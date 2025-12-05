Starý plynovod ven, nový dovnitř
GasNet úspěšně otestoval novou metodu výměny potrubí plynovodu
Pro výměnu plynovodu, kterému končí životnost, vyzkoušel GasNet novou metodu spočívající v zatažení nového potrubí starým potrubím, čímž nebylo nutné provést výkop v daném úseku.
Na starý plynovod se navaří nový. Vytažení starého a současné vtažení nového zajistil nejsilnější mobilní naviják v ČR (Zdroj: GasNet)
Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, úspěšně otestovala zcela novou metodu pro rekonstrukci plynovodů. Tato Cimr-Bartákova metoda spočívá ve vytažení rovné části plynovodu ze země bez vykopu, přičemž na její místo je při vytahování současně vtahována trubka nového plynovodu. Historicky první test firma uskutečnila ve spolupráci se společnostmi SpiderPlow a Výstavba sítí Kolín během rekonstrukce vysokotlakého ocelového plynovodu DN200 u Mnichova Hradiště. Původní plynovod pocházel ze 60. let minulého století.
„Přímo skrz zem se nám podařilo současně vyměnit starý plynovod za nový, a to přesně v jeho původní trase,“ vysvětluje Jan Barták, vedoucí projektování plynovodů skupiny GasNet: „Metodu bychom mohli využívat všude tam, kde nechceme nebo nemůžeme narušovat okolí rozsáhlými výkopovými pracemi. Hodit by se mohla pro delší úseky rovně vedených plynovodů, jejichž technologický stav umožňuje přímé vytažení a vtažení. To má i majetkoprávní výhody. Celkově metodu vidíme jako šetrnější k lidem a okolí. Výsledky pilotního projektu a nasazení metody v běžném provozu budeme dále vyhodnocovat.“
V rámci projekčních prací byla projektantem rozdělena trasa plynovodu do úseků po přibližně 50 až 100 metrech. „V těchto úsecích jsme vyhloubili menší výkopy a jednotlivé části plynovodu jsme skrz ně postupně vyměňovali,“ popisuje rekonstrukci Robin Cimr, projektový manažer firmy SpiderPlow: „Bezpečnost, kvalitní technické zajištění a projekční příprava byly prioritami projektu. Pro uvolnění starého potrubí v zemi jsme na začátku využili dvaadvacetitunový bagr s hydraulickým kladivem. Pro tažení plynovodů pak nejsilnější mobilní naviják na trhu s tažnou silou až 180 tun.“
„Inovace pro nás byla výzvou, neboť jsme museli aplikovat jiné technologické postupy než u běžných metod výstavby. Pro metodu jednoznačně vidíme smysluplná uplatnění v rámci výstavby potrubí,“ dodal Radim Vaško, předseda představenstva stavební společnosti Výstavba sítí Kolín.
Z pohledu finančních nákladů je metoda srovnatelná se standardní metodou výstavby s otevřeným výkopem. Na jedné straně sice minimalizuje výkopové práce, na druhé nové potrubí vyžaduje dodatečnou ochranu základní polyethylenové izolace. Tu tvoří další plastbetonová vrstva.