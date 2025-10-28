Požadavky a vzájemný vztah činností při provozu, servisu a revizích plynového zařízení. Část 2.
3. Požadavky na výkon činností revize a servisu PZ
- Revize PZ musí provádět revizní technik podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek PZ osvědčení o odborné způsobilosti příslušného rozsahu vydané pověřenou organizací (Technickou inspekcí České republiky – TIČR) na základě vykonané zkoušky, ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a s použitím nařízení vlády č. 191/2022 Sb., v platném znění.
- Revizí se rozumí celkové posouzení provozní a technické bezpečnosti PZ, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost PZ nebo jeho částí a posoudí se rovněž technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Při revizi se důsledně ověří splnění požadavků platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro jeho instalaci, uvedení do provozu a provoz zařízení, tj. zejména, materiál plynovodu, umístění armatur, vedení plynovodu, ověření pevnosti a těsnosti zařízení apod. U plynových spotřebičů pak zejména jejich umístění a provedení instalace, zajištění přívodu spalovacího vzduchu, ověření stavu odvodu spalin, instalace zařízení, která mohou nepříznivě ovlivnit bezpečný a spolehlivých provoz plynového spotřebiče, tj. např. instalace ventilátorů, větracích otvorů, digestoří apod.
- Servis PZ může provádět podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. jen organizace oprávněná k montáži nebo opravám PZ a osoba splňující podmínky odborné způsobilosti k montáži a opravám, která má vydané Osvědčení k činnosti montáží a oprav PZ Technickou inspekcí České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a s použitím nařízení vlády č. 191/2022 Sb., v platném znění.
- Servis PZ (konkrétně plynového spotřebiče) je pak u konkrétního zařízení činnost, kde výrobce spotřebiče stanovuje nezbytné úkony a termíny jejich provádění k zajištění řádné funkce spotřebiče. Provádění servisu spotřebiče je podmíněno zaškolením a pověřením výrobce zařízení. Servis plynového spotřebiče se provádí důsledně podle požadavků výrobce uvedených v Návodu výrobce pro instalace a užívání. Servis plynového spotřebiče při výskytu závad se zajišťuje na základě požadavku jeho vlastníka, resp. provozovatele a po dohodě se servisním technikem o možnostech, termínech a způsobech odstranění zjištěných nedostatků.
- Na základě provedeného zásahu musí vydat servisní technik doklad o provedených pracích, tj. zejména výměně prvků plynového spotřebiče, jeho seřízení a nastavení.
3.1 Závazné předpisy, které musí splnit odborně způsobilá osoba při provedení revize PZ a odborně způsobilá osoba při provedení servisu plynových spotřebičů
Odborně způsobilá osoba Revizní technik PZ se při provádění revize PZ řídí mj. následujícími hlavními předpisy a dokumenty:
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu,
- TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
- ČSN EN 1775:2009 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky,
- Návod výrobce k instalaci a užívání plynového spotřebiče.
Odborně způsobilá osoba Servisní technik PZ se při provádění servisu PZ řídí mj. následujícími hlavními předpisy a dokumenty:
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu,
- TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
- Návod výrobce k instalaci a užívání plynového spotřebiče.
3.2 Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám PZ
Rozsahy oprávnění a osvědčení pro skupiny (celkem 8 skupin A–H) a podskupiny (A1, A2, C1, C2, C3, C4, E1, E2, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4) PZ jsou stanoveny v Příloze č. 3 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., kde zmíněné podskupiny PZ stanoví přesné rozsahy, pro informaci nejčastěji např.:
- F1 – Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí;
- F2 – Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí;
- G1 – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení;
- G2 – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
- G4 – Stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách
Pro informaci je vhodné zdůraznit oblast týkající se nových rozlišovacích znaků skupin a podskupin rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám PZ stanovených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Konkrétně novou podskupinou jsou stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách „G4“. Žadatel musí žádat o rozšíření oprávnění o „G4“ a vykonat novou zkoušku u pověřené organizace, tj. u Technické inspekce České republiky, pokud chce tuto činnost vykonávat. U oprávnění k „C3“ – plnění a čerpání nádrží vozidel plyny má žadatel ve stávajícím oprávnění pod skupinou „C, resp. C1 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva“. Také oprávnění k „H“ – zařízení pro vypouštění hasebních plynů má žadatel ve stávajícím oprávnění zařazeno pod skupinu „F, resp. F6 zařízení pro rozvod technických plynů“. U těchto posledních dvou uvedených oprávnění žadatel nemusí žádat o nové oprávnění u pověřené organizace.
