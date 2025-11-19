Budoucnost vytápění je v hybridních systémech. Jak je navrhnout, hodnotit a kontrolovat?
Pozvánka na seminář s exkurzí
Kombinace tepelného čerpadla, plynového kotle a ohřívače vody přináší vyšší účinnost a úspory. Jak takový systém správně navrhnout? Poradí odborníci z Brilonu.
1. den je připraveno seznámení s principy hybridních systémů a jejich prvky, posouzení optimální rovnováhy mezi účinností a emisemi, ekonomika provozu, hodnocení energetické náročnosti budovy s hybridním systémem, provoz, servisní požadavky a kontroly provozovaného systému vytápění. 2. den pak exkurze dle výběru na technologii v provozu.
- KDE: Brilon, Sezemická 6, hala A3, Praha 9
- KDY: 13.–14. ledna 2026
13. ledna: 10–13 hod přednášky/13–14 hod oběd/14–15 hod představení výrobků, konzultace
14. ledna: 10–12 hod exkurze (možnost výběru funkční technologie OK TRANS Chýně nebo FK Jablonec n/N.);
po skončení oběd
Pro účastníky semináře je zažádáno o body v celoživotním vzdělávání SEI (ENEX), ČKA, ČKAIT.
Hybridní systémy vyhovují požadavkům energeticky úsporných budov i legislativě, ale je třeba je dobře navrhnout a provozovat. Jak optimálně vybrat a zkombinovat tepelné čerpadlo, plynový kotel a ohřívač vody? Jak volit optimální rovnováhu mezi účinností a emisemi? Jakou lze očekávat ekonomiku provozu? Jak hodnotit energetickou náročnost budovy s hybridním systémem? Požadavky na provoz, servis a kontroly provozovaného sytému vytápění. Diskuse k hydraulickým schématům v DWG včetně MaR k tepelným čerpadlům Kronoterm.
Druhý den je exkurze do technologie v provozu podle výběru: plynová hybridní kotelna v Chýni nebo plynová hybridní kotelna s připravou teplé vody s odběrovou špičkou.
PROGRAM 1. den – přednášky, diskuse, workshop
- prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Název: Hybridní systémy vyhovují požadavkům energeticky úsporných budov i legislativě. Jaké požadavky klade na systémy vytápění a přípravy teplé vody provoz úsporných budov a jaké legislativa? Pohled na hybridní systémy z pohledu energetického hodnocení budov vč. PENB. Jak volit optimální rovnováhu mezi účinností a emisemi?
- Ing. Jan Fučík, zástupce Brilon pro projektování a technickou podporu
Lukáš Lagron, zástupce Brilon pro servis, realizace
Název: Zaměřeno na průmyslové plynové kotle 50–1,2 MW, plynové přímotopné ohřívače vody
Pro diskusi bude přítomen i zástupce AIC Premysław Dembowski.
- Ing. Václav Dědič, zástupce Brilon pro projektování a technickou podporu
Aleš Kisza, vedoucí technického oddělení ve společnosti Premium Power s.r.o., zástupce pro servis, realizace TČ Kronoterm
Název: Jak se liší výběr a návrh pro nové budovy a pro rekonstrukce? Nová generace návrhu TČ je výrazně jednodušší. Průvodce k hydraulickým schématům v DWG včetně MaR. Zaměřeno na průmyslová tepelná čerpadla KRONOTERM.
Pro diskusi bude přítomen i zástupce KRONOTERM – Luka Rednak.
PROGRAM 2. den – exkurze
- 14. ledna: 10–12 hod exkurze dle výběru.
Na exkurzi vás doprovodí technický konzultant, doprava a oběd jsou zajištěny.
Zájemci o exkurzi si mohou vybrat jednu z funkčních technologií:
- Plynová kotelna, hybridní řešení v průmyslovém areálu OK TRANS v Chýni
2× 50 kW plynový kotel Kondenzinox a 4× 90 kW TČ WPL 90 Hybrid
- Plynová kotelna, hybridní řešení pro vytápění fotbalového trávníku a příprava teplé vody v FK Jablonec v Jablonci nad Nisou
2× 700 kW plynové kotle Nesta plus
