Požadavky a vzájemný vztah činností při provozu, servisu a revizích plynového zařízení. Část 1.

Vlastník, případně provozovatel plynových zařízení odpovídá za jejich bezpečnost. V tom mu pomáhají revizní a servisní technici a výrobce návodem k obsluze. Základní přehled rozsahu činností, předpisů, termínů atd. je v článku.
1. Úvod
Pro provádění revizí vyhrazených technických plynových zařízení platí od 1. 7. 2022 Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, které zrušilo vyhlášku č. 85/1978 Sb. a vyhlášku č. 21/1979 Sb. Společně se zmíněným nařízením vlády je účinný také zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, jenž nahradil zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nová legislativa pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení (dále jen „PZ“) upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU. Upřesňuje rovněž požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, revizní a servisní techniky, ale také pro provoz plynárenských zařízení, držitelům licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu. Nově jsou PZ řazena do tříd. PZ s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do I. třídy (ostatní do II. třídy). Podle své základní technologické funkce se zařazují do osmi skupin (v minulosti bylo sedm skupin, zcela nově skupina H zahrnuje PZ pro vypouštění hasebních plynů). Zpřesnění povinností jsou dále např. v oblasti vedení provozní dokumentace, např. uchovávání provozního deníku, dokladů o provedené kontrole, o pravidelném servisu, údržbě a provozní revizi nejméně po dobu 10 let, a jiné požadavky, které jsou podrobně zmíněny dále v článku.
Při projektování, montáži, uvádění zařízení do provozu, zkouškách a revizích PZ se zaměřením na odběrná plynová zařízení (dále jen „OPZ“) se setkáváme s hodnocením provádění činností při revizích, servisu a provozu PZ. Za tím účelem je vhodné popsat vzájemný vztah jednotlivých činností, požadavky na kvalifikaci odborných profesí a platné právní předpisy v této oblastech jejich provozu. Současně je nutné zvýšit povědomost o problematice zajištění BOZP ve vztahu k PZ, jelikož častokrát vzhledem k omezenému počtu zaměstnanců, kumulování funkcí, zaměření činnosti dané instituce, spoléhání se na zajištění služeb objednáním u externích odborně způsobilých osob v prevenci rizik, revizních techniků, nepromítání aktuálních změn legislativy do příslušných dokumentací (často převzaty a vedeny bez aktualizací na konkrétní místní podmínky), v některých dílčích případech nerozlišování terminologie servis, kontroly a revize PZ, což může vést ke snížení bezpečnosti provozu předmětných PZ. Oblast technické prevence a dodržování legislativních požadavků je významným aspektem pro bezpečný a spolehlivý provoz PZ.
2. Revize PZ a servis plynových spotřebičů
2.1 Revize PZ
Pro provádění revizí PZ platí zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu (nové znění ČSN je nyní v přípravě).
Revize PZ jsou výchozí a provozní, podle zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 191/2022 Sb., a ČSN 38 6405 je revize zařízení definována takto:
Revizí je posouzení provozní a technické bezpečnosti PZ uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy.
Jestliže je součástí zařízení také zařízení elektrické, tlakové a spalinové cesty, případně jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize. Ve zprávě o revizi se o tom učiní záznam o předložených souvisejících revizích vyhrazeného zařízení, uvedou se identifikační údaje příslušných revizí: evidenční číslo, datum vystavení a jméno, popřípadě jména a příjmení revizního technika.
Revize a zkoušky PZ (OPZ – tzn. plynovody v budovách, plynové kotle), zabezpečovacích zařízení může podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. provádět odborně způsobilá podnikající fyzická osoba – revizní technik s kvalifikací a osvědčením od pověřené organizace (Technické inspekce České republiky). Zároveň musí být držitelem oprávnění vydaného pověřenou organizací, pokud je fyzickou podnikající osobou, popřípadě musí být držitelem uvedeného oprávnění právnická osoba, která odborně způsobilou fyzickou osobu zaměstnává.
2.1.1 Provádění výchozích revizí
Na každém nově realizovaném zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je nedílnou součástí dodávky zařízení.
Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.