3.2.1 Platnost vydaných oprávnění
Nová legislativa změnila doposud neomezenou dobu platnosti oprávnění. U nově vydaných oprávnění je platnost omezena na dobu 10 let. Platnost již vydaných oprávnění vydaných Technickou inspekcí České republiky organizacím a podnikajícím fyzickým osobám, je podle zákona č. 250/2021 Sb. omezena uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti zmíněného zákona, a to do 30. 6. 2027. Platnost již vydaných oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám, je podle zákona č. 250/2021 Sb. omezena uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti zmíněného zákona, a skončila dne 30. 6. 2025. Doba platnosti osvědčení zůstala stejná – 5 let.
4. Platné technické dokumenty (právní předpisy) platné při zřizování a provozu OPZ
Při zřizování a provozu OPZ platí následující předpisy a dokumenty:
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů: § 62 odst. 2 písm. f), které ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvně vázán s dodavatelem plynu a má odběrné místo s plynoměrem) následující povinnost: „Udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- Návod výrobce k obsluze, zpravidla v části „Důležité zásady“, stanoví např. požadavek na přívod vzduchu.
Dodržování Návodu výrobce je povinností, projektanta, montážní firmy, revizního technika PZ, servisního technika plynového spotřebiče, vlastníka plynového spotřebiče a provozovatele spotřebiče.
- Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
Při provozu nízkotlaké kotelny (dále jen „kotelna“) se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW. Současně je nutné dodržet požadavky ČSN 07 0703:2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
- TPG 704 01:1999 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
- TPG 704 01:2008 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
- TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
Dodržování předpisu TPG 704 01 (bod 4, 5, 6) podle data vydání, je povinností projektanta, montážní firmy, revizního technika PZ, servisního technika plynového spotřebiče, vlastníka plynového spotřebiče (pokud je právnickou nebo fyzickou podnikající osobou) a provozovatele spotřebiče (pokud je právnickou nebo fyzickou podnikající osobou). K porušení TPG 704 01 dochází nejčastěji při instalaci digestoře v kuchyni a při instalaci plynového spotřebiče kategorie „B“ v koupelně, kdy není vyhodnocena nově vzniklá bezpečnostní situace, zejména při instalaci digestoře, která má schopnost vytvářet podtlak, a tím riziko průniku spalin do prostoru koupelny a bytu.
4.1 Základní dokumenty platné pro vlastníka a provozovatele pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových spotřebičů
Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových spotřebičů platí:
- Doklady o prováděných revizích PZ, od 1. 7. 2022 podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.,
- Návod výrobce spotřebiče k instalaci a užívání,
- Doklady o montáži plynového spotřebiče oprávněnou firmou a pracovníkem s odbornou způsobilostí, od 1. 7. 2022 podle požadavků nařízení vlády č. 191/2022 Sb.,
- Doklady o provádění pravidelného servisu a čištění spotřebiče podle předpisu výrobce, tj. Návodu výrobce k instalaci a užívání.
Revize na PZ je povinen zajišťovat vlastník, resp. provozovatel zařízení s tím, že povinnost provádění revizí se vztahuje pouze na právnické a fyzické podnikající osoby.
Obecně platí, že povinnost zajištění výše uvedených dokladů 1 až 4 je plně na odpovědnosti vlastníka zařízení, pokud není např. nájemní smlouvou stanoveno jinak.
