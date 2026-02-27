Brilon sází na kompaktní výkon s kotli AIC
Přehrát audio verzi
Brilon sází na kompaktní výkon s kotli AIC
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost Brilon nově zařadila do svého portfolia kondenzační plynové kotle AIC. Vyznačují se kompaktními rozměry, nerezovým výměníkem tepla, a především vysokým výkonem. Kromě kotlů Brilon nově nabízí i výkonné průtokové ohřívače vody. Jak spolupráce s AIC vznikla v rozhovoru objasní Zdeněk Fučík, CEO ve společnosti Brilon a.s., zatímco Ing. Jan Fučík, projektování a technická podpora Brilon a.s., nám přiblíží technické parametry kotlů.
Součástí nabídky společnosti Brilon jsou nyní vysokovýkonné kondenzační kotle AIC o výkonech od 50 kW do 1,2 MW, vhodné pro komerční i průmyslové aplikace. Řada stacionárních kotlů Nesta a Nesta Plus vyniká možností instalace i do stísněných prostorů a nerezovým výměníkem tepla Fire Tube s velkou teplosměnnou plochou. Výměník je tvořen svislými nerezovými trubicemi, kterými proudí spaliny, zatímco z venku jsou ochlazovány vodou. Vzniklý kondenzát přirozeně odtéká směrem dolů. Díky tomu má výměník samočisticí schopnost, čímž se prodlužuje životnost kotle a snižují se náklady na servis.
Kombinované kondenzační kotle z řady CoilMaster s integrovaným průtokovým ohřívačem vody pracují trvale v kondenzačním režimu a dosahují tak maximální účinnosti a výkonu. Nerezový výměník Coil Fire Tube má na rozdíl od kotlů z řady Nesta tvar spirály a je zcela vnořený v primárním okruhu. Samočisticí schopnost výměníku je i zde zachována. Kotel je vybaven funkcemi kompenzujícími vliv počasí a díky integraci okruhů pro vytápění a přípravu teplé vody umí okamžitě reagovat na aktuální potřebu tepla.
na veletrhu Aquatherm Praha v Hale 3 na stánku 327 ve dnech 3.–6. března 2026.