Budoucnost vytápění je hybridní

3.3.2026
redakce

Kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle je efektivní řešení. Jak hybridní systém správně navrhnout, provozovat, a hlavně jak dosáhnout maximální účinnosti a energetické úspory? To se mohli dozvědět návštěvníci semináře na téma Hybridní kotelny pořádaného společností Brilon a.s. a portálem TZB-info.

Hybridní systémy, tepelná čerpadla KRONOTERM a plynové kotle AIC, si můžete prohlédnout
na veletrhu Aquatherm Praha v Hale 3 na stánku 327 ve dnech 3.–6. března 2026.
Hybridní kotelny kombinují více zdrojů tepla, například plynový kotel a tepelné čerpadlo. Systém přepíná mezi zdroji podle aktuálních okrajových podmínek. Využívá vlastností jednotlivých zařízení tak, aby všechny zdroje byly maximálně využity a aby vznikaly minimální náklady. Výsledkem je provoz, který je nejen ekonomický, ale i ekologický.

V rámci semináře vystoupil prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jeho přednáška byla zaměřena především na souvislost hybridních systémů s platnou legislativou a energetickým hodnocením včetně PENB.

V sekci plynových kotlů a plynových ohřívačů vody přednášel Ing. Jan Fučík, zástupce Brilon a.s. pro projektování a technickou podporu, a Lukáš Lagron, zástupce Brilon a.s. pro servis, realizace. Kromě jiného představili stacionární kondenzační kotel AIC Coilmaster, který připravuje teplou vodu přímo v kotli v kondenzačním režimu. Výrazně tak ušetří potřebu energie pro přípravu teplé vody.

Částí semináře zabývající se tepelnými čerpadly nás provedl Ing. Václav Dědič, zástupce Brilon a.s. pro projektování a technickou podporu a Aleš Kisza ze servisní podpory Kronoterm. Vysvětlili mimo jiné i jak zkombinovat výrazně se lišící teplotní spády tepelného čerpadla a plynového kotle. Rovněž uvedli novinku: vysokoteplotní tepelné čerpadlo Adapt Max určené pro velké budovy.

Návrhový program Thermesis

Dimenzování ohřívačů teplé vody Vám usnadní návrhový program Thermesis, který poskytuje společnost Brilon. Uplatnění nalezne u širokého spektra různých objektů, od bytového domu, přes hotel až po věznici. Na základě vstupních parametrů program vypočítá potřebu teplé vody pro daný objekt a navrhne několik možností vhodných plynových kotlů. K vybranému řešení ukáže specifikaci, schéma zapojení i průtokový diagram.

Pro další informace k návrhovému programu kontaktujte Brilon a.s.
– registrace v programu Thermesis – Lucie Gazárková, info@brilon.cz, tel. 226 212 121
– technická podpora při zpracovávání návrhů – Ing. Jan Fučík, j.fucik@brilon.cz, tel. 602 236 289
 
 