Při výchozí revizi se prověří zejména:
- úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,
- zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
- zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
- zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
- kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
- zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
- kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
- zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
- jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.
2.1.2 Provádění provozních revizí
Na zařízeních, která jsou v provozu, se provádí provozní revize, která nahrazuje v kalendářním roce povinnost provedení kontroly podle požadavků legislativy. Provozní revize ovšem nenahrazuje pravidelný servis zařízení. Revize se nemusí provádět při opravě nebo údržbě PZ.
Pro provádění revizí a kontrol je provozovatel, který zařízení provozuje, povinen vypracovat harmonogram revizí a kontrol nejméně na období 6 let. Jeho obsahem jsou stanovené termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných PZ včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol. Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při zpracování harmonogramu vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Provozovatel harmonogram průběžně vyhodnocuje a aktualizuje je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.
Provozní revize se provádí na základě písemného technologického postupu zpracovaného revizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří jej revizní technik provádějící revizi a opatří svým podpisem.
Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, zásazích do PZ nebo změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení PZ z provozu, zejména z důvodu požáru, výbuchu, havárie nebo odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců.
Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:
- změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
- dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení během jeho provozu,
- úplnost a správnost provozní a průvodní technické dokumentace,
- funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
- funkce odtahových systémů, dostatečnost větrání, přívodu vzduchu, odsávání,
- těsnost zařízení,
- celková funkce zařízení,
- vybavení pracoviště osobními ochrannými pracovními prostředky, případně podle druhu plynu a charakteru používání dýchací a oživovací technikou,
- stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
- zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
- jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu požadované technologickým postupem.
Podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 se revize PZ provádějí podle harmonogramu revizí nejméně jedenkrát za 3 roky. Provozní revize musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP stanoveno jinak. Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují a provádějí opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení. Je-li při provozní revizi zjištěno, že PZ vykazuje závady bránící jeho dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní technik provádějící provozní revizi písemný záznam s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení a neprodleně s touto skutečností seznámí osobu odpovědnou za provoz PZ, případně vedoucího zaměstnance provozovatele, který musí provést další nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti provozovaného PZ.
O výsledku revize musí být vždy vypracována zpráva o revizi podle požadavků stanovených v Příloze č. 5 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405. Za obsah zprávy o revizi zodpovídá revizní technik.
2.1.3 Zpráva o revizi PZ
Zpráva o revizi PZ obsahuje minimálně tyto údaje:
- označení provozovatele PZ, identifikační číslo provozovatele, bylo-li mu přiděleno, jeho název a sídlo, pokud je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou,
- umístění PZ,
- datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování revize, jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazeném technickém zařízení revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem,
- druh revize (provozní nebo výchozí revize), evidenční číslo zprávy o revizi,
- přesnou specifikaci, druh a technické hodnoty revidovaného PZ,
- v případě zpracování zprávy o výchozí revizi je nutno v části „Technické hodnoty revidovaného zařízení“ doplnění seznamu předložené dokumentace, jednoznačné konstatování, zda montáž zařízení provedla právnická nebo podnikající fyzická osoba k tomu oprávněná podle zákona, a seznam odborně způsobilých osob s uvedením kvalifikace, které se podílely na montáži PZ; součástí technických hodnot revidovaného zařízení mohou být též vložené fotografie dílčích částí revidovaného zařízení, popřípadě i výrobních štítků,
- údaje o provedeném měření, zkouškách a prohlídce PZ, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů s uvedením výsledku měření,
- zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu PZ, odkaz na porušený bezpečnostní předpis,
- návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
- údaje o způsobu odstranění závad zjištěných při předchozí revizi, popřípadě při kontrole PZ; pokud závady a nedostatky, uvedené v předchozích záznamech a zprávách o revizích PZ nebyly odstraněny, uvedou se znovu do části zprávy o revizi „Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění“,
- celkové zhodnocení revidovaného PZ z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti; celkové hodnocení nesmí být podmínečné; v případě provozní revize je třeba jednoznačně konstatovat, zda je nebo není revidované zařízení schopno bezpečného provozu,
- v případě výchozí revize musí být jednoznačně konstatováno, zda je revidované zařízení způsobilé k bezpečnému provozu a je možné ho do provozu uvést,
- podpis a otisk razítka revizního technika s číslem jeho osvědčení,
- v případě, že revizi provedla osoba s oprávněním podle zákona, identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno, název a sídlo, pokud je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou, a číslo oprávnění,
- záznam o předložených souvisejících revizích vyhrazeného zařízení elektrického, tlakového a spalinových cest, případně jiných; ve zprávě se uvedou identifikační údaje příslušných revizí: evidenční číslo, datum vystavení a jméno, popřípadě jména a příjmení revizního technika,
- potvrzení o předání revizní zprávy.
