Konec prodeje kotlů na plyn a kapalná paliva, elektrokotlů, ale i TČ a solárů jaké známe?

Podle chystané novely nařízení komise o ekodesignu by od 2029 měly být uváděny na trh pouze kotle, jejichž sezónní účinnost je vyšší jak 115 %. Tuto podmínku by však splnily jen tzv. hybridní zdroje, které novela nařízení definuje.

Schvalovací proces již několik let připravované novely Nařízení komise (EU) 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů se dostal do závěrečné fáze.

Pokud bude novela schválena v navrženém znění, znamenalo by to, že od 1. září 2029 již nebude možné uvádět na trh samostatné klasické kotle na plynná a kapalná paliva a elektrokotle, ale pouze jejich varianty integrované do některého z typů hybridních zdrojů.

DRAFT o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

Návrh je pracovním dokumentem podporujícím diskusi o revizi NAŘÍZENÍ (EU) 813/2013, kterým se stanoví požadavky na ekodesign topidel. Je návrhem pro konzultační proces zúčastněných stran, zejména pro zasedání konzultačního fóra 27. dubna 2023. Tento návrh dokumentu připravili zaměstnanci GŘ ENER a jeho konzultanti, a není v žádném případě oficiálním dokumentem schváleným Evropskou komisí

Požadavky na minimální sezónní účinnost

Toto nařízení mimo jiné definuje také požadavky na minimální sezónní účinnosti teplovodních kotlů na plynná a kapalná paliva, elektrokotlů, tepelných čerpadel, solárních termických systémů a kogeneračních jednotek.

Pro všechny typy teplovodních kotlů doposud platilo, že jejich sezónní účinnost může být nižší jak 100 % (podle typu a velikosti kotle). Podle nařízení o ekodesignu se ale u palivových kotlů tato účinnost vztahuje ke spalnému teplu paliva. U plynových kotlů běžné konstrukce splňují aktuáoně platnou minimální sezónní účinnost 86 % pouze kotle kondenzační.

Nové podmínky na ekodesign zmíněných zdrojů tepla by měly platit od roku 2025 s tím, že stávající požadavky na sezónní účinnosti by se až do konce srpna 2029 prakticky nezměnily.

Od roku 2029 pouze nově definované hybridní zdroje. Tepelná čerpadla pouze kompaktní

Nicméně od září 2029 by měla být zvýšena minimální hranice sezónní účinnosti u všech zdrojů tepla, pro než nařízení platí, na 115 %. Tuto podmínku však již nemohou splnit ani kondenzační kotle. Lze ji dosáhnout pouze u v nařízení nově definovaných hybridních zdrojů.

Těmi jsou jednak „hybridní tepelné čerpadlo“, což má být kompaktní sestava („uzavřená“ do jednoho opláštění) navržená jako jednotka sestávající z elektrického tepelného čerpadla, palivového kotle nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru zajišťujícího optimalizovaný provoz.

Dalším nově definovaným hybridním zdrojem má dle chystaného znění nařízení o ekodesignu být tzv. „solární hybrid“. Tím se rozumí kompaktní sestava navržená jako jednotka sestávající z jednoho nebo více solárních tepelných kolektorů, palivového kotle nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru zajišťujícího optimalizovaný provoz.

Pozn. redakce TZB-info

Na TZB-info se setkáváte většinou až s předpisy v platném znění, případně s komentářem platného znění, abyste s podklady mohli rovnou efektivně a s jistotou pracovat. Eventuálně zveřejňujeme návrhy norem, pokud se lze zapojit do procesu jejich připomínkování. Tento článek je výjimkou. Nařízení je zatím sice jen ve stádiu návrhu, ale pokud bude návrh beze změn přijat, jeho finální podoba velmi zasáhne do navrhování a koncepce TZB v objektech a do nabídky výrobců. Svým způsobem lze revolučnost návrhu přirovnat k zákazu uvádět na trh automobily se spalovacím motorem. Nikdo nemůže říci, že se zakazuje konkrétní technologie, nicméně dopad je stejný.

V této souvislosti je zajímavé to, že již letos v březnu, na prestižním světovém veletrhu ISH ve Frankfurtu n/M, byly tzv. hybridní zdroje velmi silně zastoupeny v expozicích vedoucích výrobců tepelné techniky, ale i u výrobce z České republiky. Je zřejmé, že se výrobci již dopředu připravují na podmínky, které by návrh novely Nařízení komise (EU) 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů měl přinést. Svědectví o tomto procesu podali i redaktoři TZB-info, kteří o novém trendu hybridních zdrojů přímo na místě natočili rozhovor.