V této souvislosti je třeba poukázat na ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2 písm. f), které ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvně vázán s dodavatelem plynu a má odběrné místo s plynoměrem) následující povinnost: „Udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“
Z uvedeného lze dovodit, že v těch případech (zejména v případě bodu 4., tj. provádění pravidelného servisu zařízení), kdy je nájemní smlouvou vlastníkem upravena povinnost, resp. kdy si vlastník vymíní zajišťování příslušných stanovených úkonů ve vlastní režii, pak se uvedená povinnost § 62 odst. 2 písm. f) na zákazníka nevztahuje a povinnosti zabezpečuje vlastník zařízení, v opačném případě má tuto povinnost ve smyslu výše uvedených předpisů zákazník. Důležité je pak v těchto případech, aby zákazník, resp. nájemník obdržel od nájemce i příslušné podklady související s provozem technického zařízení, které je předmětem nájmu, tj. zejména Návod výrobce k instalaci a užívání zařízení (tzn. Návod výrobce).
Povinnost provádění provozních revizí a kontrol, ve smyslu nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje na PZ, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů, tzn. vztahuje se pouze na právnické a podnikající fyzické osoby.
Fyzické osoby nepodnikající (občané) jsou povinny postupovat podle § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb.: „Zákazník je povinen udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“
Způsob udržování OPZ závisí na právním postavení zákazníka – pokud je zákazník právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, je povinen v rámci udržování OPZ v bezpečném stavu provádět provozní a revize ve smyslu nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Pro občana je základním předpisem Návod výrobce, který musí dodržovat při provozu spotřebiče.
Obr. 1 Příklady návodů výrobců
4.2 Provoz OPZ
Provoz OPZ se obecně řídí souborem předpisů pod bodem A) a B) – (viz dále) pro provoz vyhrazených technických zařízení, v daném případě PZ.
a) Předpisy k zajištění bezpečnosti PZ
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatelem se zde označuje podnikající fyzická nebo právnická osoba (na rozdíl od termínu „uživatel“, používaným pro fyzické osoby neboli občany).
b) Předpisy upravující vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem plynu
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Východiskem pro zjištění osoby „provozovatele“ PZ je tedy kontext, v němž je používán. Jako příklad může posloužit následující ustanovení energetického zákona:
„§ 62 Zákazník
(2) Zákazník je povinen
f) udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit, ...“
Uvedený zákon definuje tuto povinnost v rámci uceleného souboru práv a povinností ve smluvním vztahu dodavatel plynu – zákazník, a to bez ohledu na právní postavení zákazníka. Rozhodujícím pro určení, jakým způsobem má být daná povinnost plněna, závisí na právním postavení zákazníka. Pokud bude zákazníkem fyzická osoba (uživatel ve smyslu předpisu skupiny B), bude volba způsobu na ní, jak zajistit splnění uložené povinnosti, přičemž naplnění požadavků z návodu výrobce je tou základní povinností, jak naplnit zajištění bezpečnosti a spolehlivosti plynového spotřebiče.
V daném případě se musí při zajištění bezpečnosti provozu PZ řídit Návodem výrobce, dodaným se spotřebičem, tj. zejména v otázkách obsluhy spotřebiče a ve lhůtách pro zajištění servisu a čištění spotřebiče. Může samozřejmě využít i institut provedení revize PZ, který musí zajišťovat fyzické podnikající a právnické osoby, který však v daném případě od občanů nelze vyžadovat.
V případě, že nebude fyzická osoba (občan) schopen doložit naplnění podmínek podle § 62 odst. 2 písm. f), tj. udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, může v případě nějaké mimořádné události, např. otrava spalinami, provoz PZ naplňovat znaky obecného ohrožení a tím odpovědnost fyzické osoby (občana) za tento stav.
