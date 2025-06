TZB-info / Vytápění / Stovky ověřených hydraulických schémat v DWG včetně MaR k tepelným čerpadlům Kronoterm

Projektanta získá nejen hydraulické schéma ve formátu DWG, aby schéma mohl ihned importovat do svého software, ale získá i schéma pro řešení MaR, schéma kabelů, legendu i soupis použitých prvků.

Školení pro projektanty a techniky tepelných čerpadel, kteří si chtějí usnadnit práci s lepším výsledkem

Tepelná čerpadla jsou mnohem více citlivá na skutečné provozní podmínky než kotle. Někteří projektanti tuto skutečnost nerespektovali, „spálili se“, a proto odmítají soustavy s tepelnými čerpadly navrhovat. Přitom i pro tyto projektanty se nabízí řešení, které jim pomůže.

12. 6. 2025 se ve společnosti Brilon konalo odborné školení k tepelným čerpadlům Kronoterm. Kronoterm je slovinský výrobce, rodinná firma s vlastním vývojem a výrobou špičkových tepelných čerpadel i velkých výkonů, které na českém trhu nabízí firma Brilon.

Pro práci projektanta je zásadní, že získá nejen hydraulické schéma ve formátu DWG, aby schéma mohl ihned importovat do svého software, ale získá i schéma pro řešení MaR, schéma propojení kabelů, legendu i soupisku použitých prvků. Tím odpadá někdy i nejednoznačná komunikace mezi projektantem hydrauliky a projektantem MaR, který navrhuje měření a regulaci.

„Ti, kdo s námi chtějí spolupracovat a navrhovat do svých projektů tepelná čerpadla AdaptMax, mají jedinečnou příležitost. Dostanou přístup do systému, který bude jejich velkým pomocníkem,“ říká Ing. Jan Fučík a spokojenost účastníků školení to jen potvrdila.

Zcela nový způsob navrhování s perfektní technickou podporou