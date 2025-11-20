Bosch uvedl do provozu svůj první vlastní zdroj vodíku s elektrolyzéry Hybrion
Slavnostní zahájení provozu proběhlo v závodě Bosch v Bambergu
S výkonem 2,5 megawattů elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobí Bosch v Bambergu cca 1 tunu vodíku denně. Kamion o 40 tunách by s ním ujel vzdálenost cca 14 000 km.
Výroba a využití vodíku ve společnosti Bosch postupuje kupředu: po oficiálním spuštění výroby elektrolyzérů Hybrion PEM (PEM = protonová výměnná membrána) v březnu uvedla společnost Bosch do provozu dva z nich ve svém závodě v Bambergu (cca 60 km západně od Chebu). S celkovým výkonem 2,5 megawattů přeměňují vodu na vodík a kyslík s využitím obnovitelné elektřiny. Tím se plní požadavky EU na obnovitelný vodík.
Uvedení elektrolyzéru do provozu v Bambergu souběžně představuje začátek nové kapitoly: je součástí kompletního vodíkového hospodářství vybudovaného k demonstraci různých způsobů výroby, skladování a využití vodíku. „Vodík hraje ústřední roli v klimaticky neutrálním světě, čehož jsme se jako společnost v Německu a Evropě zavázali dosáhnout, a je ideálním zdrojem energie. Lze jej vyrábět, skladovat a přepravovat téměř kdekoli a klimaticky neutrálním způsobem. Pro společnost Bosch je vodík i nadále strategicky důležitým podnikem,“ říká Dr. Markus Heyn, člen představenstva společnosti Bosch a předseda divize Mobilita. „Oficiální zahájení provozu našeho elektrolyzéru v Bambergu pro nás představuje důležitý milník.“
Srdcem výroby vodíku jsou dva elektrolyzéry Bosch Hybrion vyrobené v Bambergu. Každý z nich má výkon 1,25 megawattů a produkuje z vody a elektřiny přibližně 23 kilogramů vodíku za hodinu. Výrobní kapacita přesahuje 1 tunu vodíku denně. Tedy dostatek paliva pro 40tunový elektrický nákladní vůz vybavený palivovým článkovým modulem Bosch (FCPM) s dojezdem až 14 000 kilometrů.
V Bamberku je právě takový modul FCPM, vybavený palivovým článkem Bosch, a to v nepřetržitém provozu uvnitř „kontejneru na celou dobu životnosti“ za účelem testování odolnosti modulu. V testovacím režimu vodík pohánějící FCPM proudí do kontejneru z elektrolyzéru potrubní sítí. Nepřetržité testy uvnitř kontejneru simulují širokou škálu scénářů použití, aby byla ověřena odolnost a spolehlivost.
Velkoobjemová výroba FCPM začala v závodě Bosch ve Stuttgartu-Feuerbachu v polovině roku 2023. „Bosch umí pracovat s vodíkem a ve velkém měřítku,“ říká Thomas Pauer, prezident divize Power Solutions. „Do této oblasti jsme se zapojili v rané fázi, provedli jsme počáteční investice a nyní nabízíme technická řešení připravená pro trh. Patří mezi ně i náš energetický modul s palivovými články. Skutečnost, že byl nominován na cenu German Future Prize dokazuje, že tato technologie Bosch je na špici. A to platí jak pro palivové články, tak pro elektrolýzu.“
Bamberg má i testovací stanici pro Hybrion PEM vyrobené v tamním závodě. Před dodáním zákazníkům zde Bosch ověřuje jejich spolehlivou funkci a účinnost v reálných provozních podmínkách. Například se simulují různé profily zatížení, aby se otestovala reakce na elektrické výkyvy. Kromě toho je každý Hybrion stack aktivován před dodáním, takže je okamžitě připraven k použití v prostorách zákazníka.
Důležitým prvkem vodíkového hospodářství je 21 metrů vysoká vodíková nádrž, ve které lze vodík z elektrolýzy skladovat pod tlakem až 50 bar.
Společnost Bosch již v roce 2025 dosáhla prvních milníků v technologii elektrolýzy. Po uvedení na trh na jaře začaly dodávky různým zákazníkům a partnerům, včetně společností jako IMI, Kyros Hydrogen Solutions, Neumann & Esser, Pietro Fiorentini a její dceřiné společnosti Hyter.