Brilon a.s.: Známe cestu k efektivní hybridní kotelně

15.1.2026
redakce TZB-info
Základem úspěšné hybridní kotelny je provázanost provozních vlastností kotlů a tepelných čerpadel a využití pohybů ceny elektřiny a plynu během dne.

Změny poměru cen elektřiny a plynu, měnící se účinnost jak plynových kotlů, tak tepelných čerpadel v závislosti na provozních podmínkách jsou příčinou, proč zájem o hybridní řešení zdroje tepla roste. Zásadním předpokladem úspěchu je maximální využití různých provozních vlastností zdrojů tepla tak, aby v daném momentu výroby tepla vznikaly co nejnižší provozní náklady a to s ohledem na aktuální cenu elektřiny nebo plynu.

V rámci exkurze zorganizované společností Brilon a.s. si účastníci prohlédli hybridní zdroj tepla, který je v reálném provozu již druhým rokem. Tři elektrická tepelná čerpadla vzduch-voda Kronoterm a jeden plynový kondenzační kotel Condensinox zajišťují teplo pro vytápění. Samostatně je řešena příprava teplé vody jedním elektrickým tepelným čerpadlem vzduch-voda a jedním plynovým kondenzačním kotlem. Tento hybridní zdroj je využíván společností OK Trans pro její objekty v Chýni na okrese Praha – západ.

Aktuálně je důležité, že společnost Brilon a.s. do svého portfolia získala kotle AIC. Jejich polský výrobce je, dá se říci, velmi těsně programově propojen s výrobcem tepelných čerpadel Kronotherm, která rovněž dodává na trh společností Brilon a.s. Tuto propojenost, zkušenosti a znalost návrhu osvědčených hybridních řešení využije Brilon a.s. pro nové hybridní zdroje určené pro bytové domy a komerční sféru. A zcela jistě se v nich objeví i tepelná čerpadla s progresivním přírodním chladivem R290.

 
 