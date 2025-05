TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Chladivo R290 nabízí ekologické řešení bez kompromisů ve výkonu

Chladivo R290 nabízí ekologické řešení bez kompromisů ve výkonu

Tepelná čerpadla využívající ekologické chladivo R290 jsou v současné době jedním z nejudržitelnějších řešení vytápění na trhu. R290 neboli propan je přírodně se vyskytující bezbarvý plyn bez zápachu. Oproti ostatním dříve používaným chladivům má výrazně nižší dopad na životní prostředí. Jak si se změnami chladiva poradila společnost Bosch nám prozradil produktový manažer Ing. Jiří Šubrt.

Vliv chladiva na globální oteplování je udáván pomocí tzv. Potenciálu globálního oteplování (GWP). Zjednodušeně řečeno, čím vyšší je hodnota GWP, tím horší má chladivo vliv na životní prostředí v případě úniku do atmosféry. GWP propanu je roven 3, řadí se tak mezi nejekologičtější chladiva. V porovnání s dosud běžně používaným chladivem R410A s GWP 2088, vychází R290 mnohonásobně lépe. Kromě nízkého GWP nabízí propan velmi dobré termodynamické vlastnosti, které umožňují dosahovat vysokých účinností systému.

Existují sice další syntetická chladiva s nízkým GWP, nejsou ale vhodná do našich klimatických podmínek. Uplatnění nacházejí především v oblastech s mírnějšími zimami, například v jižní Evropě.

Specifickým problémem chladiva R290 je jeho hořlavost a výbušnost. Riziko hrozí pouze v případě, že chladivo unikne do uzavřeného prostoru a dostane se do kontaktu se zdrojem vznícení. Při vnitřní instalaci je nutné instalovat senzor detekce úniku chladiva a zajistit odvětrání. Chladivo R290 má větší hustotu než vzduch a v případě úniku klesá dolů. Z tohoto důvodu se tepelné čerpadlo nesmí umisťovat v blízkosti stavebních otvorů, jako jsou světlíky nebo větrací šachty. Rovněž by neměly být v blízkosti žádné zdroje vznícení.

V souvislosti s ekologickým chladivem R290 představila společnost Bosch na veletrhu ISH 2025 v německém Frankfurtu novinku v podobě tepelného čerpadla Compress 7801i LW (země-voda).

„Velký úspěch zaznamenalo mimořádně tiché tepelné čerpadlo vzduch-voda Bosch Compress 5800i AW, které má hladinu akustického tlaku pouze 28,5 dB(A) ve vzdálenosti 3 m a taktéž využívá ekologické chladivo R290,“ říká Jiří Šubrt ze společnosti Bosch.

Kromě toho byla k vidění i komplexní řešení pro rodinné domy, která propojují vytápění pomocí tepelného čerpadla s řízeným větráním a energetickým managementem pro fotovoltaické systémy. Díky tomu je možné efektivně koordinovat výrobu, spotřebu i akumulaci energie v rámci jednoho integrovaného systému.