2.1.4 Vedení evidence o revizích a zkouškách
Revizní technik, právnická a podnikající fyzická osoba oprávněná k montáži, opravám, revizím nebo zkouškám PZ, nikoli pro vlastní potřebu, je povinna vést evidenci o jí provedených zkouškách a revizích. Tuto evidenci je povinna uchovávat nejméně po dobu 10 let.
Evidence obsahuje:
- pořadové číslo zprávy o revizi nebo zkoušce, popřípadě záznamu o zkoušce,
- datum vystavení výše uvedených dokumentů,
- označení skupiny a umístění posuzovaného PZ,
- kopie dokumentů souvisejících se zkouškou nebo revizí (např. kalibrační listy měřících přístrojů, objednávka, technologický postup).
2.2 Servis plynových spotřebičů
Servis plynových spotřebičů se provádí podle předpisů výrobce, dodavatele zařízení, tj. zejména Návodu výrobce, kde jsou stanoveny podrobné podmínky pro provádění instalace a umístění zařízení, požadavky na seřízení a zkoušení zařízení, požadavky na provedení servisních úkonů včetně požadavků na odbornou způsobilost.
Výrobci spotřebičů zpravidla 1× ročně požadují v návodech na obsluhu provést tzv. servis spotřebiče, který může provést pouze výrobcem proškolená odborně způsobilá osoba. Podle § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. může být za určitých okolností servisní úkon na spotřebiči provedený odborně způsobilou osobou uznán za úkon provedení kontroly.
Servisní činnost může, podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., provádět odborně způsobilá podnikající fyzická osoba – servisní technik pověřený k této činnosti výrobcem příslušných PZ s kvalifikací a osvědčením od pověřené organizace (Technické inspekce České republiky), zároveň musí být držitelem oprávnění vydaného pověřenou organizací. Pokud je fyzickou podnikající osobou, popřípadě musí být držitelem uvedeného oprávnění právnická osoba, která odborně způsobilou fyzickou osobu zaměstnává.
Záznam o servisu zařízení na spalování plynů obsahuje minimálně tyto údaje:
- označení provozovatele zařízení, identifikační číslo provozovatele, bylo-li mu přiděleno, jeho název a sídlo, pokud je právnickou osobou, případně jméno, adresu místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou;
- umístění servisovaného zařízení;
- datum provedení servisu zařízení, datum předání záznamu o servisu;
- název výrobce zařízení, typ, výrobní číslo;
- jmenovitý výkon/příkon;
- skupinu zařízení podle přívodu vzduchu pro spalování, odvod spalin;
- údaje o provedených úkonech, kontrolách, zkouškách v rozsahu stanoveném výrobcem/dovozcem zařízení;
- výsledky měření;
- nastavený výkon/příkon zařízení;
- typ a výrobní nebo evidenční čísla použitých měřicích přístrojů;
- zjištěné závady a nedostatky;
- celkové zhodnocení zařízení z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti; celkové hodnocení nesmí být podmínečné;
- jméno, podpis osoby, která provedla servis zařízení s číslem jejího osvědčení;
- pokud byl servis proveden dodavatelským způsobem, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která servis provedla a evidenční číslo oprávnění k provádění montáží a oprav.
Základním předpisem pro plynové spotřebiče v době do 20. 4. 2018 bylo nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, po tomto datu platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016, o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES. Zmíněný předpis 2016/426 ze dne 9. 3. 2016 např. stanoví:
„KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Oblast působnosti
- Toto nařízení se vztahuje na spotřebiče a vybavení.
