW je doslova navrženo pro použití v hustě zastavěných čtvrtích a jedná se o nejtišší tepelné čerpadlo ve své třídě. Celá konstrukce je podřízena optimalizaci zvuku – naleznete zde vzduchové kanály s integrovaným difuzorem ventilátoru, který tak není ani vidět. Samotný tvar lopatek ventilátoru je optimalizovaný a celý je vyvážen proti kmitání. O utlumení kompresoru a celého chladivového okruhu se starají levitující podložky. Robustní rám jednotky zabraňuje jakémukoliv chvění, a tak například hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m je pouhých 28,5 dB (A)!

Kompromis 3: Když je venkovní jednotka příliš velká

„Chci tepelné čerpadlo, ale kam dám venkovní jednotku? Musím ji někam schovat, ale ona je opravdu velká. Musím kvůli tomu snad volit zastaralou koncepci splitového tepelného čerpadla?“

Jednoduše neřešte velikost. Konstruktérům ve společnosti Bosch se totiž podařilo umístit celý chladivový okruh do venkovní jednotky tepelného čerpadla Bosch Compress, která je však svou velikostí plně srovnatelná se splitovými jednotkami! Výsledkem je robustní výrobek, který svým designem jiné předčí a který chcete, aby byl vidět. Dejte si ji třeba přímo pod okno nebo na zahradu.

Kompromis 4: Když se mi to všechno nevejde do technické místnosti

„Mám malou technickou místnost, tepelné čerpadlo potřebuje mnoho různých komponentů a všechno se mi tam prostě nevejde…“.

Už jsme říkali, že jednoduše nemusíte řešit velikost? To platí i uvnitř. Propanové tepelné čerpadlo Bosch Cimpress 5800i AW nabízí 3 varianty vnitřních jednotek s rychlou instalací na ploše pouhých 0,36 m2! Díky flexibilním hydraulickým řešením plug-and-play naleznete vždy vhodné řešení. Zvolte například All-in-One variantu, která má integrovaný 170l zásobník tepelné vody, 16l akumulační zásobník, expanzní nádobu a dokonce i čerpadlo topného okruhu! Samozřejmostí je pak i 9 kW elektrický dotop či modul pro připojení k internetu. Potřebujete větší zásobník teplé vody? Pak jednoduše zvolte flexibilní nástěnnou verzi s výškou pouhých 71 cm s integrovaným třícestným ventilem pro přípravu teplé vody a připojte libovolný zásobník. Řešíte rekonstrukci? Pravděpodobně bude vhodná varianta pro více topných okruhů, s integrovaným 70l akumulačním zásobníkem a výškou jen 1,2 m.

Kompromis 5: Když tepelné čerpadlo a fotovoltaika musí být od jedné značky

„Chtěl bych tepelné čerpadlo Bosch a fotovoltaiku. Raději si nechám nabídnout celý systém včetně tepelného čerpadla od jedné firmy, hlavně aby to fungovalo dohromady“.

To by byla chyba. Tepelná čerpadla Bosch jsou plně kompatibilní se systémem Bosch Energy Manager, který vytváří chytrou síť komponentů, zahrnující mj. i externí fotovoltaický systém, pro vytvoření plně elektrifikovaného domu. V něm pak Bosch Energy Manager řídí všechny toky elektřiny pro jednotlivé spotřebiče (podle volby uživatele) či do bateriového úložiště, ale především s vysokou účinností akumuluje vyráběnou elektřinu pomocí tepelného čerpadla do stavebních konstrukcí nebo zásobníků teplé vody. Centrální větrací jednotka Bosch Vent 5000 C s rekuperací či nabíjecí stanice pro elektromobily tzv. Wallbox Power Charge 7000i od značky Bosch se tak stávají ideálním doplňkem celého systému pro novostavbu. Tepelné čerpadlo Compress 5800i AW lze také jednoduše připojit k internetu a ovládat jej nejen prostřednictvím špičkového panelu UI 800, ale i vzdáleně sledovat a nastavovat s aplikací HomeCom Easy. Odborníci z firmy Bosch Vám také mohou snadno vzdáleně pomoci s údržbou systému či jeho monitoringem.

Jednoduše, nedělejte kompromisy!

Více informací naleznete na www.bosch-vytapeni.cz