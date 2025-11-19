Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Budoucnost vytápění je v hybridních systémech. Jak je navrhnout, hodnotit a kontrolovat?

Budoucnost vytápění je v hybridních systémech. Jak je navrhnout, hodnotit a kontrolovat?

Pozvánka na seminář s exkurzí

19.11.2025
redakce

Přehrát audio verzi

Budoucnost vytápění je v hybridních systémech. Jak je navrhnout, hodnotit a kontrolovat?

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Kombinace tepelného čerpadla, plynového kotle a ohřívače vody přináší vyšší účinnost a úspory. Jak takový systém správně navrhnout? Poradí odborníci z Brilonu.

1. den je připraveno seznámení s principy hybridních systémů a jejich prvky, posouzení optimální rovnováhy mezi účinností a emisemi, ekonomika provozu, hodnocení energetické náročnosti budovy s hybridním systémem, provoz, servisní požadavky a kontroly provozovaného systému vytápění. 2. den pak exkurze dle výběru na technologii v provozu.

  • KDE: Brilon, Sezemická 6, hala A3, Praha 9
  • KDY: 13.–14. ledna 2026
    13. ledna: 10–13 hod přednášky/13–14 hod oběd/14–15 hod představení výrobků, konzultace
    14. ledna: 10–12 hod exkurze (možnost výběru funkční technologie OK TRANS Chýně nebo FK Jablonec n/N.);
    po skončení oběd

Pro účastníky semináře je zažádáno o body v celoživotním vzdělávání SEI (ENEX), ČKA, ČKAIT.

Hybridní systémy vyhovují požadavkům energeticky úsporných budov i legislativě, ale je třeba je dobře navrhnout a provozovat. Jak optimálně vybrat a zkombinovat tepelné čerpadlo, plynový kotel a ohřívač vody? Jak volit optimální rovnováhu mezi účinností a emisemi? Jakou lze očekávat ekonomiku provozu? Jak hodnotit energetickou náročnost budovy s hybridním systémem? Požadavky na provoz, servis a kontroly provozovaného sytému vytápění. Diskuse k hydraulickým schématům v DWG včetně MaR k tepelným čerpadlům Kronoterm.

Druhý den je exkurze do technologie v provozu podle výběru: plynová hybridní kotelna v Chýni nebo plynová hybridní kotelna s připravou teplé vody s odběrovou špičkou.

PROGRAM 1. den – přednášky, diskuse, workshop

  • 13. ledna: 10–13 hod přednášky/13–14 hod oběd/14–15 hod představení výrobků, konzultace
  1. prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
    Název: Hybridní systémy vyhovují požadavkům energeticky úsporných budov i legislativě. Jaké požadavky klade na systémy vytápění a přípravy teplé vody provoz úsporných budov a jaké legislativa? Pohled na hybridní systémy z pohledu energetického hodnocení budov vč. PENB. Jak volit optimální rovnováhu mezi účinností a emisemi?
  2. Ing. Jan Fučík, zástupce Brilon pro projektování a technickou podporu
    Lukáš Lagron, zástupce Brilon pro servis, realizace
    Název: Zaměřeno na průmyslové plynové kotle 50–1,2 MW, plynové přímotopné ohřívače vody
    Pro diskusi bude přítomen i zástupce AIC Premysław Dembowski.
  3. Ing. Václav Dědič, zástupce Brilon pro projektování a technickou podporu
    Aleš Kisza, vedoucí technického oddělení ve společnosti Premium Power s.r.o., zástupce pro servis, realizace TČ Kronoterm
    Název: Jak se liší výběr a návrh pro nové budovy a pro rekonstrukce? Nová generace návrhu TČ je výrazně jednodušší. Průvodce k hydraulickým schématům v DWG včetně MaR. Zaměřeno na průmyslová tepelná čerpadla KRONOTERM.
    Pro diskusi bude přítomen i zástupce KRONOTERM – Luka Rednak.

PROGRAM 2. den – exkurze

  • 14. ledna: 10–12 hod exkurze dle výběru.
    Na exkurzi vás doprovodí technický konzultant, doprava a oběd jsou zajištěny.

Zájemci o exkurzi si mohou vybrat jednu z funkčních technologií:

  1. Plynová kotelna, hybridní řešení v průmyslovém areálu OK TRANS v Chýni
    2× 50 kW plynový kotel Kondenzinox a 4× 90 kW TČ WPL 90 Hybrid
  2. Plynová kotelna, hybridní řešení pro vytápění fotbalového trávníku a příprava teplé vody v FK Jablonec v Jablonci nad Nisou
    2× 700 kW plynové kotle Nesta plus

Pro účastníky semináře je zažádáno o body v celoživotním vzdělávání SEI (ENEX), ČKA, ČKAIT.

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
E-mail:
Číslo oprávnění:pro energetické specialisty do evidence ENEX - vyplňte prosím číslo oprávnění
Mám zájem
o exkurzi:
jsem člověk nejsem člověk
jsem člověk  nejsem člověk
 
 
Reklama