Pokud jím bude podnikající fyzická nebo právnická osoba, bude muset v rámci plnění povinností § 62 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. dodržovat i požadavky předpisů ve skupině A, tzn. zajišťovat provozní revize a kontroly ve smyslu nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Nájemní byty a provoz PZ
Poněkud složitější je situace v případech nájemních bytů a provozu PZ v těchto prostorách. Rozhodujícím aspektem vždy je vlastnictví tohoto zařízení.
V těchto případech pak mohou nastat následující případy:
1) Vlastníkem PZ je vlastník nemovitosti
Tento případ může být řešen dvěma způsoby:
- Bezpečnost provozu zařízení zajišťuje vlastník nemovitosti provedením revizí a kontrol,
- Bezpečnost provozu zařízení je upravena nájemní smlouvou tak, že tato povinnost je svěřena jasnou specifikací jak zařízení, tak činností nájemníkovi, a pak musí nájemník zajišťovat plnění podmínek podle předpisu v bodě B.
2) Vlastníkem PZ je nájemník, resp. uživatel bytu
V tomto případě jsou veškeré povinnosti se zajištěním bezpečného provozu na straně nájemníka bytu.
V předpisu TPG 704 01:2013 OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách platí z hlediska provozu následující ustanovení:
„8.1.7 Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání podle Přílohy 13.“
Pokyny k zabezpečení bezpečného provozu společného PZ by měly být stanoveny ve „Stanovách Společenství vlastníků“, neboť je osobní odpovědností udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Podle občanského zákoníku (§ 1183) má být např. ustanovena „osoba odpovědná za správu domu, která je odpovědná za umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií“.
Fyzické osoby jsou povinny umožnit přístup do bytové jednotky (např. v rámci SVJ) a nebránit tím zajištění základní bezpečnosti v domě, tj. revizi a údržbě, o nichž bylo řádně rozhodnuto (§ 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Dále pak z hlediska zajištění požární bezpečnosti je fyzická osoba povinna zajistit přístup k rozvodu plynu včetně uzávěrů (§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).
Majitel objektu (např. bytové družstvo) má za povinnost prokazatelně určit, které části PZ jsou součástí domu např. společné části, a které zařízení je součásti bytu již patřící do osobního užívání fyzickými osobami nebo do užívání vlastníka bytové jednotky. K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu se na společných částech domu bezesporu provádějí revize a kontroly PZ, a to v souladu s § 19 odst. 1 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Např. při kontrolách PZ (podle § 21 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.) revizní technik posuzující stav zařízení by měl na základě konkrétního stavu a rozsahu PZ stanovit režim kontrol v konkrétním domě, zda se na základě technického stavu OPZ musí provádět roční kontrola v celém rozsahu (100 %) nebo pouze u jednotlivých částí, např. funkčnost, těsnost a přístupnost HUP, bezpečný provoz regulační a zabezpečovací techniky – STL regulátory tlaku plynu, funkčnost, těsnost a přístupnost jednotlivých dílčích uzávěrů stoupacích vedení, úseky napadení koroze apod. Provozovatel dílčí části PZ jako uživatel bytu, vlastník bytu a rodinného domu je pak povinen dodržovat ustanovení § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona, kdy je jako zákazník povinen udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.
5 Závěr
Závěrem je vhodné zmínit, že v posledních letech došlo k výraznému rozvoji alternativ zemního plynu (např. LNG (zkapalněný zemní plyn), bioplyn, LBG (zkapalněný biometan), H2 (vodík), LPG (zkapalněný ropný plyn) a v budoucnu také příměsi vodíku H2 do zemního plynu, tzv. „blend“). S ohledem na způsob konečného využití a konkrétních technických realizací je významným aspektem pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto PZ zejména oblast technické prevence a dodržování rovněž nových legislativních požadavků. Zpřesnění budou zahrnuta také v dosud platných normativních dokumentech, např. do probíhající nové změny ČSN 38 6405 a v postupně také v technických pravidlech v oboru PZ (známy pod zkratkou „TPG“), která jsou od července 2023 veřejnosti bezplatně přístupná na webových stránkách Českého plynárenského svazu.