- Pro účely tohoto nařízení se spotřebič považuje za „běžně používaný“, pokud jsou splněny tyto podmínky:
- je správně instalován a pravidelně udržován v souladu s pokyny výrobce;
- je používán s běžnými odchylkami v kvalitě plynného paliva a při běžném kolísání vstupního tlaku plynného paliva, jak stanoví každý členský stát ve svém sdělení podle čl. 4 odst. 1;
- je používán v souladu se svým účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.
Článek 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
- Spotřebiče smí být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud jsou při běžném používání v souladu s tímto nařízením.
Článek 5
Základní požadavky
Spotřebiče a vybavení musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze I, které se na ně vztahují.
KAPITOLA II
POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ
Článek 7
Povinnosti výrobců
- Výrobci zajistí, aby byly ke spotřebiči přiloženy návod výrobce a bezpečnostní informace podle bodu 1.5 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod výrobce a bezpečnostní informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
Výrobci zajistí, aby byla k vybavení přiložena kopie EU prohlášení o shodě obsahující mimo jiné návod výrobce k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném výrobcům spotřebičů, který určí dotčený členský stát.
Nicméně v případech, kdy je jedinému dodavateli dodáváno velké množství vybavení, je možné k dotčené dodávce přiložit jedinou kopii EU prohlášení o shodě.
PŘÍLOHA I
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ÚVODNÍ POZNÁMKY:
- Základní požadavky stanovené tímto nařízením jsou závazné.
- Základní požadavky je třeba vykládat a uplatňovat způsobem, který bere v úvahu dosažený stav techniky a obvyklou praxi v době navrhování a výroby spotřebiče nebo vybavení a rovněž technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni energetické účinnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti.
1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
1.1. Spotřebiče musí být navrženy a vyrobeny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí zvířata nebo majetek při běžném používání.
Vybavení musí být navržena a vyrobena tak, aby řádně splňovala svůj určený účel, jakmile jsou zabudována do spotřebiče nebo smontována, aby tvořila spotřebič.
1.5. Všechny spotřebiče musí:
- být vybaveny návodem výrobce k instalaci určeným pro pracovníka provádějícího instalaci;
- být vybaveny návodem výrobce k použití a údržbě určeným pro uživatele;
- být opatřeny příslušnými upozorněními, která musí být uvedena i na obalu.
1.6.2. Návod výrobce k použití a údržbě určený pro uživatele musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání.
Výrobci v návodu výrobce uvedou, zda je zapotřebí další údržba či zda je vhodné, aby byly výše uvedené práce provedeny odborníkem. Tím nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky, které byly za tímto účelem stanoveny.
Výrobce spotřebiče musí do návodu výrobce přiloženého ke spotřebiči případně zahrnout veškeré nezbytné informace pro seřízení, provoz a údržbu vybavení jako součásti dokončeného spotřebiče.
1.6.3. Upozornění uváděná na spotřebiči a na jeho obalu musí jednoznačně uvádět druh plynného paliva, který se má používat, vstupní tlak plynného paliva, kategorii spotřebiče a všechna omezení při používání, zejména omezení, kdy spotřebič musí být instalován pouze v dostatečně větraných prostorách, aby byla zajištěna minimalizace rizik, která představuje.“
Zásadním z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti je požadavek, uvedený v ustanovení bodu 1.6.2, který požaduje v části určené pro uživatele uvedení veškerých informací pro bezpečné používání spotřebiče a uvedení veškerých upozornění pro uživatele z hlediska jakýchkoliv omezení při používání.
Návod výrobce k instalaci a užívání má charakter závazného předpisu pro veškeré subjekty, které budou instalací a provozem spotřebiče dotčeny. Tento požadavek je logický ve vztahu k legislativě o odpovědnosti výrobce za výrobek, neboť pokud nebudou v řetězci instalace a užívání výrobku dodrženy veškeré požadavky stanovené výrobcem, není možné dovozovat odpovědnost výrobce z titulu takto instalovaných a provozovaných spotřebičů.
Ve smyslu § 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb. musí být tato průvodní dokumentace, mezi které řadíme i návody na obsluhu výrobců, v českém jazyce a musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.